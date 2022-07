Mininter duplica la recompensa por Fray Vásquez, el prófugo sobrino del presidente Pedro Castillo

(Andina)

Aumentan las medidas. Luego que esta mañana la titular de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, confirmara que, el exsecretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco se entregó a la justicia, el Ministerio del Interior hizo lo propio y comunicó que la recompensa por Fray Vásquez Castillo (32), sobrino del presidente Pedro Castillo aumentó de S/ 15,000 a S/ 30,000. Recordemos que Vásquez también forma parte del entorno del Ejecutivo que viene siendo investigado.

Vásquez Castillo se encuentra no habido desde el 28 de marzo del presente año; sin embargo, la madrugada del pasado 16 de julio, un equipo de la Policía Nacional a cargo del general Óscar Arriola, jefe de la Dirección Contra el Terrorismo (DIRCOTE) allanó una vivienda ubicada en el distrito de Asia perteneciente al empresario Alejandro Sánchez.

Información proveída desde el área de inteligencia de la institución policial indicó que dicho inmueble era utilizado como escondite por parte del prófugo sobrino del presidente Pedro Castillo; además, se pudo saber que en el mencionado punto se hallaron evidencias de que una persona se habría fugado de la casa horas antes de la intervención.

Segundo Alejandro Sánchez Sánchez no solo es dueño del domicilio allanado, sino también de la vivienda ubicada en el jirón Sarratea en el distrito de Breña en donde el ahora presidente Castillo se hospedó durante la etapa de la campaña electoral y donde ya en calidad de mandatario se reunió con ministros y empresarios al inicio de su gobierno.

El general Arriola conversó con el dueño de estos dos inmuebles quien en un punto de la conversación manifestó que está a disposición de colaborar con la búsqueda y sugirió que apenas pudiese, se comunicaría con Vásquez Castillo.

“Yo me he puesto a disposición de todas nuestras instituciones así que yo gustoso de colaborar siempre. Sin embargo, evaluando hasta donde han ido ahorita, por la parte de los chicos no se ve ningún delito, general; hoy voy a conversar con Fray porque él está libre, pues”, indicó Sánchez mediante un audio difundido en el programa de Willax Beto A Saber.

¿De qué se le acusa a Fray Vásquez Castillo?

El hijo de una de las hermanas del presidente Pedro Castillo es investigado por presuntamente haber cometido el delito de colusión agravada y organización criminal por el caso Puente Tarata en el que se habrían registrado supuestas irregularidades en la concesión de un contrato de construcción de la entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones encargada de las infraestructuras peruanas. En esta investigación también está incluido el exsecretario de Palacio -ya capturado- Bruno Pacheco.

Recordemos que, fue el juez Manuel Chuyo quien el pasado 30 de marzo dispuso una orden de impedimento de salida del país por un plazo de 5 meses contra Vásquez Castillo, ya que, según indicó el Poder Judicial, existen actos de investigación y diligencias pendientes que requieren la presencia de los investigados.

VICEIMINISTRO DE ORDEN INTERNO RENUNCIA POR INESTABILIDAD

La noche del último lunes 25 de julio, el teniente general de la policía, Martín Parra Saldaña, emitió un comunicado al titular de la cartera Interior indicando que renunciaba al cargo de viceministro debido a la inestabilidad y constantes cambios dentro del mencionado sector.

En el comunicado, Parra sostuvo que se había acordado incrementar la recompensa para quienes pudiesen brindar información sobre el paradero de Fray Vásquez y Bruno Pacheco (ya a disposición del Ministerio Público), pero el ministro Huertas no lo difundió.

