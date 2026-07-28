¿Cómo surgió el mensaje a la nación por Fiestas Patrias? La tradición que continuará Keiko Fujimori este 28 de julio

La Constitución obliga al jefe de Estado a dirigirse al Congreso al inicio de la primera legislatura ordinaria anual para presentar un balance del país y proponer reformas y mejoras (Andina).

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Keiko Fujimori asumirá la presidencia este martes 28 de julio y, como parte de las actividades oficiales por Fiestas Patrias, ofrecerá su primer mensaje a la nación, una ceremonia que, al igual que la misa y tedeum, forma parte de las principales tradiciones de esta fecha. Durante su intervención, la jefa de Estado expondrá el balance de la situación del país, los principales retos de su gestión y las acciones previstas para los próximos meses.

Esta obligación está establecida en el artículo 118, inciso 7, de la Constitución Política del Perú, que dispone lo siguiente: “Dirigir mensajes al Congreso en cualquier época y obligatoriamente, en forma personal y por escrito, al instalarse la primera legislatura ordinaria anual. Los mensajes anuales contienen la exposición detallada de la situación de la República y las mejoras y reformas que el presidente juzgue necesarias y convenientes para su consideración por el Congreso”.

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Keiko Fujimori asumirá funciones como presidenta este 28 de julio (Andina).

Aunque suele asociarse con la conmemoración de la independencia proclamada por don José de San Martín, esta práctica no nació en 1821. Su origen se remonta al 28 de julio de 1832, cuando el entonces presidente Agustín Gamarra se presentó ante el Congreso para pronunciar un discurso con motivo del aniversario patrio. A partir de ese acto se instauró una costumbre que se mantiene vigente desde hace casi dos siglos.

Con el paso del tiempo, este protocolo también experimentó modificaciones. En sus primeras décadas, el Parlamento respondía formalmente a las palabras del jefe de Estado como una muestra de cortesía institucional. Sin embargo, esa práctica quedó sin efecto tras la promulgación de la Ley 1100, el 4 de octubre de 1909, que eliminó la respuesta oficial del Congreso y permitió que el mandatario concluyera su intervención sin una réplica protocolar.

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Si bien casi todos los mensajes presidenciales se realizaron en Lima, la historia registra una excepción. En 1881, durante la Guerra del Pacífico, Nicolás de Piérola pronunció su discurso ante la Asamblea Nacional reunida en Ayacucho, convirtiéndose en el único caso en que esta ceremonia se desarrolló fuera de la capital.

¿A qué hora iniciará el mensaje a la nación de Keiko Fujimori?

Tras prestar juramento al cargo, la mandataria ofrecerá su primer mensaje a la nación, previsto inicialmente para las 12:30 p. m. No obstante, el horario podría modificarse en función del desarrollo de las actividades protocolares y del cronograma de las autoridades nacionales y extranjeras que asistirán a la transmisión del mando.

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Keiko Fujimori ofrecerá su primer mensaje a la Nación este 28 de julio tras jurar como presidenta (Imagen Ilustrativa Infobae).

La ceremonia será difundida por los canales oficiales de la presidencia y por los principales medios de comunicación del país. Además, podrá seguirse a través de TV Perú (canal 7 en señal abierta y TDT, así como en el canal 707 de Movistar TV) y mediante la cobertura en tiempo real que realizará Infobae en su portal web.

El momento en que se inicie el discurso presidencial estará condicionado por el cumplimiento del programa oficial, que contempla la juramentación de la nueva jefa de Estado, las actividades previstas en el Congreso y el saludo protocolar a las delegaciones internacionales presentes. Debido a ello, el inicio de la alocución podría adelantarse o retrasarse.

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Duración histórica de los mensajes

La extensión de los mensajes presidenciales por Fiestas Patrias ha variado según cada gestión. Durante los gobiernos de Alan García, entre 2006 y 2011, las alocuciones se prolongaron entre una hora y media y dos horas y media.

En el mandato de Ollanta Humala, el tiempo destinado al discurso se mantuvo en parámetros similares. En cambio, las intervenciones de Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra fueron más breves, con una duración aproximada de entre una hora y una hora y media.

En los últimos años, los mensajes de Dina Boluarte marcaron un contraste. Su presentación de 2024 se extendió durante cinco horas y un minuto, convirtiéndose en la exposición presidencial más extensa desde el restablecimiento de la democracia en el país.

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