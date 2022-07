Operadores de turismo del Cusco denuncian discriminación en la entrega de boletos para visitar Machu Picchu

El Sindicato de Trabajadores y Operarios del Sector Turismo de Cusco denunció que los tickets solo se estarían dando a las grandes empresas que trabajan en su mayoría con turistas extranjeros.

Debido a que se agotaron las entradas para visitar la llaqta de Machu Picchu hasta el 11 de agosto, decenas de operadores de turismo y dueños de agencias de viaje llegaron hasta el frontis de la sede la Dirección Desconcertada de Cultura de Cusco para protestar y denunciar que los boletos habrían sido acaparados por las grandes operadoras y revendedores, lo cual perjudica a la actividad de sus negocios.

Ante esta competencia desleal, el Sindicato de Trabajadores y Operarios del Sector Turismo de Cusco, manifestó que son discriminados por el propio Estado en la entrega de boletos turísticos para visitar la maravilla mundial, ya que señalan que existe una preferencia por las grandes empresas que en su mayoría trabajan con turistas extranjeros, publicó Diario La República.

“Las empresas grandes como Perú Rail, Inka Rail, Machu Picchu Reservations, no sé cómo hacen, porque para ellos a diario hay ingresos, pero para el microempresario no, ¿qué somos nosotros para que nos excluyan? Ellos sí, a diario pueden vender, pero nosotros no. Sentimos impotencia”, lamentó Gustavo Arone, integrante del sindicato.

Asimismo, Arone aseguró que estos tickets solo se estarían dando a las grandes empresas que trabajan en su mayoría con turistas extranjeros, y que tal acción no tendría sentido, puesto que estas no logran cubrir el aforo total de quienes deberían ingresar al día a la ciudadela. Señaló que, por ende, se estaría marginando al turista nacional, teniendo en cuenta que este grupo de visitantes normalmente no reservan entradas con estas empresas.

“Hay empresas que compran 200 o 300 boletos, luego realizan un cambio de nombre para completar el acaparamiento”, expresó uno de los manifestantes. Además, el sindicato denunció que habría personal de agencias de turismo que tiene familiares trabajando en la Dirección Desconcertada de Cultura Cusco, por lo que tendrían preferencia al momento de comprar los boletos.

BOLETOS YA NO PODRÁN SER REVENDIDOS

En la mañana de este viernes se anunciaron cambios en la venta de boletos para el acceso a Machu Picchu. Esta decisión fue tomada debido a las protestas de cientos de turistas varados en Aguas Calientes días atrás y las denuncias de acaparamiento de los operadores de turismo.

En ese sentido, el comandante PNP Hanner Horna, de la Policía de Turismo de Cusco, informó que el boleto para ingresar a la llaqta de Machu Picchu se ha convertido en una entrada intransferible y personalizada.

“Las personas deben de saber que, si quieren visitar nuestra maravilla mundial, primero deben asegurarse de tener su boleto de ingreso a la llaqta. No permitan que intermediarios del sector turismo los utilicen y les prometan boletos”, expresó Horna.

(Andina)

La medida fue tomada por la Gerencia Regional de Turismo y la Dirección Desconcertada de Cultura Cusco. Se espera que con la disposición actual se reduzcan los casos de turistas varados y denuncias por acaparamiento.

Asimismo, las autoridades reiteraron que las empresas ya no podrán comprar 100 o 200 entradas para la maravilla mundial y volver a venderlas a los turistas a costos mayores.

INGRESO POR LA RUTA AMAZÓNICA DE MACHU PICCHU SOLO SERÁ POR AGENCIAS DE VIAJE AUTORIZADAS

Por otra parte, también se dio a conocer que a partir del lunes 1 de agosto los turistas que quieran ingresar al Santuario Histórico de Machu Picchu, utilizando el acceso de la ruta amazónica (Hidroeléctrica), solo podrán hacerlo si lo hacen a través de agencias de viaje y turismo autorizadas y registradas en la plataforma virtual del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).

Así lo precisa un comunicado emitido el martes 19 de julio por la jefatura del Santuario Histórico de Machu Picchu del Sernanp y por la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco donde informan a los usuarios y público en general de la medida adoptada.

El comunicado detalla que, para su registro, las agencias de viaje y turismo se deberá consignar la siguiente documentación en formato PDF: constancia de Gercetur vigente, plan para la vigilancia, prevención y control de covid-19 en el trabajo. Asimismo, deberá generar su anexo correspondiente en el sistema de reservas de la DDC Cusco que estará habilitada desde este miércoles 20 de julio.

En el comunicado se precisa, además, que los grupos de visitantes deberán ingresar portando su boleto a la llaqta de Machu Picchu, lo cual será verificado por el personal guardaparque del Sernanp y controladores de la DDC Cusco en el puesto de vigilancia y control de Intihuatana ubicado en el sector Hidroeléctrica.

