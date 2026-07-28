Mario Hart recuerda su romance con Alejandra Baigorria y revela lo que pasó tras la separación: “Había indicios de que no había cerrado”

En una conversación íntima, Mario Hart le revela a Shirley Arica detalles sobre sus relaciones pasadas. Descubre qué opina sobre Alejandra Baigorria y la sorprendente transformación de Olinda Castañeda. Youtube Shirley Arica.

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Han pasado más de doce años desde que Mario Hart y Alejandra Baigorria pusieron punto final a una de las relaciones más mediáticas que dejó el desaparecido reality ‘Combate’. Sin embargo, el piloto de carreras volvió a sorprender al hablar sobre su expareja y revelar un detalle que nunca antes había contado sobre los meses posteriores a la ruptura.

Durante una entrevista concedida a Shirley Arica, el también conductor recordó con afecto a la ahora esposa de Said Palao, resaltó el respeto que siempre existió entre ambos tras la separación y, al mismo tiempo, dejó entrever que, en aquella época, percibió señales de que la empresaria todavía no había logrado cerrar completamente ese capítulo de su vida.

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Mario Hart rompe el silencio sobre Alejandra Baigorria: “Había situaciones que daban indicios…”. Captura: Youtube Shirley Arica.

Mario Hart elogia a Alejandra Baigorria como expareja

En la conversación, Mario Hart comenzó destacando el comportamiento que Alejandra Baigorria ha tenido con él durante todos estos años. A diferencia de otras relaciones sentimentales que terminaron en polémica, el piloto aseguró que siempre ha valorado el respeto con el que ambos manejaron el final de su historia de amor.

Según explicó, la empresaria nunca habló mal de él ni utilizó el término de su romance para generar enfrentamientos públicos. "Tú sabes que de mis exs, de alguna manera es la que mejor se ha portado como ex“, comentó.

El piloto explicó que, tras finalizar la relación, cada uno continuó con su vida sin buscar conflictos. "Claro, como que ya, estuvimos juntos en el tiempo que estuvimos, cuando terminamos, terminamos y ahí quedó. Si le preguntan por mí, no tiene malos comentarios ni nada y yo valoro mucho eso“, añadió.

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Mario Hart rompe el silencio sobre Alejandra Baigorria: “Había situaciones que daban indicios…”. Captura: Youtube Shirley Arica.

Mario Hart deja entrever que Alejandra Baigorria no habría superado de inmediato la ruptura

La conversación tomó un giro inesperado cuando Shirley Arica comentó que considera a Alejandra Baigorria una mujer muy decidida cuando termina una relación sentimental.

La exchica reality sostuvo que la empresaria le transmite la imagen de alguien que, una vez que pone fin a una historia de amor, no vuelve atrás.

"Es muy práctica. No sé por qué no tengo relación con ella desde hace años. No la veo como una chica que esté detrás de alguien, no la veo como que terminó e intentara de nuevo. La veo como superada, se terminó, bueno se terminó, amé hasta donde se pudo amar...“, comentó Hart.

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Mario Hart rompe el silencio sobre Alejandra Baigorria: “Había situaciones que daban indicios…”. Captura: Youtube Shirley Arica.

No obstante, segundos después hizo una confesión que sorprendió incluso a la conductora del pódcast. Aunque aclaró que el tiempo transcurrido le impide recordar con absoluta precisión todos los detalles, confesó que hubo episodios que le hicieron pensar que Alejandra Baigorria todavía no había cerrado completamente la relación.

"En su momento, conmigo, creo que no fue tanto así, pero es que no me acuerdo muy bien. No quiero decir algo equivocado, no me acuerdo, pero recuerdo que había situaciones que salían en la tele que daban indicios como que sí, que ella no había cerrado, que fue poco tiempo“, expresó. La revelación causó sorpresa porque nunca antes había hablado públicamente sobre esa percepción respecto a su expareja.

