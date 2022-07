Expresidentes del Congreso podrían ganar más de 12 mil soles si ingresan al servicio parlamentario

A pesar que la gestión de María del Carmen Alva como presidenta del Legislativo terminó el 26 de julio de este año, sigue dando que hablar. Esta vez se reveló uno de sus últimos acuerdos, donde proponen un jugoso sueldo para los expresidentes del Congreso.

Argumentando que “cuentan con un expertiz invaluable”, en su penúltima sesión, la Mesa Directiva que lideraba María del Carmen Alva, acordó que los expresidentes del Congreso tengan una remuneración SP11 y un contrato bajo la modalidad del Decreto Legislativo 728.

En dicha decisión también estuvieron presentes Lady Camones, Enrique Wong y Patricia Chirinos, parte de la comitiva, quienes señalaron que el salario en mención se hará efecto en caso de que ingresen a laborar al Parlamento como personal de confianza.

Sobre el tema, que ya está siendo cuestionado por algunos líderes políticos y de comunicación, la Mesa Directiva que presidió Maricarmen Alva Prieto, señalan que los expresidentes del Congreso merecen dicho beneficio porque, cuentan con experiencia única en el trabajo del Parlamento nacional.

“Resulta pertinente que su ingreso a laborar como personal de confianza de la organización parlamentaria se formalice en un nivel remunerativo acorde a dicha experiencia”, precisan en el acuerdo, que, además, plantea que para que los extitulares del Legislativo sean beneficiados por esta disposición deben haber culminado íntegramente su mandato, como María del Carmen Alva.

“La contratación de un expresidente del Congreso de la República en un despacho congresal, Mesa Directiva, grupo parlamentario o comisión no es adicional al módulo de confianza que respectivamente les corresponde, sino que reemplaza temporalmente la plaza de un asesor”, señalan en el escrito.

ESCALA DE SUELDOS

Esta información fue corroborada en el portal del Congreso, donde se detalla la escala remunerativa máxima en la organización parlamentaria (despachos, comisiones y bancadas) que fluctúa en SP10 (entre S/ 10.012 y S/ 11.021).

Según la información de Transparencia, hasta el momento solo 28 trabajadores de confianza en el Parlamento se encuentran en dicho nivel. Sin embargo, también se precisa que de acuerdo al nivel de remuneraciones del servicio parlamentario (SP), establecido mediante el Acuerdo de Mesa Directiva 008-2006-2007, el salario SP11 oscila entre S/ 12.391 y S/ 13.637.

ALVA SE PRONUNCIÓ SOBRE MENSAJE A LA NACIÓN

Luego de una accidentada presentación en el hemiciclo del Congreso, el presidente Pedro Castillo se retiró del Palacio Legislativo y luego hicieron lo mismo los congresistas. A sus salida, la expresidenta de este poder del Estado, María del Carmen Alva, fue muy crítica sobre lo dicho por el mandatario ante la representación nacional. Esta llegó a señalar que el presidente vive en un “mundo paralelo” y le recomendó cambiar de asesores.

“Creo que sus asesores se equivocaron, le pasaron los datos de Suiza. Nunca me imaginé que estábamos tan bien en el Perú. Yo recorro todas las regiones y no hay agua, no hay desagüe, los colegios y hospitales se caen a pedazos. Todo es un desastre”, dijo la integrante de la bancada de Acción Popular en conversación con la prensa. Además, lamentó la falta de autocrítica durante el mensaje a la Nación.

“Creo que vive en un mundo paralelo. Creo que tiene que cambiar de asesores. No solo no hubo autocrítica. Entró con la pata en alto. Comenzó a atacarnos primero a nosotros que estamos injuriando a su familia, que no hay prueba alguna de la corrupción, somos, como siempre, los malos de la película, obstruccionistas. No lo dejamos gobernar, pobrecito. Él que quiere hacer tantas cosas”, dijo irónicamente.

