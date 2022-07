Chorrillos: Hombre detona artefacto explosivo dentro de una camioneta

Lo que se pensó habían sido fuegos artificiales previo a las celebraciones por el 201 aniversario de la independencia del Perú, terminó causando el terror entre los vecinos de la avenida Central en el distrito de Chorrillos quienes denunciaron haber oído a lo lejos una explosión de un artefacto explosivo que causó daños en una de las viviendas de la zona.

Cámaras de vigilancia captaron a un hombre caminando sigilosamente, llevando consigo una mochila en la que ocultaba un artefacto explosivo que, luego de acercarse a un vehículo, hace detonar la mencionada bomba.

“Muchos vecinos pensaron que había sido una explosión no cercana, pensaban que era más lejos y creímos que se trataba de un balón de gas, los vidrios han sido rotos a consecuencia de la explosión”, explicó uno de los vecinos quien pasó un real susto al experimentar el bullicio de la explosión.

En otro momento una de las vecinas mencionó que a consecuencia del estallido ella y su perro se desmayaron por la impresión.

“Una camioneta que estaba acá que es la que este hombre puso la bomba resultó afectada, menos mal que solo hubo daños materiales. Yo me desmayé, hasta mi perrito se desmayó no ha podido ni ladrar; ha sido fortísima la explosión, sentí que mi casa volaba, ¿y si ese auto hubiera sido a gas? Mi casa es precaria, no puede ser esto”, menciona la moradora.

Según información del noticiero 24 horas, este hombre ya habría sido identificado por una de las ex inquilinas de aquella zona quien tuvo que mudarse debido a las constantes amenazas de este hombre; de momento la policía nacional ya cuenta con las cámaras de vigilancia para poder tener mayor detalle sobre este hecho y poder proceder con la captura de este hombre que atentó contra la vida de decenas de vecinos en la zona sur de la capital.

