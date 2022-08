Angie Jibaja y las razones por las que perdió la custodia de sus hijos con Jean Paul Santa María

Angie Jibaja perdió la custodia completa de sus hijos en el 2020. Ahora los menores viven con Jean Paul Santa María y Romina Gachoy. (Foto: Composición)

Angie Jibaja y Jean Paul Santa María fueron por muchos años una de las parejas más polémicas de la farándula nacional. Iniciaron su romance en 2009 y un año después nació su primer hijo juntos. Pese a los escándalos que protagonizaron frente a cámaras, la ex ‘Chica de los tatuajes’ volvió a salir embarazada en el 2012. Su relación acabó ese mismo año, pero las polémicas continuaron.

Por esas fechas, Santa María sorprendió a todos al asegurar que nunca amó realmente a la exmodelo y hasta puso en tela de juicio ser el padre de los niños, señalando que eran producto de una infidelidad. En el 2014, cuando Angie se mudó a Chile con los menores, el cantante aseguró no extrañar a los pequeños porque “no desarrolló un vínculo paternal” con ellos.

Un año más tarde, Jibaja rompió en llanto en el fenecido programa ‘Amor, Amor, Amor’ al revelar que su expareja no cumplía con la pensión de alimentos, pese a que el juez ya había dictado una sentencia en donde se le exige el pago de la misma. Según dijo en ‘El Valor de la Verdad’, Jean Paul Santa María le debía más de 100 mil soles.

Angie Jibaja hace mea culpa y asegura que luchará por sus hijos. (Foto: ATV)

¿POR QUÉ ANGIE JIBAJA PERDIÓ LA CUSTODIA DE SUS HIJOS?

En el 2019, Angie Jibaja perdió la custodia momentánea de sus dos hijos debido a su desordenado estilo de vida relacionado a escándalos de alcohol y droga, pese a estar internada en un centro de rehabilitación producto de una recaída. La tutela de los menores estuvo a cargo de la tía de la exmodelo.

Luego de conocer que ya no tenía la tenencia de los niños, Jibaja, quien ya había manifestado antes estar atravesando una severa depresión, preocupó a sus seguidores al compartir en Instagram una fotografía de su brazo ensangrentado producto de una autolesión. Además, insultó a su mamá y al Ministerio de la Mujer.

Su madre, Maggie Liza, contó preocupada que su misma hija le dijo que se había intentado suicidar. Asimismo, indicó que le dijo a Angie que podía ver a los pequeños siempre que quiera y que estarían juntos nuevamente cuando ella salga de terapia. No obstante, según la señora, la controversial exmodelo entendió todo lo contrario y se puso agresiva.

JEAN PAUL SANTA MARÍA SE QUEDÓ CON LA TENENCIA DE LOS NIÑOS

En el 2015, el cantante peruano reconoció que su vida cambió para bien cuando se enteró que la uruguaya Romina Gachoy, su actual pareja, estaba embarazada. Entre lágrimas, dijo estar arrepentido por todo el mal que le hizo a Angie Jibajaba y a sus hijos, prometiendo que haría las cosas en beneficio de los niños.

Es por ese motivo que, en el 2019, Santa María entabló una demanda contra la modelo para tener la tenencia completa de los niños. Para esas fechas, la modelo fue acusada de consumir sustancias frente a los niños e, incluso, apareció frente a cámaras con el rostro desfigurado debido a una pelea física que tuvo con un empresario miraflorino.

Las cosas no mejoraron para Angie Jibaja, ya que en abril de 2020 fue baleada por su entonces pareja, el ex general de Policia Ricardo Márquez. El hombre de 75 años le provocó graves heridas en su pelvis y brazo, por lo que la exmodelo tuvo que ser trasladada de emergencia a un hospital en Surco.

Ricardo Márquez fue condenado a 15 años de prisión por disparar contra Angie Jibaja en abril de 2020. (Foto: Difusión)

Tras este hecho, Angie perdió la custodia de sus dos menores hijos frente a su expareja, Jean Paul Santa María. Los niños se fueron a vivir con el cantante y con su esposa Romina Gachoy. “Lo único que les pido a ustedes, a ustedes, es que no me suelten, que no nos suelten, no lo hagan, ahora menos que nunca, no lo hagan, no nos suelten, por favor”, pidió Jibaja a la pareja.

Actualmente, la exchica reality asegura haber cambiado de vida gracias a su acercamiento con Dios, por lo que ahora está luchando por ver nuevamente a sus hijos, algo que Jean Paul Santa María no ha permitido. Según reveló Romina Gachoy, los niños no quieren ver a Angie Jibaja y están en tratamiento psicológico por los “traumas” que le generó su propia madre.

SEGUIR LEYENDO: