Terremoto en Japón: la Marina de Guerra descarta que el fuerte evento genere tsunami en el litoral peruano

El sismo de magnitud 7,1 en Kumamoto, Japón, dejó al menos 50 heridos y causó daños en edificaciones e infraestructura. (Andina)

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La madrugada del martes 28 de julio, un fuerte sismo de magnitud 7,1 impactó la prefectura de Kumamoto, Japón, dejando al menos 50 personas heridas, múltiples construcciones dañadas y a miles de residentes sin acceso a electricidad. Según informó Reuters, la emergencia provocó el colapso parcial de edificaciones, cortes de energía y la suspensión de servicios de transporte y telecomunicaciones en la región sureña de Kyushu.

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú comunicó a través de sus canales oficiales que el reciente evento sísmico en Japón no representa peligro de tsunami para el litoral peruano.

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En el boletín de sismo tsunami N° 22-2026-2, el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis (CNAT) señaló que, tras el análisis de las características del sismo ocurrido a 4 kilómetros al sureste de Uki, no existen condiciones para la generación de olas peligrosas en la costa nacional. El reporte, difundido en redes sociales, remarcó en un recuadro visible: “No genera tsunami en el litoral peruano”.

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis descartó riesgo para la costa del Perú tras analizar el sismo ocurrido cerca de Uki, Japón.

La información de la Marina de Guerra resalta el monitoreo permanente de los eventos sísmicos de gran magnitud ocurridos en la cuenca del Pacífico, destacando la importancia de la coordinación entre los sistemas de alerta nacionales e internacionales para descartar riesgos en tiempo real.

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Impacto en Japón

De acuerdo con Reuters, la primera ministra Sanae Takaichi informó desde Tokio que los equipos de emergencia siguen evaluando la magnitud de los daños y el número de víctimas. “Ya hemos recibido informes de personas heridas”, señaló Takaichi.

“Se han producido cortes de electricidad e incendios en algunas áreas, además de daños en carreteras y puentes, así como el derrumbe de edificios”, agregó la funcionaria japonesa en conferencia de prensa.

El hospital central de Kumamoto notificó el ingreso de más de 50 heridos, mientras que la cadena pública NHK reportó personas atrapadas en un centro comercial parcialmente derrumbado y la explosión en las instalaciones de Aeon, uno de los principales complejos comerciales de la zona. Las imágenes televisivas mostraron edificaciones en llamas, grandes grietas en las principales vías y el descarrilamiento de un tren de mercancías.

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La primera ministra Sanae Takaichi confirmó cortes de electricidad, incendios y daños en carreteras, puentes y edificios por el terremoto en Japón. (Reuters)

La actividad sísmica interrumpió el transporte ferroviario, provocó la suspensión de los servicios de alta velocidad y obligó al cierre de la pista del aeropuerto de Kumamoto, lo que derivó en desvíos y cancelaciones de vuelos.

La empresa Kyushu Electric Power indicó que cerca de 40.000 viviendas quedaron sin suministro eléctrico. Las compañías de telecomunicaciones KDDI y Docomo confirmaron interrupciones en la telefonía móvil por fallas en las líneas de transmisión.

Evaluación de riesgo

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) activó alertas de emergencia por terremoto para siete prefecturas de la isla de Kyushu y emitió una advertencia inicial de tsunami ante la posibilidad de una ola de un metro. Posteriormente, la JMA levantó la alerta luego de confirmar que las condiciones no configuraban riesgo para la costa japonesa ni para otros países de la región del Pacífico.

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La rápida difusión del boletín oficial de la Marina de Guerra del Perú y su Centro Nacional de Alerta de Tsunamis permitió a la población y a las autoridades peruanas conocer el alcance real del fenómeno. La institución enfatizó que el evento sísmico no generó tsunami en el litoral peruano, garantizando la seguridad de las zonas costeras.

El hospital central de Kumamoto recibió más de 50 heridos y NHK reportó personas atrapadas en un centro comercial parcialmente derrumbado. (Reuters)

Contexto geológico

Japón se encuentra sobre el “Cinturón de Fuego” del Pacífico, una de las zonas más sísmicamente activas del mundo, donde ocurre cerca del 20 % de los terremotos de magnitud 6,0 o superior del planeta. Reuters recordó que hace una década, otro fuerte sismo en Kumamoto causó la muerte de 275 personas y dejó heridas a 2.739, además de destruir miles de edificios, incluido el histórico castillo de la ciudad.

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El reciente sismo también provocó daños en el castillo de Kumamoto, con secciones de sus muros de piedra derrumbadas, según funcionarios locales citados por Reuters. La JMA advirtió a la población sobre la posibilidad de réplicas intensas y deslizamientos de tierra durante la semana siguiente al evento, recomendando a los residentes mantenerse informados.

Empresas internacionales como TSMC y Sony evacuaron preventivamente a sus trabajadores en la zona afectada, según voceros de ambas compañías.

La información precisa y oportuna de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú fortalece la confianza en los sistemas de alerta y en la capacidad de respuesta ante eventos naturales de gran magnitud ocurridos en el entorno del océano Pacífico.

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