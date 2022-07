Pilar Quintana, la escritora que rescata a sus colegas del olvido | ENTREVISTA

La escritora colombiana ganó el Premio Alfaguara en el 2021 por su novela "Los abismos".

A pesar de ser una escritora metódica, el último año de Pilar Quintana ha sido muy distinto a todos los anteriores. Conferencias, entrevistas, firmas de libros, visitas a Ferias del Libro, entre otros son el peso que deben cargar quienes ganan un premio tan importante como el Alfaguara. En el caso de la escritora colombiana por su novela “Los abismos”. En conversación con Infobae habló sobre el premio y sus proyectos.

Quintana dice estar un poco más aliviada luego de que haya un nuevo ganador del premio para la edición de este año. Eso le ha permitido regresar de cierta forma a su rutina de trabajo, una que está meticulosamente organizada y que se guía de un esquema que tiene armada su siguiente historia. Pero la creación literaria no es la única labor que ha asumido la escritora, sino también la de rescatar la obra de sus colegas.

Recientemente presentó la Biblioteca de escritoras colombianas, un proyecto que se dedicó a rescatar la obra de compatriotas suyas que el tiempo y la preferencia por la obra de autores hombres habían dejado de lado. Es así que hoy y de manera gratuita, todo aquel con acceso a internet puede disfrutar de la obra de 18 autoras. Quintana contó a Infobae cómo fueron las elecciones de cada una de las obras.

“Algo que me parece importante es que se cuente con un comité editorial, que las decisiones no las tome solamente el equipo de editores. En el equipo estaba yo a la cabeza y tenía asistentes editoriales, correctores, transcriptores de textos, traductores y traductoras. Pero las decisiones que no las decisiones también las tome un grupo conformado por académicas, escritoras y libreras que son las conocedoras del ámbito literario”, dijo Quintana a modo de recomendación a quien quiera replicar el proyecto.

"Los abismos", obra ganadora del Premio Alfaguara 2021.

La obra de Pilar Quintana está compuesta por publicaciones como Cosquillas en la lengua (2003), Coleccionistas de polvos raros (2007), Conspiración iguana (2009); la colección de cuentos “Caperucita se come al lobo” (2012), La perra (2017) y Los abismos (2020). Los títulos pueden encontrarse en la Feria Internacional del Libro de Lima.

En 2007, Quintana fue elegida como uno de los 39 escritores menores de 39 años más destacados de América Latina por el Hay Festival. En 2010 su novela Coleccionistas de polvos raros recibió el premio La Mar de Letras, otorgado por el festival La Mar de Músicas de Cartagena, España. En 2011 representó a Colombia en el International Writing Program de la Universidad de Iowa. En 2018 su novela La perra recibió el IV Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana.

DATOS SOBRE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE LIMA

La FIL Lima 2022 se llevará a cabo en Parque Próceres de la Independencia (Av. Salaverry cuadra 17, Jesús María) del viernes 22 de julio al domingo 7 de agosto.

Las entradas para la FIL Lima 2022 están disponibles en las boleterías de la feria, así como vía online a través de la plataforma digital Atrápalo.pe a partir del 8 de julio.

