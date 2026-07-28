Alianza Lima vs Alianza Atlético: día, hora y canal TV del partido por la fecha 3 del Torneo Clausura 2026

La tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 se iniciará este viernes 31 de julio. El calendario incluye varios encuentros destacados, entre ellos el partido entre Alianza Lima y Alianza Atlético, que concentra gran atención. A continuación, la programación completa de este enfrentamiento.
Programación del Alianza Lima vs Alianza Atlético
Este partido se realizará el sábado 1 de agosto a las 20:30 horas de Perú en el estadio Alejandro Villanueva situado en el distrito de La Victoria.
Con respecto a otros países, iniciará de la siguiente manera: a las 19:30 horas de México; a las 20:30 horas de Colombia y Ecuador; a las 21:30 horas de Chile, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos; y a las 22:30 horas de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
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Dónde ver Alianza Lima vs Alianza Atlético: canal TV
El encuentro entre Alianza Lima y Alianza Atlético, válido por la tercera jornada del Torneo Clausura 2026, será transmitido a nivel nacional mediante diversas plataformas. L1 Max es el único canal autorizado para ofrecer la emisión en vivo, con disponibilidad en los principales servicios de televisión por suscripción, como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar.
Quienes opten por plataformas digitales podrán acceder al partido a través de la aplicación Liga 1 Play, que permite seguir la transmisión en dispositivos móviles y computadoras, facilitando el acceso desde cualquier ubicación.
Infobae Perú brindará una cobertura especial de este partido, con información previa, actualizaciones en tiempo real, registro de goles y jugadas destacadas, así como las declaraciones de jugadores y entrenadores una vez finalizado el cotejo.
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Entradas para el Alianza Lima vs Alianza Atlético: precios y dónde comprar
Las entradas para este compromiso ya se encuentran a la venta vía Joinnus. Sus precios van desde los 27.90 soles para tribunas populares hasta los 399.90 soles para la experiencia matchday. Aunque, ya hay zonas agotadas como norte, sur y palco Apuesta Total.
- Palco Apuesta Total: 219.90 soles (agotadas)
- Occidente Central: 179.90 soles
- Occidente Lateral: 139.90 soles
- Oriente: 79.90 soles
- Occidente Lateral (silla rueda): 79.90 soles
- Oriente (CONADIS): 39.90 soles
- Norte: 27.90 soles (agotadas)
- Sur: 27.90 soles (agotadas)
- Occidente lateral - experiencia matchday: 399.90 soles
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