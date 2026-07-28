Bruno Pinasco revela la condición que puso a américa TV para cerrar ‘Cinescape’: ¿Qué dijo?

Hablar de ‘Cinescape’ es recordar uno de los programas más emblemáticos de la televisión peruana. Durante un cuarto de siglo, el espacio conducido por Bruno Pinasco acompañó a miles de televidentes con entrevistas exclusivas, cobertura de estrenos cinematográficos y contenido especializado sobre la industria del entretenimiento. Sin embargo, en 2024 llegó el momento de despedirse de la pantalla chica, una decisión que, según reveló el propio conductor, no aceptó de inmediato.
A más de un año del final del programa, Bruno Pinasco decidió contar detalles inéditos sobre las conversaciones que sostuvo con América Televisión antes de concretar el cierre definitivo. El conductor confesó que puso una única condición para aceptar que ‘Cinescape’ dejara de emitirse: celebrar primero los 25 años del programa, una cifra que consideraba simbólica y que representaba el cierre perfecto para uno de los proyectos más importantes de su carrera.
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Bruno Pinasco revela la condición que puso para despedirse de ‘Cinescape’
Durante una reciente entrevista, Bruno Pinasco recordó que el proceso para cerrar ‘Cinescape’ no fue inmediato. Aunque comprendía que el programa atravesaba un contexto complicado desde el punto de vista comercial, sintió que aún faltaba cumplir una meta importante antes de bajar el telón.
Por ello, decidió conversar con los directivos de América Televisión y plantear una condición que consideraba indispensable para despedirse del público.
"Yo pedí, la única condición que puse fue celebrar los 25 años, o sea cumplir el ciclo de los 25 años y ahí ya este bueno decir muchas gracias y justamente aprovechar todo el impulso en digital para seguir haciendo contenido ya pero para otro público en otro formato“, expresó a RPP.
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Bruno Pinasco explica por qué terminó ‘Cinescape’
Luego de recordar la negociación para cerrar el programa, Bruno Pinasco aprovechó para aclarar una de las principales dudas que aún tienen muchos seguidores: ¿por qué terminó realmente ‘Cinescape’?
El conductor fue enfático al señalar que la decisión nunca estuvo relacionada con una pérdida de audiencia ni con una disminución del interés del público.
Por el contrario, aseguró que el espacio continuó siendo líder dentro de su segmento y mantuvo una comunidad de seguidores muy fiel durante todos esos años.
"‘Cinescape’ cumplió 25 años y básicamente el programa decidimos en mutuo acuerdo con América que llegara a su fin, no por un tema de popularidad ni de audiencia porque el programa siempre fue líder en su audiencia, siempre tuvo un respaldo de un público muy de nicho obviamente, pero fue un tema comercial básicamente“, explicó.
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La caída de la publicidad marcó el destino del programa
Para Bruno Pinasco, el verdadero motivo detrás del final de ‘Cinescape’ estuvo relacionado con los cambios que ha experimentado el mercado publicitario durante los últimos años. Según explicó, la inversión en televisión tradicional disminuyó considerablemente debido al crecimiento de las plataformas digitales y las nuevas formas de consumo de contenido.
Ese escenario terminó afectando directamente la sostenibilidad económica del programa. "Como sabemos la tanda publicitaria en los medios tradicionales ha bajado bastante por toda esta explosión digital que hay y el programa dejó de ser rentable comercialmente, entonces nosotros somos una coproductora con América y sí pues al ver que era un poco difícil mantener la operación“, comentó.
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El conductor explicó que ‘Cinescape’ funcionaba bajo un modelo de coproducción con América Televisión, por lo que la rentabilidad comercial era un aspecto fundamental para garantizar su permanencia al aire. Cuando ese equilibrio dejó de existir, ambas partes coincidieron en que lo más adecuado era cerrar el ciclo del programa.
‘Cinescape’ marcó una generación de amantes del cine
Desde su estreno, ‘Cinescape’ se convirtió en uno de los pocos espacios especializados en cine y entretenimiento que logró mantenerse vigente durante tantos años en la televisión peruana.
El programa acercó al público nacional a las principales producciones de Hollywood, presentó entrevistas con actores y directores de talla internacional y cubrió algunos de los eventos cinematográficos más importantes del mundo.
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Gracias al trabajo de Bruno Pinasco, el espacio también consolidó una identidad propia basada en un lenguaje cercano, entrevistas exclusivas y una cobertura constante de la cultura pop.
Durante sus 25 años de emisión, el programa logró adaptarse a distintas generaciones de espectadores, convirtiéndose en un referente para quienes buscaban información sobre estrenos, series y videojuegos.
Bruno Pinasco apuesta ahora por el contenido digital
Aunque la despedida de ‘Cinescape’ marcó el final de una etapa importante en su carrera, Bruno Pinasco dejó claro que no piensa alejarse del entretenimiento.
De hecho, uno de los motivos por los que aceptó cerrar el programa fue precisamente la posibilidad de concentrar sus esfuerzos en nuevos formatos digitales, donde actualmente se encuentra gran parte del público.
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El conductor considera que las plataformas digitales permiten desarrollar contenidos con mayor libertad y conectar con nuevas audiencias que consumen información desde celulares, tabletas y computadoras.
Ese cambio, explicó, responde a la evolución natural de la industria audiovisual, donde cada vez más creadores migran hacia formatos bajo demanda y redes sociales.
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