Enfermeras del Hospital Cayetano Heredia protestan por término de contrato CAS-COVID y se niegan a atender a pacientes. FOTO: Captura

Esta mañana, un grupo de enfermeras realizó una protesta en los exteriores del hospital Nacional Cayetano Heredia, debido a que se han quedado sin sus puestos de trabajo.

ATV Noticias difundió el audio de una licenciada de enfermería del hospital modular ubicado en el distrito de San Martín de Porres, en el que manifestó que los trabajadores de la salud pertenecientes a la modalidad CAS COVID-19 se dieron con la sorpresa, al ingresar a sus turnos, que sus huellas habían sido eliminadas del sistema de acceso a los marcadores del nosocomio.

“Nos han dicho que no tenemos contrato y, de hecho, todo el personal ha parado, porque ya no tenemos vínculo laboral con el hospital Cayetano Heredia, estamos en plena cuarta ola y los pacientes se están quedando solos”, sostuvo la enfermera y agregó que los enfermeros, técnicos y médicos de la guardia no están entrando y tampoco ingresarán en el siguiente turno.

“Todo CAS COVID-19 ya no tiene contrato con el hospital, entonces ahora han vulnerado todos nuestros derechos y nos han despedido”, aseveró.

Una de las voceras de las enfermeras del hospital del Minsa, indicó que son más de 700 trabajadores de la salud, entre enfermeras, técnicos y médicos, que atienden a pacientes con COVID-19 y viruela del mono, quienes han quedado sin trabajo al culminarse su contrato.

Las enfermeras indicaron que no les informaron acerca del término del contrato, y mencionaron que anteriormente ya se había vencido el periodo de trabajo pero continuaron laborando. “Sin un contrato definido no podemos trabajar, por lo que enfermería está en pie de lucha”, manifestó.

Una de las enfermeras informó que les han señalado que hay un litigio de 5 a 7 días, lapso en el que no pueden trabajar y pidieron apoyo al Ministerio de Salud para que les aseguren que el día trabajado correspondiente al 1 de agosto sea percibido en su remuneración. “Nosotros tenemos el compromiso de continuar laborando, pero queremos una estabilidad”, aseveró.

Debido a esta situación, una señora que acudió al nosocomio por una prueba de descarte de enfermedad para su hijo, manifestó que le indicaron que debido a la falta de enfermeras no hay atención.

Cabe señalar que esta crisis se genera en medio de la cuarta ola de contagios de la COVID-19 en el país, y además este hospital alberga un pabellón en el que se atiende a pacientes con la viruela del mono, los cuales continúan incrementándose.

Hospital Cayetano Heredia del Ministerio de Salud.

¿QUÉ PASÓ CON LOS CONTRATOS CAS COVID-19?

En el 2020, el gobierno estableció que la regla general de contratación de personal de salud es la aplicación del régimen de Contratación Administrativa de Servicios – CAS (CAS COVID-19). De esta manera, se protegía jurídica y físicamente a todo el personal de salud vinculado con la prevención, control, diagnóstico y tratamiento del coronavirus.

Recientemente, el 30 de julio el Pleno del Congreso aprobó la ley que autoriza excepcionalmente y por única vez, en el marco de la emergencia sanitaria, el cambio de contrato CAS-COVID a contrato CAS al personal asistencial y administrativo en el sector salud, con la finalidad de uniformizar las condiciones laborales como forma de garantizar el derecho al trabajo en igualdad de condiciones.

Foto: Agencia Andina

Al pasar a CAS regular, el personal de salud del régimen anterior podrá gozar de ciertos beneficios sociales, vacaciones y ya no tendrán un contrato temporal sino por más tiempo, ilimitado.

En un comunicado, el Minsa recomendó a las unidades ejecutoras a realizar las acciones correspondientes para que los nuevos contratos se ajusten al presupuesto autorizado. En tanto, para los meses de octubre a diciembre, el Minsa en coordinación con Ministerio de Economía, aprobarán los requisitos y condiciones y otras especificaciones necesarias para el proceso de contratación.

