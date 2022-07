Felipe Colombo alborota a sus fans con sus presentaciones en la Comic Convention Lima 2022

Felipe Colombo emociona a sus fans en la Comic Convention Lima 2022. (Foto: Twitter)

La Comic Convention 2022 abrió sus puertas al público en general el pasado martes 26 de julio. Los amantes de los animes, series y películas no dudaron en comprarse una entrada para este evento, pues no solo iban a tener la oportunidad de hacer crecer su comunidad, sino también conocer a algunos de sus artistas favoritas.

Entre los invitados especiales para esta edición se encuentran: Noah Schnapp, Mason Dye, Rick Cosnett, Tom Cavanagh, Felipe Colombo y Enrique Arce . Todos ellos llegaron al Perú con la intención de estar al lado de sus fans y conocerlos en persona.

Sin embargo, debido a que el evento tiene varios días de duración, cada uno de ellos se presentarán en días diferentes. Uno de los primeros en salir al escenario para encontrarse con su público fue el actor de Rebelde Way, Felipe Colombo.

A través de sus redes sociales, el artista no dudó en publicar algunas fotos de su primer día en la Comic Convention Lima 2022, donde fue recibido por sus fans, quienes hicieron todo un alboroto al escucharlo cantar los recordados temas de la novela argentina.

El actor de Rebelde Way fue uno de los artistas más solicitados de la Comic Convention Lima 2022 y con varias publicaciones lo demostró en sus redes sociales.

Asimismo, en una entrevista con Tv Perú, Felipe Colombo se mostró bastante agradecido con el cariño que viene recibiendo por parte del público, pues nunca imaginó que iba a atraer a tantas personas pese a que su ‘época dorada’ fue hace casi 20 años.

“ Estoy pasando una tarde hermosa, acabo de hacerme una fotos. Es una sorpresa hermosa haber podido venir, cuando me convocaron me sorprendí mucho porque han pasado varios años y no sabía con lo que me iba a encontrar . Increíble el recibimiento, el cariño, vinieron al aeropuerto, al hotel. La estoy pasando muy bien”, señalo.

Cabe precisar que el actor de Rebelde Way estará en este evento hasta el domingo 31 de julio. Además, todos los que quieran tomarse una foto con él, pedirle un autógrafo o tener una conversión más directa, podrán hacerlo pagando.

El actor de Rebelde Way fue uno de los artistas más solicitados de la Comic Convention Lima 2022 y con varias publicaciones lo demostró en sus redes sociales.

¿CUÁNTO CUESTA ESTAR AL LADO DE FELIPE COLOMBO?

Para los fans del actor de Rebelde Way, tener un Meet and Greet con él tiene el valor de S/ 167,82, mientras que para tomarse una foto deberán de desembolsar la cantidad de S/ 55,94. De otro lado, lo que solo quieran una firma también deberán de pagar, el precio es de S/ 55,94.

TÉRMINOS Y CONDICIONES

El pago por foto es solo para una persona; además, el autógrafo no te da derecho a que te tomes una selfie con Colombo. En tanto, el Meet and greet tiene una duración de 25 minutos en promedio, en la que puedes interactuar con él y, al final, acceder a una imagen grupal.

¿CÓMO IR A LA COMIC CONVETION LIMA 2022?

La Comic Convetion Lima 2022 ha sido peculiar, debido a que los boletos se vendieron en 2020. Es por eso que, actualmente, ha sido difícil conseguir una entrada para esta edición. Lo más recomendable es esperar a la próxima entrega.

SEGUIR LEYENDO: