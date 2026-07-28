Cati Caballero impidió que Magaly Medina emitiera su cámara escondida: “Iba a ser conductora de un programa como María Pía”

La conversación también dejó al descubierto detalles inéditos sobre la producción de las cámaras escondidas y cómo el equipo privilegiaba el consentimiento de las personas involucradas antes de emitir cualquier grabación. ATV / Magaly TV La Firme.

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Las recordadas cámaras escondidas de Magaly Medina marcaron una época en la televisión peruana por las inesperadas reacciones que provocaban entre sus protagonistas. Sin embargo, no todas las grabaciones llegaron a emitirse. Durante una reciente conversación en ‘Magaly TV La Firme’ este 27 de julio, Damián Ode y ‘El Toyo’ revelaron que uno de los materiales más divertidos quedó guardado para siempre porque la protagonista, Cati Caballero, decidió no autorizar su difusión.

El inesperado recuerdo surgió mientras los humoristas repasaban algunas de las cámaras escondidas más emblemáticas que realizaron para el programa de espectáculos. En medio de la conversación, explicaron que existía una regla que nunca dejaron de cumplir: si la persona involucrada no aceptaba que el video fuera emitido, el material simplemente quedaba archivado.

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Cati Caballero nunca autorizó la emisión de una cámara escondida: Damián y ‘El Toyo’ cuentan toda la historia. Captura: Magaly TV La Firme.

Damián recuerda que las cámaras escondidas solo salían al aire con autorización

Al rememorar aquellos años, Damián Ode explicó que muchas personas desconocían el proceso detrás de las cámaras escondidas. Aunque el segmento tenía gran éxito entre los televidentes, la producción respetaba la voluntad de quienes aparecían en las grabaciones. "Sí. Acuérdate que hay cámaras, Magaly, que cuando hacemos y la persona no aprueba...“, comentó el humorista.

En ese momento, Magaly Medina intervino para completar la idea y recordó que, cuando alguien no daba su consentimiento, la grabación simplemente no se emitía. "No autoriza“, señaló la conductora.

Damián añadió que incluso hubo un caso muy conocido dentro del programa que nunca salió al aire precisamente por esa razón. "Que pasó con alguien, que no puedo mencionar el nombre, pero pasó con alguien aquí en el programa y no lo sacamos“, recordó.

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Cati Caballero nunca autorizó la emisión de una cámara escondida: Damián y ‘El Toyo’ cuentan toda la historia. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina revela que la protagonista era Cati Caballero

Mientras conversaban, Magaly Medina recordó que durante muchos años evitaron mencionar la identidad de aquella figura televisiva. Sin embargo, consideró que, después de tanto tiempo, ya no existía motivo para mantener el anonimato.

Cuando Damián comentó que el material todavía estaría en poder del productor Javier Zapata, incluso bromeó con la posibilidad de recuperarlo. "¿Sabes quién tiene ese material? Javier Zapata. Sería bueno sacarlo“, dijo. No obstante, Magaly descartó inmediatamente esa posibilidad y respondió que el video debía seguir guardado.

Fue entonces cuando la periodista reveló que la protagonista de aquella cámara escondida había sido Cati Caballero. "Ah, Cati Caballero“, expresó durante la entrevista.

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Cati Caballero nunca autorizó la emisión de una cámara escondida: Damián y ‘El Toyo’ cuentan toda la historia. Captura: Magaly TV La Firme.

Por respeto, el video jamás fue difundido

Tras escucharlo, Damián Ode confesó que nunca antes habían hablado públicamente sobre este episodio porque siempre respetaron la decisión de Cati Caballero. "¿Puedes creer que nunca lo hemos dicho?“, comentó sorprendido.

El humorista explicó que la exconductora nunca quiso que la cámara escondida fuera emitida y, pese a que el material era muy divertido, decidieron cumplir con su pedido. "Por respeto no lo dijimos, porque ella no quería“, afirmó.

A su turno, ‘El Toyo’ respaldó esa versión y recordó que todos estuvieron de acuerdo con respetar la voluntad de la entonces figura de televisión. "No quería y respetamos“, sostuvo. Damián también reveló que, alrededor de esa grabación, surgieron momentos bastante tensos.

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"Incluso hubo problemas. Su papá nos amenazó y pasaron ciertas cosas, pero ya han pasado quince o veinte años“, recordó. Por su parte, Magaly Medina insistió en que el video nunca se emitió porque esa siempre fue la política del programa. "Como ella no autorizó, nunca se sacó y se respetó“, comentó.

Cati Caballero nunca autorizó la emisión de una cámara escondida: Damián y ‘El Toyo’ cuentan toda la historia. Captura: Magaly TV La Firme.

La divertida broma que prepararon para Cati Caballero

Después de tantos años, Damián Ode también reveló cuál era el contexto de la cámara escondida. Según explicó, Cati Caballero estaba próxima a convertirse en conductora de un programa infantil, similar al formato que en aquella época presentaba María Pía Copello.

"Era bien divertida porque ella iba a ser conductora de un programa como María Pía, para niños“, contó. Hasta ahora, ese detalle permanecía completamente desconocido para el público.

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Cati Caballero nunca autorizó la emisión de una cámara escondida: Damián y ‘El Toyo’ cuentan toda la historia. Captura: Magaly TV La Firme.

‘El Toyo’ recordó cómo reaccionaron al descubrir que todo era una broma

Durante la conversación, ‘El Toyo’ recordó uno de los momentos más curiosos de aquella grabación y explicó que uno de los involucrados cambió completamente de actitud cuando descubrió que todo había sido parte de una cámara escondida. "Ahí justo es donde le venía el alma al cuerpo a Carlos cuando ya le dijimos que era una broma“, recordó entre risas.

Damián añadió que mencionar el nombre de Magaly Medina era una estrategia para tranquilizar a las personas involucradas y evitar que reaccionaran de manera agresiva. "Cuando escuchaban la palabra Magaly se les encendía el cerebro. Les decíamos que era una broma para Magaly para que no nos mataran a nosotros y entendieran que era una cámara para un programa“, explicó.

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Al escuchar la anécdota, la conductora destacó que precisamente esa era la esencia del segmento. "Eran reales cámaras escondidas“, afirmó. Finalmente, ‘El Toyo’ recordó una de las frases más divertidas que dejó aquella producción. "‘Voy a recuperar el precio’, decía“, comentó entre risas.

Cati Caballero nunca autorizó la emisión de una cámara escondida: Damián y ‘El Toyo’ cuentan toda la historia. Captura: Magaly TV La Firme.