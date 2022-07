Lady Camones rechaza propuesta de retirarse del hemiciclo durante mensaje a la Nación de Pedro Castillo

Lady Camones pidió respeto a la investidura presidencial.

Mañana será un 28 de julio peculiar. Frente a un Congreso dividido se presentará el primer presidente de la historia del Perú que es investigado durante su mandato. Tras la confirmación de Pedro Castillo en el Parlamento para dar su mensaje a la Nación, algunos congresistas han deslizado la posibilidad de retirarse del hemiciclo cuando hable el jefe de Estado. Por su parte, Lady Camones se ha mostrado en contra de la propuesta.

Se trata de una idea difundida por el congresista no agrupado Carlos Anderson que ya ha sido rechazada por Camones señalando que la investidura presidencial debe ser respetada sin importar quién ocupe el cargo. “Son posiciones de algunos congresistas [abandonar el hemiciclo], las respeto pero no las comparto”, señaló la recién elegida presidenta de la Mesa Directiva del periodo congresal 2022-2023.

Camones ha señalado que “al margen de la persona, tenemos que respetar la investidura presidencial, creo que nosotros desde el Congreso debemos respetar las formas, no comparto eso”. Sin embargo, aseguró ser una crítica del gobierno de Pedro Castillo señalando que está a favor de una vacancia que sea presentada usando argumentos sólidos.

“Vamos a ser implacables contra la corrupción, venga de donde venga, apoyando las actividades del Ministerio Público. Hay que precisar que no tenemos mociones de vacancia que se hayan presentado actualmente, hay posiciones de algunos congresistas que han anunciado que presentarían, eso se vería en el pleno. Siempre he dicho que si se presenta una vacancia sustentada, sí estaría a favor pero habría que ver el sustento”, expresó.

La presidenta del Congreso de la República, Lady Camones, sostuvo que es poco creíble que Pedro Castillo no sepa de los actos de corrupción en los que está involucrado su entorno cercano, pero que la Fiscal de la Nación está dando tranquilidad a la población al actuar con celeridad en las investigaciones que sigue a los casos que involucran directamente a la máxima autoridad del país.

Camones precisó que “vamos a apoyar las actividades de la Fiscal de la Nación, a quien felicito por los mensajes que está dando por el avance de las investigaciones respecto a los casos de corrupción que involucraría al presidente de la República” y que es importante articular con la Fiscalía para determinar acciones que Patricia Benavides y su equipo de fiscales podrían alcanzarle para una posible acusación constitucional o vacancia.

Lady Camones se convirtió en presidenta del Congreso tras obtener 73 de los 66 votos necesarios.

“Hay que precisar que ahorita en agenda no tenemos ninguna presentación de moción de vacancia. He escuchado algunas posiciones de colegas que han indicado que la presentarían, pero hasta ahora no hay nada al respecto”, indicó.

Durante su primer mensaje como presidenta del Congreso Camones señaló que existe un compromiso en la lucha contra la corrupción “caiga quien caiga”. Sobre el caso del exhombre cercano al jefe de Estado, la nueva presidenta del Congreso indicó que se esperará “con la debida ponderación los primeros resultados de las investigaciones. Y vamos a colaborar en todo lo que sea necesario con el Ministerio Público para el logro de los resultados que el país espera”.

Asimismo defendió el trabajo de fiscalización y control político que ha venido realizando el actual Congreso, el mismo que ha batido récord en interpelaciones a ministros de Estado. La presidenta del Parlamento señaló que estos “no son obstrucción ni persecución. Son un deber y una obligación sustancial en una democracia para evitar que el poder de los gobiernos se desborde y caiga en el autoritarismo”.

