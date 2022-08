Zully Pinchi presentó su libro ‘Pionono de vitrina’, pero su seguridad separó a reportero a Amor y Fuego

Zully Pinchi presentó su libro pero su seguridad increpó a reportero de Amor y Fuego. (Foto: Composición)

Zully Pinchi apareció en la Feria Internacional del Libro, dónde presentó su poemario ‘Pionono de Vitrina’. Este escrito sirvió de inspiración para la creación del tema viral ‘Mi bebito fiu fiu’, por lo que ha ganado gran popularidad últimamente.

Como era de esperarse, durante su aparición en el evento literario, diversos medios de prensa quisieron sus declaraciones. Fue entonces que las cámaras de ‘Amor y Fuego’ se acercaron para hacerle una entrevista pero no todo salió como esperaban.

En el adelanto del programa del lunes 1 de agosto del programa de Rodrigo González y Gigi Mitre, se explica lo que sucedió con la escritora y su seguridad ante los hombres de prensa que solo buscaban sus palabras.

“Zully Pinchi presenta su libro ‘Pionono de vitrina’ y arma el verdadero show”, se oye decir a la voz en off del programa, mientras se ven imágenes de política tomándose fotos con algunos seguidores en su presentación.

Zully Pinchi presentó su libro ‘Pionono de vitrina’, pero su seguridad agredió a reporteros a Amor y Fuego. (Video: Willax)

Seguido, el reportero del espacio de espectáculos se le acerca para hacerle una pregunta, pero ella termina incomodándose. “¿Estás lucrando por así decirlo?”, señala el hombre de prensa . “No, porque estamos donando todo a las ollas comunes de Villa María del Triunfo, deberían hacer ustedes lo mismo, que les vaya bonito. Un abrazo” , señala Pinchi haciendo un ademán de despedida.

Tras ello, su personal de seguridad intenta separar al reportero de la abogada. Pero, las formas en las que se dieron no fueron las mejores. En imágenes del adelanto, se ve como una mujer comienza a golpear el micrófono del programa, seguido, un encargado de seguridad separa a empujones mientras se oye al trabajador de ‘Amor y Fuego’ decir: “No toque el micro, no toque a la prensa”.

TUVO TENSO MOMENTO CON RODRIGO GONZÁLEZ

A inicios de julio, antes de su presentación en la FIL, Zully Pinchi fue invitada a ‘Amor y Fuego’ donde los conductores le hicieron incómodas preguntas. Aunque en un principio la empresaria comenzó a elogiar a Rodrigo González, esto no fue motivo para que el conductor haga lo suyo con las interrogantes.

En su conversación, el popular ‘Peluchín’ fue directo y le hizo mención a su supuesto amorío con el expresidente Martín Vizcarra. “Señora, mis seguidores me escriben y me preguntan si usted en algún momento fue la amante de Vizcarra (...) Porque este mismo pensamiento e interrogante es muy similar a la que yo tengo y seguro Gigi también”, comentó.

Lejos de responder, trató de dar una explicación diferente y señaló: “Mira Rodrigo, con todo el respeto y cariño. Tienen un hermoso set, se ufanan de ser los mejores conductores del Perú, inviten al señor Vizcarra y pregúntenle todo. Un hombre como tú, que tiene el autoestima tan alta, no te des por vencido, persevera y estoy segura que vas a lograr que él venga aquí y se va a reír”, respondió.

A raíz del éxito de ‘Mi bebito fiu fiu’, el programa Amor y Fuego invitó a Zully Pinchi sin imaginar que terminaría enfrentándose a sus conductores.

El conductor continuó siendo incisivo, por lo que la abogada se vio incómoda y le pidió respeto. “Todo el Perú está viendo cómo tratas a una mujer. ¿Así te enseñó tu mamá que dices tan orgullosa está de ti? Creo que le faltó una lección a tu mamá, debes de respetar a las mujeres porque naciste de una”, expresó.

Por su parte, el compañero de Gigi Mitre no se quedó callado y agregó que solo estaba lucrando con el entonces exitoso tema ‘Mi bebito fiu fiu’. “Usted respete a la mujer de Vizcarra, si piensa con tanta sororidad como dice. No debió meterse en el medio de un matrimonio. No debería estar aquí lucrando con esto y jugando al mensaje ambivalente para buscar notoriedad”, respondió fuerte y claro.