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Mario Hart rompe el silencio sobre Alejandra Baigorria: “Había situaciones que daban indicios…”. Captura: Youtube Shirley Arica.

Mario Hart asegura que ambos siguieron caminos distintos

Pese a esa confesión, Mario Hart dejó claro que aquella etapa quedó completamente atrás y que, una vez superado el término de la relación, ambos continuaron con sus respectivos proyectos personales. El piloto explicó que actualmente no mantiene contacto con Alejandra Baigorria y que hace muchos años dejaron de tener comunicación.

Asimismo, dio a entender que nunca llegaron a construir una amistad después de la separación, aunque aseguró guardar un buen recuerdo de la empresaria.

Con el paso de los años, ambos encontraron estabilidad sentimental. Mientras Hart formó una familia junto a Korina Rivadeneira, Alejandra Baigorria inició una sólida relación con Said Palao, con quien finalmente llegó al altar.

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Mario Hart rompe el silencio sobre Alejandra Baigorria: “Había situaciones que daban indicios…”. Captura: Youtube Shirley Arica.

El reciente reencuentro entre Mario Hart y Alejandra Baigorria

Aunque durante años no mantuvieron mayor contacto, hace algunas semanas Alejandra Baigorria reapareció junto a Mario Hart durante una edición del pódcast ‘Sin más que decir’, donde el piloto era uno de los conductores.

En aquella conversación, el exchico reality aprovechó la presencia de su expareja para preguntarle por un episodio que generó comentarios en redes sociales: la vez que intervino para defender a Said Palao cuando un periodista intentó consultarle sobre un ampay.

Lejos de esquivar el tema, la empresaria explicó que actuar de esa manera forma parte de su personalidad. "Yo siempre voy a defender a la persona que tengo al lado, a mi familia, a mis amigos, toda la vida lo he hecho. Tengo un tema de sobreprotección, me gusta, no me avergüenzo de eso, me parece lindo. Soy la defensora, lo he hecho toda la vida“, manifestó.

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Mario Hart sostiene una tarjeta con el nombre de Alejandra Baigorria durante un programa televisivo, mientras una imagen insertada muestra al presentador con su expareja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mario Hart encara a Alejandra Baigorria por defender a Said Palao

Tras escuchar la explicación de su expareja, Mario Hart decidió responder con una observación que generó diversas reacciones. El piloto aseguró que comprende la intención de proteger a las personas cercanas, aunque consideró que, en ese momento, Said Palao también debía tener la oportunidad de responder por sí mismo.

"A la próxima déjalo contestar a él también“, le dijo. Hart sostuvo que el integrante de ‘Esto es Guerra’ siempre ha demostrado que puede defenderse solo, por lo que no consideró necesario intervenir antes de que él respondiera las preguntas.

El intercambio se desarrolló en un tono cordial y evidenció que, pese al tiempo transcurrido desde el fin de su relación sentimental, ambos pueden conversar con naturalidad sobre distintos temas sin generar tensiones.

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Mario Hart rompe el silencio sobre Alejandra Baigorria: “Había situaciones que daban indicios…”. Captura: Youtube Shirley Arica.

Mario Hart recuerda con respeto una relación que marcó una etapa de su vida

Las recientes declaraciones de Mario Hart han vuelto a despertar el interés por una de las relaciones más recordadas de la televisión peruana. Aunque el piloto sorprendió al revelar que, tras la ruptura, percibió indicios de que Alejandra Baigorria aún no había superado por completo el final del romance, también dejó claro que siempre ha valorado la forma respetuosa en que ambos manejaron su separación.

Para Hart, la empresaria sigue siendo la expareja que mejor comportamiento ha tenido con él, ya que nunca recurrió a declaraciones polémicas ni alimentó enfrentamientos mediáticos. Esa actitud, aseguró, es algo que aprecia profundamente.

Mario Hart rompe el silencio sobre Alejandra Baigorria: “Había situaciones que daban indicios…”. Captura: Youtube Shirley Arica.