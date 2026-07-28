César Tito Rojas, diputado de JP, habría planificado ataques contra aeropuerto de Puno en 2023, según testigo protegido

Este video presenta un informe noticioso de ATV, 'Ocurre Ahora', sobre la investigación al diputado del partido Juntos por el Perú. Las imágenes muestran a una presentadora de noticias en un estudio, un hombre vestido con toga parlamentaria, documentos que detallan una reunión de coordinación de actos violentos en Puno, y al hombre siendo escoltado por agentes de policía. La cobertura se centra en las protestas ocurridas en Puno durante el año 2023.

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El diputado por Puno César Hugo Tito Rojas, elegido por Juntos por el Perú, fue señalado por un testigo protegido como presunto integrante de la organización denominada 'Los Azuzadores del Sur’, en el marco de una investigación fiscal relacionada con las protestas registradas en esa región.

De acuerdo con un informe difundido por el programa Ocurre Ahora de ATV, el colaborador con identidad reservada habría entregado a la Fiscalía un dispositivo USB que contendría pruebas fotográficas y audiovisuales vinculadas a los hechos investigados.

Según la documentación mostrada en el reportaje, el testigo indicó haber presenciado una reunión en la que participaron dirigentes y representantes de las 13 provincias de Puno, entre quienes identificó a César Hugo Tito Rojas.

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“La reunión fue presenciada por el testigo con reserva de identidad (...). Precisa la participación de dirigentes y representantes de las trece provincias de la región Puno, entre los cuales reconoce a César Hugo Tito Rojas”, se lee en el documento difundido por el programa.

El informe periodístico también señaló que la investigación estaría relacionada con las protestas de 2023 en Puno y con presuntas coordinaciones para la toma del aeropuerto en la región, uno de los episodios más críticos de esas jornadas, que dejaron 18 fallecidos durante los enfrentamientos.

Tito Rojas rechaza las acusaciones

Una calle con manifestantes y policía entre humo contrasta con la imagen de César Tito Rojas, miembro de Together for Peru, con atuendo ceremonial y una guirnalda de cintas multicolor. (Infobae)

Consultado por el dominical, el parlamentario negó las imputaciones y sostuvo que las investigaciones no lo comprenden como investigado, sino como testigo.

“Son falsas imputaciones y rechazamos de plano. La región de Puno nos conoce, la prensa regional sabe cómo se dieron esos hechos. Está en una situación de investigación. Primero nos están citando como, en este caso, testigo”, declaró.

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Asimismo, al ser consultado sobre la existencia de colaboradores eficaces que lo señalan, Tito Rojas comparó su situación con la del excongresista Guillermo Bermejo.

“Nosotros sabemos que eso también viene tratándose de armar, así como hicieron con el mismo excongresista Bermejo”, manifestó.

La Fiscalía evalúa la información entregada por el testigo protegido, incluyendo el material audiovisual contenido en un USB, como parte de las diligencias para esclarecer los hechos ocurridos durante las protestas en Puno.

Sobre las muertes en Puno

Las protestas en Puno formaron parte de una crisis política que se inició tras la vacancia de Pedro Castillo en diciembre de 2022 y la asunción de Dina Boluarte, sucesión que fue respaldada por el marco constitucional vigente luego del fallido golpe de Estado por parte del expresidente. Sin embargo, diversas organizaciones sociales y gremiales del sur del país rechazaron ese proceso y convocaron movilizaciones con demandas como la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones y la convocatoria a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución.

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En Puno, estas organizaciones promovieron llamados a la participación de comunidades y pueblos del sur del país, en jornadas de protesta que derivaron en enfrentamientos, bloqueos y acciones contra instalaciones públicas e infraestructura estratégica, como los intentos de toma del aeropuerto de Juliaca. La crisis dejó 18 fallecidos en esta región durante los enfrentamientos, mientras que las investigaciones también alcanzaron el accionar de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, cuestionadas por organismos de derechos humanos debido al uso excesivo de la fuerza.

¿Quién es César Tito Rojas?

César Hugo Tito Rojas es un dirigente sindical, docente y abogado puneño que pasó de liderar organizaciones vinculadas al sector magisterial a ocupar una curul en el Congreso de la República como diputado por Puno, representando a Juntos por el Perú.

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Su trayectoria política estuvo marcada por su participación en el movimiento sindical docente. Fue dirigente del Conare-Sutep, una facción surgida al interior del gremio magisterial, y posteriormente estuvo vinculado a la creación de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenatep), organización que ganó protagonismo durante las protestas docentes de 2017.

Durante ese periodo, Tito Rojas coincidió con otros dirigentes magisteriales, entre ellos Pedro Castillo, quien años después llegó a la Presidencia de la República. La presencia de dirigentes de Fenatep en espacios del gobierno de Castillo generó cuestionamientos políticos debido a los antecedentes de algunos de sus integrantes.

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Uno de los principales cuestionamientos contra Tito Rojas está relacionado con sus presuntos vínculos con el Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), organización señalada por el Estado peruano como vinculada al pensamiento de Sendero Luminoso. Diversos informes periodísticos han señalado que el dirigente habría tenido participación en actividades relacionadas con dicho movimiento.