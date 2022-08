Abogado de Pedro Castillo acusa a la fiscal de la Nación de querer vacar al presidente: “Quieren hacer un golpe”

Eduardo Pachas, abogado del presidente del Perú, acusó a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, de querer sacar del poder a Pedro Castillo con denuncias sin sustentos. Según consideró, se trataría de una emboscada en contra del mandatario para darle un golpe de Estado.

En los exteriores del Ministerio Público, ubicado en la avenida Abancay del Centro de Lima, Pachas declaró a los medios de comunicación que Benavides busca vacar el jefe de Estado con el pretexto de que él “es líder de una organización criminal”.

“Voy a hacer conocimiento del juez de investigación preparativa supremo de los abusos que está cometiendo la fiscal de la nación, porque quiere vacarlo al presidente a toda costa so pretexto de que sale una pequeña nota o artículo (periodístico) y ya es líder de una organización criminal el presidente”, indicó.

“Nos han notificado que Pedro Castillo es líder de una organización criminal porque ha salido una noticia en el cual la fiscal habría plagiado un artículo de una revista y no habría hecho las citas, por el cual es líder de una organización criminal. Esto no tiene consistencia ni marco jurídico, ni marco legal”, agregó.

La defensa legal del dignatario manifestó que no le permiten revisar la carpeta fiscal de la investigación. “No me dejan leer la carpeta fiscal, ni saber de qué se trata. No me dejan ver las pruebas, no me dejan ver nada. Los argumentos que me dan es que no estoy programada para leer la denuncia, pero yo ya me he apersonado y me programan después de un mes, sin embargo, en ese mes ya han citado testigos, están en el levantamiento del secreto de las comunicaciones, están pidiendo allanamientos, están pidiendo pruebas, pero no nos dejan leer la carpeta y saber de qué se trata”, señaló.

Al ser consultado sobre los intereses que tendría Benavides para actuar de esta manera, Pachas expresó que “hacen esto porque le quieren hacer un golpe al presidente de la República y por cualquier cosa le quieren hacer líder de una organización criminal”.

“Qué tipo de caserías de brujas es esto, que tipo de abuso está haciendo esta fiscal que no ha juramentado de acuerdo a ley, no tiene experiencia en materia penal, que ha sacado gente de la fiscalía que investigaba a su hermana por haber liberado a narcotraficantes. ¿Qué clases de burla es esto?”, aseveró.

MINISTERIO PÚBLICO SE PRONUNCIA

Ante estas imputaciones, el Ministerio Público utilizó sus redes sociales para dejar en claro que todo abogado defensor “tiene derecho a revisar la carpeta fiscal de la investigación, previa solicitud para que se le indique día y hora”.

“Ante las declaraciones del abogado Eduardo Pachas, defensor del presidente de la República, el Ministerio Público precisa que todo abogado defensor tiene derecho a revisar la carpeta fiscal de la investigación, previa solicitud para que se le indique día y hora”, se lee en su cuenta de Twitter.

Twitter del Ministerio Público.

