La Tigresa del Oriente afirma que descubrió a Tito Silva: “Antes que grabemos ‘Estamos Chihuán’ no era conocido”

Judith Bustos más conocida como La Tigresa del Oriente comentó en una reciente entrevista para Más Espectáculos que ella sería la descubridora de Tito Silva, creador del remix del ‘Mi bebito fiu fiu’. Ella explica que ambos grabaron un tema llamado ‘Estamos Chihuán’ que tuvo mucho éxito en las redes sociales, el cual sacó del anonimato a Silva.

“Antes que hagamos ‘Estamos Chihuán’, todavía no era conocido, un día se le prendió la mechita, me llamó y me dijo, quiero grabar contigo, me explicó sobre el tema y acepté”, dijo La Tigresa.

Por otro lado, el reportero de América Televisión comentó que ella sería como la descubridora del productor nacional y ella lo afirmó.

“Yo descubrí a Tito Silva, por supuesto que sí, él me dijo que había grabado con Susy Díaz, pero no paso nada, seguía en incógnito y después me llamó”, expresó La Tigresa.

Esta producción musical se lanzó en las plataformas de Tito Silva Music y La Tigresa del Oriente hace cuatro años y logró ser un hit tan así que hicieron un remix y una versión navideña. ‘Estamos Chihuán’ está inspirada en la polémica frase de la excongresista Leyla Chihuán, quien aseguró que el sueldo que percibe, no le alcanza.

Meses después, la exparlamentaria le pidió a la cantante y DJ no mencionar su apellido, sino tendrían problemas legales, lo cual ocasionó que se levantara ambos videos de las cuentas de Youtube.

“ME CONSIDERO LA MADRINA DE TITO SILVA”

También opinó acerca del éxito del Tito Silva que ha conseguido por producir creativas versiones y remix que se han convertido en viral en todo el mundo.

“Es mi amigo, muy amable, respetuoso y tienen mucho talento. Y lo felicito de todo corazón. Tito te quiero y te respeto”, manifestó la intérprete de ‘Un nuevo amanecer’.

El reportero le preguntó si se sentía la madrina de Silva y ella dijo que: “Si, porque con el video ‘Estamos Chihuán’, Tito se hizo muy conocido”, indicó la artista.

También contó que fue invitada a la marcha del orgullo en México y tanto es el cariño que le tienen en ese país que la coronaron como ‘La Reina Gay Internacional’ en la fiesta Duo Pride Party 2022.

En dicho desfile, la extravagante reina del Youtube, compartió con actores mexicanos Gabriela Spanic y Sergio Mayor. La marcha LGTBQ+ se realizó el 25 de junio en la ciudad de México.

Además, señaló que se siente decepcionado de la cantante Wendy Sulca porque no quiso ir al evento en México porque ella estaría presente. Y según la Tigresa, el productor del evento decidió por ella y no por ‘La Tetita’.

“La señorita Wendy Sulca es una desubicada, así no va a llegar lejos, ojalá, Dios, quiera crezca más como artista y que sea humilde”, puntualizó la reina de Youtube.

VIDEO ‘MI BEBITO FIU FIU’ YA NO ESTÁ EN YOUTUBE

La canción ‘Mi bebito fiu fiu’ de Tito Silva se hizo viral y causó mucho revuelo por el tema de los derechos autor. Finalmente Tito tuvo que retirar el remix de sus redes sociales y de la plataformas streaming, porque los dueños de la melodía de ‘Stan’ de Dido y Eminem le manifestaron su molestia de la parodia porque se origina de un escándalo político.

“Nosotros ya hemos tenido una conversación súper bacán con las personas que gestionan los derechos de la canción original, digamos que esto no va por un tema de derechos de autor, ellos entienden que es una parodia, pero es una parodia con un contexto político peruano y eso me imagino que les puede causar cierta incomodidad. Yo lo entiendo y comparto, por esa razón ya no está disponible en las plataformas de streaming, además que decidí retirarlo de mis redes sociales”, explicó.

Pese al éxito que tiene ‘Mi bebito fiu fiu’ en las redes sociales, su creador, Tito Silva, eliminó el tema de un momento a otro.

