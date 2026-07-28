Keiko Fujimori vuelve a la misa y Te Deum, ahora como presidenta electa: ¿A qué hora inicia hoy la ceremonia?

La Catedral de Lima recibe la misa y Tedeum que marca el inicio del Gobierno de Keiko Fujimori por los 205 años de la independencia del Perú. (Andina)

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La Catedral de Lima se prepara para recibir este martes 28 de julio la tradicional misa y Te Deum, ceremonia que marca el inicio a los actos oficiales para la toma de mando de Keiko Fujimori, en el marco de los 205 años de independencia del Perú.

Según el programa preliminar al que accedió Infobae, el evento religioso está previsto para las ocho de la mañana y reunirá a las principales autoridades del país, incluidas la presidenta electa y demás personajes del aún gobierno de José Balcázar.

Desde tempranas horas de hoy, el centro histórico de Lima concentra la atención nacional. Se observa un ambiente de expectativa frente a la Catedral de Lima, donde se ultiman detalles para la liturgia de acción de gracias que antecede a la transferencia de mando presidencial.

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Keiko Fujimori, en su primera ceremonia como presidenta electa, ingresará por la emblemática Puerta del Perdón. Antes, participó del acto litúrgico, con 19 años y como primera dama en reemplazo de su madre Susana Higuchi, durante el gobierno de su padre Alberto Fujimori.

Keiko Fujimori ingresa a la Catedral de Lima por la Puerta del Perdón junto a su gabinete y al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta.

La seguridad en la Plaza Mayor ha sido reforzada, con efectivos policiales y personal de seguridad del Estado resguardando los accesos y cerrando el tránsito vehicular a toda persona no acreditada. Solo medios de comunicación y autoridades con acreditación oficial pueden acceder al perímetro, mientras se aguarda la llegada de los protagonistas del acto.

Tradición y simbolismo

La misa y el Te Deum forman parte de las celebraciones patrias desde la proclamación de la independencia en 1821. El himno “Te Deum laudamus”, que significa “A ti, Dios, te alabamos”, ha sido un componente central de las conmemoraciones oficiales por su carácter de agradecimiento y bendición al inicio de cada gestión presidencial.

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Teólogos explican que esta tradición litúrgica se mantiene desde los tiempos de José de San Martín, quien decidió continuar con rituales heredados del virreinato para otorgar legitimidad al nuevo Estado peruano. “No necesariamente eso deba traducirse en una instrumentalización de la religión, sino que responde a la búsqueda de continuidad institucional”, señalan.

La misa y Tedeum forman parte de las celebraciones patrias del Perú desde 1821 y el himno Te Deum laudamus expresa agradecimiento al inicio de cada gestión presidencial.

A lo largo de la historia republicana, la misa y Te Deum acompañó tanto a gobiernos civiles como militares. La ceremonia ha persistido durante episodios como la Guerra del Pacífico, la ocupación chilena de Lima, la pandemia de la COVID-19 y las más recientes crisis políticas.

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La Iglesia Católica aprovecha el sermón de la misa para exponer su posición sobre el acontecer nacional. Según los historiadores, “no se limita a la bendición de la independencia, sino que traza la opinión de la Iglesia de manera muy sutil sobre el acontecer político nacional”. Por eso, los presidentes y autoridades suelen prestar especial atención al mensaje del arzobispo.

Al mismo escenario

El vínculo de Keiko Fujimori con la ceremonia se remonta a su juventud, cuando en 1994 asumió el papel de primera dama durante el gobierno de su padre, Alberto Fujimori, y participó en actos oficiales como el Te Deum. Aquella vez, acompañó a su padre el 28 de julio del 2000, y hoy regresa al mismo escenario, ahora como mandataria electa.

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La programación oficial prevé que José María Balcázar, presidente saliente, asista junto a los ministros de su gestión. La transferencia de poder, bajo el marco litúrgico de la misa y Te Deum, representa el inicio de una nueva etapa institucional para el país.

Keiko Fujimori llega a Palacio de Gobierno para reunirse con José María Balcázar. (Foto: Presidencia Perú)

Desde las primeras horas, la Catedral de Lima exhibe una atmósfera solemne y vigilada. Infobae constató que la ciudad amaneció con calles cercanas cerradas y un despliegue coordinado de fuerzas de seguridad para garantizar la integridad de las autoridades y la normalidad de la ceremonia.

La tradición de la misa y Te Deum no solo inaugura las actividades oficiales, sino que ancla el inicio de cada gobierno en un ritual que ha superado cambios sociales y políticos a lo largo de dos siglos.

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