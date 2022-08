Esposa de ‘Coyote’ Rivera agradece apoyo tras confirmar su separación y explica las razones con extenso mensaje

Lorena Cárdenas, esposa de Julio Rivera, se pronuncia en Instagram. (Foto: Composición)

Lorena Cárdenas es la aún esposa del exfutbolista Julio ‘Coyote’ Rivera, quien ha sido recientemente expuesto en un ampay besándose con una misteriosa mujer en un karaoke de la capital. Tras emitirse las imágenes en el programa de Magaly Medina, diversas opiniones han salido a la luz.

Sin embargo, esta tarde, la pareja del hermano de Paolo Guerrero se presentó en el programa En Boca de Todos y aclaró cuál era la relación que mantenía con Rivera. En sus declaraciones, señaló que ambos ya estaban separados desde hace meses, pero habían preferido no hacerlo público.

Por otro lado, aclaró que ambos tienen una relación de padres sólida. Además, señaló que su matrimonio no se terminó por falta de amor, lo que dejó entrever que serían terceras personas quienes se entrometieron, pese a ello no lo confirmó.

Horas más tarde, a través de su cuenta de Instagram, Lorena Cárdenas compartió un extenso mensaje en el que agradecía el apoyo que le vienen brindando debido a este escándalo. También, aclaró las razones de su separación, pero dejó entrever que sería por una infidelidad.

“Gracias por tantos mensajitos de apoyo y cariño. Me considero una mujer fuerte y de carácter, sé que detrás de un día gris aparece la luz. Nunca fui, ni seré una mujer que minimice el mal actuar de un esposo, es por ello que puse fin a un matrimonio de años por el gran amor que me tengo y le tengo a mis hijos”, señaló al inicio.

Seguido se dirigió a sus padres, a quienes aseguró que tienen una hija fuerte y agradeció a Dios por la fortaleza que tiene. “A mis padres, los amo demasiado y tengan por seguro que formaron a una mujer fuerte que nunca se derrumbará por nada ni por nadie. Mi fortaleza estará siempre en mis hijas y Dios al que le agradezco infinitamente todas las pruebas que me pone porque sabe que lograré salir siempre adelante. Gracias Dios”, finalizó su publicación.

DESCARTA RETOMAR EL MATRIMONIO

En comunicación con En Boca de Todos, Lorena Cárdenas fue consultada sobre si existía la posibilidad de una reconciliación de la pareja. Y es que, según declaraciones de la mujer, ambos se habían separado hace bastante tiempo atrás y el motivo no era una infidelidad.

“En realidad, conversamos con nuestras hijas, con mi mamá y mi papá. Peta (madre del Coyote) también lo sabíamos. Quizás en la cabeza de todos pasó en que en algún momento retomemos la relación, pero ya estaba conversado. No lo veo un ampay, porque es algo que nosotros ya sabíamos. Julio no es una persona mala, yo lo respeto y lo quiero muchísimo, es el padre de mis hijos. Adoro a sus hijos y lo respeto, quizás por eso lo tuvimos en puro privado, no vi la necesidad de mandar un comunicado. No (habrá reconciliación), creo que como amigo nos vamos a llevar mucho mejor”, señaló en respuesta a Tula Rodríguez.

Por otro lado, aseguró que su exsuegra Doña Peta sabía de esta separación. Incluso, comentó que debido a que todo se ha hecho público, la madre de Julio Rivera se estaría viendo afectada.

“He hablado con Peta, me afecta y me da mucha pena tener que ponerla en medio. La quiero muchísimo y me imagino que a ella también le debe estar afectando por el gran cariño que me tiene, el ver que se terminó el matrimonio de su hijo. Peta se preocupa mucho por nosotros”, dijo Cárdenas.

