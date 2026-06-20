Elecciones 2026: pagarán a miembros de mesa de la segunda vuelta a partir del lunes 22 de junio

Los miembros de mesa recibirán desde el lunes 22 de junio la compensación económica por su participación en la segunda vuelta de las elecciones generales 2026 que se llevó a cabo este domingo 07 de junio . La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) precisó que el beneficio alcanzará a más de 270.000 ciudadanos y ciudadanas que ejercieron el cargo en mesas instaladas dentro del territorio nacional. El pago será de S/ 165 y se entregará según la modalidad registrada por cada persona ante el organismo electoral.
La cifra equivale al 3 % de una unidad impositiva tributaria (UIT) y se encuentra establecida como compensación económica en la Ley n.° 32231. La ONPE tiene a su cargo la entrega y recordó que, antes de la primera vuelta, quienes fueron seleccionados mediante sorteo público tuvieron la opción de ingresar al sistema y elegir el mecanismo de cobro.
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Para la segunda vuelta, quienes no completaron ese paso con anterioridad pudieron registrarse o, si ya contaban con una opción definida, cambiarla mediante un trámite en la mesa de partes de la entidad.
El organismo electoral ofreció tres alternativas para recibir el dinero. La primera consistió en un depósito en una cuenta del Banco de la Nación, Banco de Crédito del Perú (BCP), BBVA o Scotiabank. La segunda opción correspondió al abono mediante la billetera digital YAPE. La tercera modalidad permitió el cobro presencial en agencias del Banco de la Nación.
Fechas y modalidades incluidas en el cronograma
La ONPE informó que los depósitos en cuentas bancarias y los abonos vía YAPE se realizarán entre el 22 y el 24 de junio. En los estados de cuenta, el ingreso podrá aparecer con conceptos específicos, de acuerdo con la entidad elegida.
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En el caso del BCP figurará como “Movilidad”. En BBVA se identificará como “A/TR Oficina Nacional de Proce”. En Scotiabank se mostrará como “Tbk-pagos varios”. En el Banco de la Nación se registrará como “Abono/Cargo por regularización”. En YAPE aparecerá como “Oficina Nacional de Procesos Electorales”.
Desde el jueves 25, quienes eligieron el cobro presencial podrán acercarse a una ventanilla de cualquier agencia del Banco de la Nación del país. Ese mismo procedimiento aplicará para los miembros de mesa que asumieron el cargo al encontrarse en la fila de electores, así como para quienes nunca completaron el registro.
La entidad también indicó que este canal se habilitará para ciudadanos que no puedan recibir el monto por otra vía, debido a que la institución bancaria rechaza la transferencia como depósito o a través de Yape. En esos casos, bastará con presentar el documento nacional de identidad (DNI).
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Canales para seguimiento y consultas
Para el seguimiento del pago, la ONPE habilitó un enlace dirigido a los ciudadanos que cumplieron funciones en la SEP: https://gestionpagomiembromesa.onpe.gob.pe/ciudadano/validacion-de-dni. Además, se mantienen canales de consulta mediante el correo informes@onpe.gob.pe, la línea gratuita 0800-00513 y un asistente virtual por WhatsApp en el número +51 995404991.
Multa para miembros de mesa
La normativa electoral prevé sanciones para las personas designadas como miembros de mesa que no cumplen con esa responsabilidad el día de la elección. Según informó el JNE, en esos casos la multa equivale al 5 % de la UIT vigente, es decir, S/275.
La autoridad electoral reiteró esta disposición para garantizar la organización y el desarrollo adecuado de la jornada. Quienes no asuman el cargo afrontarán la misma penalidad tanto si no se presentan como si se retiran antes de que concluya el proceso.
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Además, esta multa se aplica de manera independiente de la sanción por no haber acudido a votar: si la persona tampoco vota, se suma un monto adicional que varía según la clasificación socioeconómica del distrito donde vive.
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