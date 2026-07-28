Xoana González cuenta cómo ‘La Chocolatita’ la apoyó en uno de los momentos más difíciles de su vida y pide justicia: “Un ser de luz”

Xoana González expresó su profundo dolor por el asesinato de Raiza Martínez, conocida como ‘La Chocolatita’, y reveló el especial vínculo de amistad que mantenían desde hace varios años. Podcast 'Nadie Sabe'.

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La muerte de Raiza Martínez, conocida en redes sociales como ‘La Chocolatita’, continúa generando conmoción entre quienes compartieron con ella dentro y fuera del mundo digital. Una de las personas que no pudo ocultar su tristeza fue Xoana González, quien confesó que la noticia la dejó completamente devastada debido a la estrecha amistad que mantenía con la influencer.

En una entrevista concedida al pódcast ‘Nadie sabe’, conducido por Giany Cossio, la modelo argentina recordó los momentos que vivió junto a Raiza y aseguró que todavía le resulta imposible creer que haya perdido la vida de manera tan violenta. Además, reveló un gesto que la influencer tuvo con ella durante uno de los episodios más complicados de su vida, razón por la que hoy la recuerda con especial cariño.

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Rayza Martínez, conocida como La Chocolatita, fue encontrada sin vida.

Xoana González confiesa que la noticia la dejó sin dormir

Visiblemente afectada, Xoana González contó que conoció la noticia del asesinato apenas despertó y que desde entonces no ha podido dejar de pensar en su amiga.

La influencer explicó que pasó varias horas revisando las conversaciones y fotografías que compartieron, intentando comprender cómo una persona tan cercana pudo perder la vida de una manera tan trágica.

“Me despierto con la noticia que había visto en los diarios. No pegué un ojo toda la noche. Me quedé pensando en las cosas que charlábamos, viendo fotos, viendo las conversaciones. Uno se va para atrás y te dices: ‘No puede ser’”, expresó durante la conversación con Giany Cossio.

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Xoana González muestra lágrimas en una entrevista, mientras una imagen de 'La Chocolatita' en blanco y negro la recuerda tras su asesinato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Giany Cossio también recordó el carácter trabajador de ‘La Chocolatita’

Durante el pódcast, Giany Cossio también dedicó unas palabras para recordar a ‘La Chocolatita’, destacando la actitud positiva y el entusiasmo que mostraba cada vez que coincidían en actividades laborales.

“No lo puedo creer”: Xoana González se quiebra tras el crimen de ‘La Chocolatita’ en La Molina. Captura: Nadie Sabe.

El creador de contenido explicó que compartieron algunos eventos con la influencer y que siempre la recordará como una persona comprometida con su trabajo.

“Nosotros trabajamos un par de eventos con ella y ella era súper activa, súper chamba”, comentó.

El testimonio de Cossio coincidió con las palabras de Xoana, quien describió a Raiza como una mujer generosa y cercana con las personas que apreciaba.

“No lo puedo creer”: Xoana González se quiebra tras el crimen de ‘La Chocolatita’ en La Molina. Captura: Nadie Sabe.

Xoana González revela el noble gesto que ‘La Chocolatita’ tuvo con ella

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista llegó cuando Xoana González decidió compartir una experiencia personal que hasta ahora no había contado públicamente.

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La modelo recordó que, cuando atravesaba una difícil situación por la salud de su madre, Raiza Martínez estuvo pendiente de ella y le brindó apoyo emocional sin esperar nada a cambio.

“No lo puedo creer”: Xoana González se quiebra tras el crimen de ‘La Chocolatita’ en La Molina. Captura: Nadie Sabe.

Con evidente nostalgia, la argentina explicó que ese gesto quedó grabado para siempre en su memoria.

“Es difícil hablar en pasado, pero bueno, es un ser de luz, es una persona tan buena, tan amorosa. Cuando pasó lo de mi mamá me llamó, estuvo súper presente”, manifestó.

