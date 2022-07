Patricia Chirinos a Pedro Castillo: “Su renuncia es el regalo que todos esperan en Fiestas Patrias”

La parlamentaria le solicitó una vez más a Pedro Castillo que deje el cargo y se ponga a derecho ante las autoridades sin esperar que el "pueblo lo saque derrotado y humillado".

Patricia Chirinos no quiso esperar más para dirigirse al presidente Pedro Castillo y utilizó sus redes sociales para enviarle un mensaje de reflexión, sobre todo ante los últimos destapes en que él y su familia se están viendo involucrado con actos de presunta corrupción.

La ex vicepresidenta escribió una larga misiva en donde una vez más le pide al jefe de Estado renunciar al cargo sin esperar que “sea el pueblo quien lo saque derrotado y humillado”.

“A poco de celebrar nuestra independencia quiero dirigirme a usted con respeto, pero con la misma fuerza que me caracteriza porque representa la frustración que tiene el pueblo peruano por su gobierno”, fueron las primeras palabras de un video que compartió en su cuenta de Twitter.

Asimismo, le recordó al mandatario que Bruno Pacheco se entregó a la justicia y que “junto a él, otros colaboradores han entregado información clara para que la Fiscalía lo señale como cabecilla de una banda criminal”.

“Por eso, señor presidente, es momento que entienda que así como gano las elecciones, hoy usted ya perdió la batalla de la confianza y la credibilidad del pueblo peruano. La vacancia no es un acto de venganza política, es una lucha por el pueblo que sufre la subida inhumana de los precios del pan, del pollo, de la comida en general”, sostuvo.

En esa misma línea, invitó a Castillo Terrones a “asumir esta oportunidad histórica. Y en un acto de honor y valentía con su renuncia, devuélvale a las familias peruanas la esperanza que tienen perdida”. Le recomendó salir de “Palacio por sus propios medios”. “No espere a que la Fiscalía y el pueblo lo saquen humillado y derrotado”, agregó.

La también congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, manifestó al final de su clip: “Por el amor a su familia no los exponga más. Por amor a la patria, renuncie. Su renuncia es el regalo que todos los peruanos y peruanas esperan en estas Fiestas Patrias. Usted decide”.

Patricia Chirinos se pronuncia en una entrevista con RPP sobre el presidente. Foto: Composición.

María del Carmen Alva “no espera nada del mensaje a la nación”

María del Carmen Alva manifestó que no espera nada del mensaje a la nación que dará el presidente de la República, Pedro Castillo, este jueves 28 de julio en el hemiciclo del Palacio Legislativo. La parlamentaria indicó que desde el Parlamento están acostumbrados a que el jefe de Estado “nunca diga nada”.

“Yo, sinceramente, no espero nada. Ojalá que diga algo, pero lo primero que tiene que hacer, es decir, aclarar todo esto que está pasando . Espero que no venga como que aquí no pasó nada. Pero la verdad es que estamos acostumbrados a que nunca diga nada. Por los problemas de corrupción y por todo lo que está pasando en su familia, lo raro sería que diga algo”, declaró para la prensa.

María del Carmen Alva fue presidenta del Congreso en el periodo 2021-2022. Foto: Andina

En ese mismo contexto, la ex titular del Legislativo aseguró que era un “secreto a voces” que el ex secretario general de Palacio de Gobierno fue ayudado a ser escondido durante los últimos meses que estuvo prófugo.

“Era un secreto a voces porque era imposible que no encontraran a Pacheco, a los sobrinos. Es evidente que los estaban protegiendo. Al final la mentira tiene patas cortas y la verdad sale siempre al final. Nos iremos enterando qué es lo que realmente pasó y qué es lo que está pasando”, dijo.

VIDEO RECOMENDADO

Periodista de CNN señaló que ningún país se merece un presidente como Pedro Castillo.

SEGUIR LEYENDO