Congresista Edgar Tello sobre las acusaciones contra Pedro Castillo: “Los indicios deben demostrarse”

Edgar Tello | Foto: Agencia Andina

El congresista Edgar Tello (Bloque Magisterial) intentó minimizar el impacto de las recientes y graves declaraciones de personajes que estuvieron en el entorno del mandatario Pedro Castillo, como el exsecretario presidencial Bruno Pacheco, ante el Ministerio Público sobre presuntos actos de corrupción del gobierno. Indicó que “los indicios son todavía subjetividades” y deberían probarse antes de sacar juicios apresurados.

“Los indicios son todavía subjetividades que tienen que demostrarse en la investigación y, mientras eso no ocurra, indudablemente que tenemos que esperar la conclusión para tomar una decisión”, precisó en diálogo con Exitosa. En ese sentido, saludó la entrega de Pacheco para que colabore con la justicia. “Saludamos que el señor Bruno (Pacheco) se haya entregado y va a colaborar con la justicia y se aclaren todas las denuncias que se vienen dando ya a nivel nacional”, afirmó Tello.

El legislador apuntó que se debe dejar que el Ministerio Público haga su trabajo y “pueda llegar al resultado que toda la población espera”. “Al no probarse los delitos y al no concluir las investigaciones que está haciendo la Fiscalía, el Ministerio Público, y nos den ya una resolución resolutiva sobre la gran responsabilidad que puede uno u otro, todavía no podríamos adelantar opinión al respecto”, resaltó.

HUIDA Y SOBORNOS

El ex secretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, ha revelado que el presidente Pedro Castillo dio la orden a su subsecretario Beder Camacho para que coordine su fuga en marzo pasado.

Según el diario El Comercio, Pacheco indicó ante los fiscales que estuvo en la clandestinidad por tres meses por una decisión del jefe de Estado. Esto confirma una presunta obstrucción a la justicia de Castillo, quien, precisamente, es investigado tras lo denunciado por el exministro del Interior, Mariano González que no deseaban buscar a los prófugos de este gobierno.

Por su parte, el mismo citado medio de comunicación reveló que Pacheco confesó que al menos a diez oficiales de la Policía Nacional entregaron un pago de USD 20 mil que fue canalizado a través de las escoltas del mandatario, los suboficiales PNP Jorge Tarrillo Gálvez y Nilo Irigoin Chávez, apodados como “las sombras”.

Los generales policiales fueron incluidos en una lista hecha por los sobrinos del presidente: Fray Vásquez Castillo (actualmente prófugo de la justicia) y Gianmarco Castillo Gómez. Todo ello bajo la dirección del jefe de Estado. Luego, la nómina terminó derivada al entonces comandante general de la PNP Javier Gallardo para que se cumplan de inmediato.

JUAN SILVA

El exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, volvió a manifestar su intención de entregarse a la justicia y colaborar con la investigación que involucra al presidente Pedro Castillo en presuntos actos de corrupción desde el MTC. A través de su abogado Luis Yalán, se conoció que el prófugo Silva solo está a la espera de un peritaje de la licitación del Puente Tarata III.

Según se dio a conocer el último martes 26 de julio, en Latina, la defensa del exfuncionario de Estado señaló que su patrocinado no está pidiendo una condición para entregarse a las autoridades sino que, está a la espera del análisis de la Fiscalía que respalde su teoría anteriormente expuesta sobre el caso de presunta corrupción.

“La defensa técnica del señor Juan Francisco Silva Villegas estamos analizando, no desde ahora sino desde hace mucho tiempo atrás, ponerse a derecho, pero lo que estamos pidiendo no era una condición”, dijo Yalán.

El abogado indicó que “a nivel de la Fiscalía de la Nación está pendiente el análisis, el peritaje de toda la licitación del Puente Tarata para que se pueda demostrar la teoría del caso que nosotros impulsamos y luego ponerse a derechos mi cliente”, agregó.

La defensa de Juan Silva mencionó que, este miércoles 27 de julio, acudirá a la Fiscalía de la Nación para leer actuados de este caso. En esa línea, sostuvo que buscará una cita con la titular de esta institución, Liz Patricia Benavides Vargas.