Para Xoana, ese episodio refleja la verdadera esencia de ‘La Chocolatita’, a quien describió como una mujer solidaria y siempre dispuesta a acompañar a quienes necesitaban apoyo.

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“No lo puedo creer”: Xoana González se quiebra tras el crimen de ‘La Chocolatita’ en La Molina. Captura: Nadie Sabe.

La última conversación entre Xoana González y Raiza Martínez

La modelo también sorprendió al revelar que había mantenido contacto con Raiza Martínez hasta hace muy poco tiempo, lo que hizo aún más difícil procesar la noticia de su fallecimiento.

Según contó, la influencer continuaba escribiéndole para saber cómo se encontraba y demostrarle el cariño que siempre caracterizó su amistad.

“Hasta el mes pasado habíamos hablado, me preguntó cómo estaba, no lo puedo creer”, sentenció.

“No lo puedo creer”: Xoana González se quiebra tras el crimen de ‘La Chocolatita’ en La Molina. Captura: Nadie Sabe.

Así ocurrió el asesinato de ‘La Chocolatita’ en La Molina

El caso de Raiza Martínez, conocida como ‘La Chocolatita’, ha conmocionado al país por las circunstancias en las que ocurrió el crimen.

La influencer fue hallada sin vida dentro de una vivienda ubicada en La Planicie, en el distrito de La Molina. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, fue la madre de Óscar Raúl Arias Muñoz quien encontró el cuerpo de la joven sin signos vitales en una habitación de la casa.

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Tras descubrir lo ocurrido, la mujer alertó a las autoridades y, según trascendió, pidió a su hijo que se entregara a la Policía para responder por los hechos.

Las investigaciones permitieron la detención de Óscar Arias Muñoz, quien terminó confesando su responsabilidad en el crimen durante las diligencias policiales.

“No lo puedo creer”: Xoana González se quiebra tras el crimen de ‘La Chocolatita’ en La Molina. Captura: Nadie Sabe.

La confesión de Óscar Arias tras el crimen de Raiza Martínez

En su declaración ante las autoridades, Óscar Arias Muñoz reconoció haber provocado la muerte de Raiza Martínez.

Según explicó, ambos se habían conocido a través de redes sociales y esa era apenas la segunda ocasión en la que se encontraban personalmente.

Durante la confesión, el detenido relató cómo ocurrieron los hechos.

“La primera cita la tuvimos hace un mes. Y después de esa primera cita ha sido... después en la madrugada (...) Efectivamente, lo he jalado con la toalla. Exacto. Y se me han pasado la mano”, declaró frente a la Policía.

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“No lo puedo creer”: Xoana González se quiebra tras el crimen de ‘La Chocolatita’ en La Molina. Captura: Nadie Sabe.

La muerte de ‘La Chocolatita’ enluta a quienes la conocieron

Mientras las investigaciones continúan, las muestras de dolor por la partida de Raiza Martínez siguen multiplicándose. Entre ellas destaca el emotivo testimonio de Xoana González, quien recordó a su amiga como una persona generosa, afectuosa y siempre dispuesta a brindar apoyo a quienes la rodeaban.

Las palabras de la modelo argentina y de Giany Cossio dibujan una imagen distinta de la influencer, más allá de su presencia en redes sociales. Ambos coincidieron en describirla como una mujer trabajadora, cercana y de buen corazón, cualidades que hoy cobran mayor significado tras su inesperada muerte.

Para Xoana González, el recuerdo más valioso será el respaldo que recibió de ‘La Chocolatita’ cuando su madre atravesaba un delicado momento de salud. Ese gesto, según confesó, demuestra la calidad humana de Raiza y explica por qué aún le cuesta aceptar que ya no está.

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“No lo puedo creer”: Xoana González se quiebra tras el crimen de ‘La Chocolatita’ en La Molina. Captura: Nadie Sabe.