Carlos Álvarez y su labor como humorista político: “Tengo una oficina llena de cartas notariales” | ENTREVISTA

Carlos Álvarez es un destacado cómico peruano que a través de los años ha sabido ganarse el cariño del público con sus hilarantes imitaciones, especialmente las que tienen un corte político. El humorista se ha dado a la tarea de no solo divertir a las personas que lo ven, sino también informar sobre la situación política que enfrenta el Perú.

Situación que muchas veces lo ha puesto en el ojo de la tormenta. En conversación con Infobae, Carlos Álvarez precisó que no es la primera vez que un Gobierno intenta censurar sus imitaciones, esto luego que el Ministerio de la Mujer se pronunciara en contra de su caracterización de Lilia Paredes, la esposa del presidente Pedro Castillo. De acuerdo al actor cómico, ya anteriores Gobiernos quisieron hacer lo mismo, incluso expresidentes de otras naciones.

¿Fue un intento de censura o una cortina de humo el comunicado del Ministerio de la Mujer contra tu imitación de Lilia Paredes?

Fue una censura, yo no creo que sea una cortina de humo, porque si lo hubiera dicho un funcionario de tercer nivel puede ser, pero que lo diga el ministro de Cultura, el ministro de Justicia, la ministra de la Mujer y el Primer Ministro, ya deja de ser una cortina de humo, ya es ataque directo para censurar nuestro trabajo artístico porque es humor político, ahí radica el tema. Esto lo tomo deportivamente, pero defendiéndome en fueros como artista. Creo que fue una coincidencia con el ataque a la prensa para tratar de sacar este Proyecto de Ley (que sanciona a los que difundan información sobre investigaciones en curso) para penalizar a los periodistas. Ahora vemos que si estuviera esa Ley la prensa no estaría informando sobre los entre telones que hay en el Gobierno.

Artistas y ciudadanos salieron a respaldarte en las redes sociales...

Muy agradecido. El ataque del Ministerio de la Mujer, acusarnos de discriminación y racista, es una discriminación selectiva... resulta que cuando se trata de mujeres violadas no existe el Ministerio de la Mujer, o de las señoras colgadas como si fueran animales en Trujillo, tampoco existe el Ministerio de la Mujer, recién cuando nosotros hemos advertido se han apersonado, pero antes no, solamente cuando tocan a la esposa del que les puso el fajín ahí sí reclaman. Me llamó Fernando Armas, Melcochita, Ricardo Mendoza, Carlos Galdós y sobre todo los miles de comentarios de apoyo, agradezco emocionado porque creo todos apoyan que no hubo discriminación ni racismo, para mí que se disfrazó de discriminación mi sketch para justificar una mordaza, una censura al humor político.

¿Por qué es importante hoy en día el humor político?

Creo que es importante porque tiene un poder y es lo que me gusta hacer. Con el humor llegamos a sectores que no están conectados con el periodismo político, y con el humor político la gente se entera, toma conocimiento y se ríe, pese a que es broma, pero es cierto y real. Siempre he tenido problemas con los Gobiernos , quien no se acuerda de Rómulo y Alberto, las ratas de Alan García, después tuve amenazas con Alejandro Toledo y las chicas del milo. La vez que imité a Montesinos en el Gobierno de Alberto Fujimori también fue igual, como lo digo, yo lo tomo deportivamente porque para mí son pequeñas condecoraciones que tengo en este trabajo y pasan a engrosar las anécdotas, son parte de la experiencia, tengo una oficina llena de cartas notariales, no solamente del Perú, sino también del extranjero.

Tengo de Hugo Chávez, de Michelle Bachelet, con quien después de un tiempo me encontré con ella, bromeó conmigo y hasta se tomó una foto. Igual, ya sabemos quiénes son los intolerantes, esos regímenes tipo Venezuela, que no soportan el humor político.

Imitación a Lilia Paredes de Carlos Álvarez.

PIDE ADELANTO DE ELECCIONES

Carlos Álvarez se animó a hablar un poco sobre cómo vive la política actualmente, expresando su indignación como ciudadano, pues señaló que antes de ser artista, es un peruano más.

¿Eres de la idea que se debe llamar a Elecciones Generales o solo a Elecciones Presidenciales?

Salvo a excepciones, ese Congreso es una manga de gente impresentable, como puede ser que haya congresistas que digan que no les alcanza la plata, que pésimo mensaje le das a la población. Ellos tienen salud gratis, gasolina gratis, asistentes, técnicos, seguridad, un país que se desangra por la delincuencia nacional y extranjera y ellos tienen seguridad, patrulleros, policía, ¿cómo es posible? Es una vergüenza. Yo creo que la gente ya desaprobó al Congreso y yo soy de la idea, como millones de peruanos, de adelantar las elecciones y sanear el país , si el Bicentenario lo recibimos con vergüenza, este 201 años no da la oportunidad de adecentar el Perú, la clase política que es un asco.

¿Una nueva Constitución Política sería la salida para esta crisis?

Lo que tenemos que hacer es una reingeniería, refundar el Estado, y eso no pasa por una Asamblea Constituyente, ese es un cuento de la izquierda radical, que quiere perpetuarse en el poder, como fue el caso de Bolivia, donde Evo Morales se quedó 20 años en el poder, Venezuela, donde Maduro ya tiene 25 años junto a Chávez, ni hables de Nicaragua y Cuba. Nadie es idi*** para no darse cuenta de lo que quieren. Hay que reformar la Constitución y modernizarla, porque hay que reconocer que la actual, así no nos gusten, le abrió las puertas a la inversión extranjera.

¿Nuevas leyes?

Hay que hacer leyes más severas contra la delincuencia, contra el receptor que compra lo robado, eso no está penado como debería de ser. Para mí debería de agregarse un artículo de pena de lesa humanidad de quienes roban en pandemia, los que roban ventiladores mecánicos, equipo para los médicos, cuando hay que se muere por miles, deberían de darles cadena perpetua. Yo, aunque hayan detractores, yo si creo debería de haber pena de muerte contra los violadores de menores, así los hayan matado o no, pena de muerte, igual que a los corruptos en pandemia.

Carlos Álvarez.

INDIGNADO POR SACAR A LA DELEGACIÓN CHAVÍN DE HUÁNTAR DEL DESFILE MILITAR

“¿Por qué han sacado a la delegación Chavín de Huántar del desfile? ¿Por combatir a los terroristas? Cómo es posible, son gente que se jugaron la vida para entrar a la embajada de Japón para rescatar a los rehenes de los terroristas. Eso es un insulto a nuestras Fuerzas Armadas. Eso significa que ellos tienen una línea de izquierda radical, eso es un insulto a todos los peruanos que estamos con nuestras Fuerzas Armadas”, sentenció.

