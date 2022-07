Jota Benz compartirá escenario con J Balvin en su concierto de Arequipa

Jota Benz cantará en el escenario de J Balvin. (Foto: Composición)

J Benz se viene abriendo camino en su carrera musical con fuerza. Esta vez sorprende al anunciar que estará en el concierto que ofrecerá el colombiano J Balvin, Danny Ocean, Los Auténticos Decadentes, Los 4 de Cuba y La Mosca este 14 de agosto en el Jardín de la Cerveza en Arequipa.

De esta manera, Jota Benz se une a la celebración del 482 aniversario de Arequipa y compartirá escenario con los exponentes más grandes del género urbano en la Ciudad Blanca. Las entradas ya están a la venta en Teleticket.

El integrante de Esto es Guerra no pudo ocultar su emoción al hacer el respectivo de anuncio. Asimismo, señaló que J Balvin es su gran referente en su carrera, por lo que sabe que esta presentación será inolvidable.

PUEDES LEER: J Balvin habló de su doble vida en EE. UU.: “Pintaba casas de día y pretendía ser una estrella de noche”

“Estoy muy emocionado por poder compartir escenario con estos grandes. Balvin es un gran referente para mi y es un sueño cumplido ser parte de este show, además en una fecha tan importante para Arequipa. Vamos a romperla”, señaló la pareja de Angie Arizaga.

El cantante peruano, quien está por cumplir 3 años en este rubro musical, está armando su mejor playlist para esta gran noche. Canciones que son éxitos en redes sociales como “Pensando en ti”, “Swish” y “Tu recluso” serán parte de esta gran celebración.

“Ser parte de este concierto llega en un momento increíble porque estoy próximo a estrenar una nueva canción: Careta. Todo se alinea. Estoy soñando despierto”, declaró el cantante.

El artista llegó a la Ciudad Blanca para firmar el contrato junto al empresario del show Víctor Lam. Angie Arizaga, su pareja, no dudó en acompañarlo en este momento especial, justo el día de su cumpleaños.

¨El mejor regalo que he recibido este lunes. Un año más de vida, un nuevo reto en mi carrera. Un onomástico de ensueño¨ , señaló.

Jota Benz, J Balvin, Danny Ocean, Los Auténticos Decadentes, Los 4 de Cuba y La Mosca estarán este domingo 14 de agosto en el Jardín de la Cerveza en Arequipa. Las entradas ya están a la venta en Teleticket.

JOTA BENZ Y SU RELACIÓN CON ANGIE ARIZAGA

Jota Benz no solo se encuentra en uno de su mejores momentos de su carrera, también en su vida sentimental. Cuenta con una relación estable con la modelo Angie Arizaga, a quien conoció en Esto es Guerra. Aunque, en un principio, no quisieron exponer su relación, la pareja hoy en día no duda en mostrar sus sentimientos a través de las redes sociales y en público.

Fue la propia Angie Arizaga que contó que tenía miedo de que el público sepa sobre su romance con Jota Benz. “No quería exponer mi relación en un inicio. Quería que mi relación sea totalmente reservada, fuera de la pantalla, pero todo se fue dando y entre juego y juego, comenzamos a conversar más. La verdad siento que fue sin querer queriendo. Terminamos enamoradísimos”, dijo Arizaga el pasado 7 de junio en En Boca de Todos.

Por su parte, Jota Benz contó que antes de enamorarse de la exchica reality, estuvo preocupado, pues dejó entrever que tiene un pasado en el cual no le habría ido bien en el amor, y tuvo miedo que la historia se repita.

“Yo vengo de un pasado que nadie lo sabe y por eso tenías mis miedos. Al conocerla a ella, era todo lo contrario a lo que yo pensaba que me podía gustar. Me comenzó a dar miedo cuando veía que era todo lo opuesto, pero aún así me atraía. Han sido muchas primeras veces en muchas cosas con ella”, sentenció.

Jota Benz y Angie Arizaga planean viajar por año nuevo así como para celebrar su primer aniversario. (Foto: Captura)

SEGUIR LEYENDO: