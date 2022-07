“Historia de la prostitución en el Perú”, el libro que deberían leer los candidatos a la alcaldía de Lima

Paulo Drinot presentará su libro en la FIL 2022 este sábado 23 de julio a las 6:00 p.m.

Mujeres y hombres con el rostro tapado, alguna vez enmarrocado y muchas otras hasta asesinados. A escenarios como este es al que están expuestos quienes ejercen el llamado oficio más antiguo del mundo. Es así que tras diez años de investigación, Paulo Drinot presenta “Historia de la prostitución en el Perú” (IEP, 2022) que no es solo un repaso por eventos, sino también una invitación a ver este fenómeno desde un ángulo diferente.

En la discusión política, sobre todo en temporada electoral, se suele mencionar a la prostitución como un problema cuya única solución es su erradicación. Sin embargo, para el historiador Paulo Drinot debe entenderse como un tipo de trabajo al que normalmente se ha accedido por las escasas oportunidades disponibles . “Los verdaderos problemas son los que enfrentan quienes ejercen la prostitución pues muchas veces arriesgan hasta sus vidas”, dijo el autor del libro en conversación con Infobae.

“Historia de la prostitución en el Perú” da cuenta de la clausura del barrio rojo del distrito de La Victoria en 1956. “Los argumentos de su cierre no son muy distintos de los que se utilizan hoy, pero la prostitución siguió en distinto lugares de Lima porque la demanda por los servicios se mantuvo. Querer abolirla solo lleva a mayor persecución, criminalización y estigmatización”, asegura el autor.

El jirón Huatica del distrito de La Victoria también aparece en el libro "La ciudad y los perros" de Mario Vargas Llosa.

Drinot dice no ser un experto en políticas públicas, pero recomienda entender primero el origen: la precariedad laboral a la que se enfrentan mayormente las mujeres y miembros de la comunidad LGBTQIA+. “Antes de querer abolir la prostitución, se debe hablar con quienes ejercen el oficio y, en la medida de lo posible, apoyarlos”, asegura el historiador.

Además insistió en no ver el tema desde un ángulo moral ni de censura “porque es una realidad que sucede en muchos países, incluso en algunos más ricos que el Perú. No necesariamente es una cuestión ligada a la pobreza del país o la falta de instituciones”, agregó. No habrán soluciones fáciles, pero su trabajo le ha mostrado que estas parten por garantizar mejores condiciones de trabajo y remuneraciones.

“En el periodo que yo he estudiado, enfocado particularmente en las mujeres, noté que quienes se prostituían lo hacían porque el universo de empleo para ellas era limitado. Además el pago para cualquier mujer era poco, así que muchas, después de sus labores, optaron por ejercer la prostitución y lo hicieron para poder ayudar a sus familias”, cuenta a este medio el especialista.

DISCUSIÓN PÚBLICA

Seguramente durante la campaña por las Elecciones regionales y municipales, el trato a recibir la prostitución será mencionado por diversos candidatos, pero cabe precisar que no solo se trata de un tema vinculado a estas autoridades. Drinot señala que el llamado “mal aspecto que darían las prostitutas a las calles de la ciudad” suele ser mencionado como punto de partida de la discusión olvidando que esta implica muchos otros temas.

Fotografía del 28 de mayo de 2020 de trabajadoras sexuales esperando para recoger una ración de la olla común solidaria de la Asociación Miluska en la casona en el Cercado de Lima (Perú). EFE/Sergi Rugrand

“Me he tomado en total diez años para mi investigación y hoy entiendo mucho mejor las diferentes dimensiones a tomar en cuenta. Está presente el manejo de la salud pública, la seguridad ciudadana y el ordenamiento de espacios urbanos. Estos temas deben intersectarse al tratar políticas de manejo de prostitucón”, mencionó Drinot. Sin embargo, no siempre son las protagonistas de la discusión pública.

No solo gobernadores, alcaldes y regidores están involucrados en el tema, sino también el resto del aparato del Estado. El autor afirma que su estudio muestro cómo el mismo Estado es el que crea las condiciones para influir en la prostitución, hecho que obliga a dejar de lado la mirada moralista para ampliarla y dotarla de empatía al momento de abordarla.

Paulo Drinot presentará “Historia de la prostitución en el Perú” en la Feria Internacional del Libro de Lima el sábado 23 de julio a las 6:00 p.m. en el auditorio César Vallejo.

DATOS SOBRE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE LIMA

La FIL Lima 2022 se llevará a cabo en Parque Próceres de la Independencia (Av. Salaverry cuadra 17, Jesús María) del viernes 22 de julio al domingo 7 de agosto.

Las entradas para la FIL Lima 2022 están disponibles en las boleterías de la feria, así como vía online a través de la plataforma digital Atrápalo.pe a partir del 8 de julio.

