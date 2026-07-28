¿Cuáles son los jefes de Estado y Gobierno que participarán en la ceremonia de investidura de Keiko Fujimori?

Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, asumirá funciones como presidenta constitucional del Perú este martes 28 de julio y, en el marco de la ceremonia de transmisión del mando, el país recibe a jefes de Estado, altas autoridades y representantes de organismos internacionales que participarán en las actividades oficiales organizadas con motivo del cambio de gobierno.
Como parte de los actos protocolares, el Ministerio de Relaciones Exteriores puso en marcha la coordinación del arribo de las delegaciones extranjeras, además de la agenda oficial previa a la juramentación. En total, se prevé la presencia de diez jefes de Estado y de Gobierno, quienes asistirán a los eventos programados antes de la investidura presidencial.
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Durante la tarde y la noche del lunes arribaron a territorio peruano diversas autoridades internacionales. Entre ellas figuran el presidente de Honduras, Nasry Asfura; el mandatario de Ecuador, Daniel Noboa; el jefe de Estado de Panamá, José Raúl Mulino; el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi; el gobernante de Paraguay, Santiago Peña; el representante de Bolivia, Rodrigo Paz; el presidente de Chile, José Antonio Kast; y el jefe de Gobierno de Aruba y representante del Reino de los Países Bajos, Mike Eman.
Asimismo, la llegada del presidente de Argentina, Javier Milei, está prevista para la madrugada del martes 28 de julio, con lo que se completará la relación de mandatarios invitados que participarán en la transmisión del mando presidencial.
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En paralelo al arribo de las delegaciones, el Palacio de Torre Tagle fue escenario de reuniones protocolares encabezadas por la presidenta electa. Keiko Fujimori, acompañada por el canciller designado, Carlos Espá, sostuvo encuentros con Su Majestad el Rey Felipe VI de España, el ministro de Ciencia y Tecnología de la República Popular China y representantes oficiales de los gobiernos de Estados Unidos, Japón, Corea y Aruba.
Estos encuentros forman parte de la agenda diplomática previa al inicio del nuevo gobierno y buscan fortalecer los vínculos con los países invitados que participan en las ceremonias oficiales organizadas por el Estado peruano.
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Para este martes 28 de julio, la agenda establece que la mandataria electa iniciará sus actividades en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. Allí recibirá a la comisión de invitación del Congreso de la República, acto protocolar que antecede a la ceremonia de juramentación.
Posteriormente, se trasladará al Palacio Legislativo, donde prestará el juramento de ley como presidenta constitucional del Perú para el nuevo periodo de gobierno. Una vez cumplido ese acto, ofrecerá su primer mensaje a la nación desde el hemiciclo del Congreso.
La Cancillería informó que tuvo a su cargo la organización de la llegada de las delegaciones extranjeras y la coordinación de las actividades oficiales vinculadas con la transmisión del mando, con el objetivo de garantizar el desarrollo del protocolo establecido para una de las ceremonias de mayor relevancia en el calendario institucional del país.
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Con la presencia de autoridades extranjeras, representantes de organismos internacionales y delegaciones diplomáticas, el Perú será escenario de una jornada marcada por actos protocolares, reuniones bilaterales.
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