Denuncian que policías venderían los celulares incautados de Las Malvinas

La Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú tomó conocimiento de una denuncia periodística que revelaría que algunos malos efectivos policiales estarían vendiendo los celulares robados e incautados en el centro comercial Las Malvinas.

De acuerdo a la denuncia realizada por el diario El Comercio, un sector de la Policía estaría coludido con el robo de equipos móviles con el que podrían ganar hasta 3000 soles diarios revendiéndolos.

El informe citó las declaraciones de un supuesto policía en el anonimato quien declaró lo siguiente: “Yo al día me incautaba 20 teléfonos, pero solo presentaba 10 y los otros 10 los vendía, así me ganaba mi billete. Que me den 300 o 400 (soles) por teléfono y eso al día son 3000 soles”.

ASÍ ADQUIEREN LOS CELULARES

En la denuncia periodística se agrega que existen tres formas a través de las cuales los policías adquieren y venden los celulares

En la primera modalidad el policía le solicita al ladrón que le entregue el celular a cambio de liberarlo y luego procede a venderlo.

Otra forma de obtener estos equipos es cuando hay algún gran operativo en el que se incautan entre 4000 y 5000 celulares robados y estos no regresan, en su totalidad, a sus verdaderos dueños, sino que serían vendidos por los propios efectivos.

“Somos tantos, tantos policías que, mientras yo entro (en el operativo), ya estoy pelando dos o tres teléfonos, cuatro o cinco. Voy a presentar a la mensa, de los 100 que encontré, presento 80 (...). Mira ya cuántos teléfonos gané”, manifiesta un policía, según cita El Comercio.

La tercera forma en la que los policías adquieren los celulares es en intervenciones civiles en las que le dicen al ciudadano que el aparato que posee está reportado como robado y que debe entregárselo o si no será denunciado.

Los policías que realizan estos actos tendrían contactos en Las Malvinas en donde les cambian el IMEI a los aparatos para que puedan ser revendidos.

Además, el informe cita las declaraciones de un supuesto vendedor de celulares robados de Las Malvinas que indica que algunos de sus proveedores son Policías.

“Comencé a hacer negocios con los policías que vendían teléfonos. Una me citó en una comisaría de Jesús María. Otro policía me citó en el Centro de Lima a las 7 p.m. En otro caso nos juntamos en el Real Plaza de Chorrillo y ya en confianza me dijo que sí era policía. Tenía tres teléfonos en su poder, uno con IMEI cambiado”, señaló el vendedor.

“Caí en cuenta de que los policías no devolvían los celulares que habían recuperado”, añadió.

LA POLICÍA EN LAS MALVINAS

Cabe recordar que, el jueves 30 de junio, una batalla campal se vivió dentro del centro comercial Las Malvinas, ubicado en el Cercado de Lima. Los miembros de la Policía se enfrentaron a los vendedores y comerciantes de la zona, quienes, con palos, sillas y todo lo que tenían a su alcance, evitaron que las autoridades ingresen al predio.

Los agentes de la PNP tenían como objetivo entrar al centro comercial en mención para realizar un operativo contra la compra y venta de celulares robados, de acuerdo a un informe policial.

Sin embargo, los comerciantes, en busca de evitar que el operativo se lleve a cabo, comenzaron a atacar a los policías, como se logra ver en vídeos compartidos en las redes sociales y grabados desde dentro de Las Malvinas.

En la zona se habría estado comercializando celulares robados y que por ello los comerciantes habrían actuado con fuerza, según fuentes policiales.

Miembros de la Policía Nacional del Perú tenían como objetivo ingresar al centro comercial para realizar un operativo contra la compra y venta de celulares robados.

