Expectativa por los looks de Keiko Fujimori en Fiestas Patrias: diseño de Yirko Sivirich se lucirá en la Parada Militar, no este 28

Yirko Sivirich marca presencia en los actos oficiales de la presidenta electa Keiko Fujimori.

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La expectativa en torno a la imagen de Keiko Fujimori durante las celebraciones de Fiestas Patrias aumenta tras confirmarse que vestirá creaciones de diseñadores peruanos. Entre ellos se encuentran Yirko Sivirich, figura reconocida en la escena local por colaborar con personalidades del espectáculo, y Sue Zacnich, joven diseñadora que ha ganado presencia en los últimos meses.

La presidenta electa de Perú optará por propuestas nacionales para sus principales apariciones públicas, con especial atención en los atuendos previstos para la Misa y Te Deum, la ceremonia de juramentación y la Gran Parada Militar. Según declaraciones recogidas porTrome, la mandataria no lucirá el diseño de Sivirich el 28 de julio, sino en fechas posteriores.

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El reconocido diseñador Yirko Sivirich confirmó que está a cargo de uno de los trajes de Keiko Fujimori, aunque precisó que la presidenta no lo llevará durante el 28 de julio. “Le estoy haciendo un traje, pero no lo usará el 28, quizás el 29 o 30 de julio”, adelantó el diseñador, tratando de guardar bajo siete llaves los detalles. “Es un diseño que le hice, pero no te puedo decir el color ni el modelo hasta que lo use.”, relató.

Sue Zacnich, joven diseñadora con taller en Gamarra, es otra de las creativas elegidas para vestir a la presidenta electa durante las actividades oficiales de Fiestas Patrias. Zacnich relató a medios como ATV que el impacto de ver sus prendas en la figura de la futura mandataria fue inmediato: “Me trajo un montón de seguidores. Estoy muy agradecida con ella y se lo dije cuando fui a su prueba, que no me esperaba ese boom. No me esperaba tampoco que me mencionara con nombre y apellido. Entonces, fue algo muy bonito y emotivo y algo que voy a guardar siempre”.

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Los atuendos de Yirko en la piel de Keiko

La apuesta de Keiko Fujimori por la moda nacional se refleja en la visibilidad otorgada a los talleres peruanos, incluidos los que tienen base en Gamarra, el emporio textil más grande del país. La presidenta electa ya había marcado un precedente durante la ceremonia de entrega de credenciales, el pasado 15 de julio, al usar un sastre blanco de dos piezas diseñado por Yirko Sivirich. Ese conjunto, que incorporaba detalles bordados con la palabra “Perú” en los bolsillos y un guiño al color verde, fue interpretado como una señal de un estilo más definido para los eventos oficiales.

Además. usó otro de sus diseños para recibir a los mandatarios extranjeros que ya llegaron a Lima para presenciar su toma de mando. En esta ocasión, vistio un traje estilo militar en azul marino. “Los filos del blazer están inspirados en la iconografía Koshi Kené, uno de los lenguajes visuales más representativos del pueblo Shipibo-Konibo. Sus trazos geométricos simbolizan la conexión entre la naturaleza, la espiritualidad y el universo, evocando los caminos de los ríos, la energía de la vida y el equilibrio entre todos los seres”, describió en su cuenta de Instagram.

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“En esta propuesta, el Koshi Kené no se incorpora como un elemento decorativo, sino como un detalle sutil y sofisticado que enmarca el diseño. Recorre el cuello, la pechera, la cintura, los bolsillos y los puños, convirtiéndose en un hilo conductor que representa la riqueza cultural del Perú con una mirada contemporánea. Es un homenaje a la identidad amazónica, reinterpretada con elegancia y respeto por nuestras raíces para proyectar al mundo el legado ancestral y la diversidad cultural del Perú”, agregó en su publicación.

Yirko Sivirich y el traje que le diseño a Keiko Fujimori. IG

El 28 de julio, Keiko Fujimori asistirá a la Misa y Te Deum en la Catedral de Lima y participará en la ceremonia de juramentación en el Congreso de la República, dos eventos de alto simbolismo nacional. La Gran Parada Militar del 29 de julio marcará otra jornada de alta visibilidad, donde se espera que la presidenta luzca el traje diseñado por Yirko Sivirich.

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La participación de creadores peruanos en estos eventos refleja una apuesta por la industria local y un mensaje de identidad nacional en uno de los momentos de mayor exposición pública del año político peruano.

Yirko Sivirich y Sue Zacnich: los diseñadores peruanos que vestirán a Keiko Fujimori el 28 y 29 de julio