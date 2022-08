Viruela del mono puede poner en riesgo aún más a niños y adultos con enfermedades crónicas

Niños y personas con enfermedades crónicas también están en riesgo de contraer la viruela del mono

Los contagios de la viruela del mono se continúan incrementando en nuestro país a poco más de un mes de confirmarse el primer caso, el pasado 26 de junio. Hasta el 1 de agosto, los casos confirmados en el Perú ascendieron a 313, el segundo país con mayor número de casos en Sudamérica.

Ante esta situación, las autoridades de salud exhortan a la población a mantener los cuidados para así evitar más contagios que pongan en riesgo la salud pública del país.

En entrevista con TV Perú, el médico epidemiólogo César Cárcamo advirtió que los niños y las personas con enfermedades crónicas o con las defensas bajas también están en riesgo de contagio de la viruela símica, pese que a los adultos jóvenes son el principal grupo afectado por esta enfermedad.

Asimismo sostuvo que los adultos mayores inmunodeprimidos también están expuestos, a menos que hayan recibido la vacuna contra la viruela, la cual se aplicó en el Perú hasta los años 70.

En ese sentido, explicó que la vacuna contra la viruela humana también protege contra esta nueva enfermedad. “Por eso (al no haber recibido la vacuna) los adultos jóvenes, con mayor incidencia hombres, se están enfermando. Sin embargo, también son susceptibles niños, ancianos y personas con enfermedades crónicas”, indicó el especialista.

¿CÓMO SE CONTAGIA LA VIRUELA DEL MONO?

Cárcamo sostuvo que la principal vía de contagio es a través de los fluidos que emanan las lesiones en la piel y las costras que aparecen con la enfermedad. Es por ello que el contacto piel con piel entre dos personas o con ropa o sábanas del paciente presenta un riesgo.

Otra vía de contagio es a través de las gotículas que expulsa el paciente al estornudad o toser, aunque en menor proporción.

“Si tienes sospecha del virus, lo más importante es aislarte, luego confirmar el diagnóstico. El virus está en el aire que respiro y en mi piel. Entonces, mis prendas pueden contagiar a quien las lava. Y si toco a otros, si abrazo o me quito la ropa y me expongo con otras personas, también puedo contagiar”, expresó.

En esa línea indicó que la viruela del mono no debe ser asociada como una enfermedad de la comunidad LGBT, sino con la población que tiene más de una pareja sexual.

Viruela del Mono en el Perú estaría fuera de control, aseguran expertos.

¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO DE LA VIRUELA DEL MONO?

El epidemiólogo sostuvo que los pacientes diagnosticados con el virus pueden ser atendidos en sus viviendas, ya que el tratamiento es similar al de la varicela.

Destacó que la persona infectada debe mantenerse bien hidratado, alimentado y guardar las medidas higiénicas para evitar que otras bacterias infecten las lesiones en la piel.

“Si no se guarda la higiene debida, toco las heridas con las manos sucias, no me baño y estoy lleno de bacterias las lesiones pueden sobre infectarse y entonces se requerirá hospitalización y tratamiento endovenoso, no por el propio virus sino porque otras bacterias aprovecharon la puerta de entrada de las lesiones”, precisó.

ACLARAN MUERTE DE PACIENTE CON VIRUELA DEL MONO

El director del Hospital Dos de Mayo de Lima, Dr. Eduardo Farfán, aclaró que el paciente fallecido no puede ser considerado como el primer caso de muerte a causa de la viruela del mono porque su deceso se dio por shock séptico (infección generalizada) por VIH cuyo tratamiento fue abandonado desde hace más de tres meses.

“Es un paciente que llegó con enfermedad del VIH y shock séptico llegó a hospitalización pero tras sus complicaciones tuvimos que enviarlo a UCI. Estaba sumamente grave, el antecedente médico es que sufría de VIH, pero lo que más empeoró su estado fue el shock séptico, estaba con una septicemia generalizada”, indicó el médico.

Paciente con VIH murió en el Hospital Dos de Mayo por contagio de viruela del mono

