La Gran Estrella: Gisela Valcárcel confirma su regreso a la TV para este sábado 6 de agosto

Gisela Valcárcel regresa a las pantallas este 6 de agosto. (Foto: América TV)

Gisela Valcárcel finalmente confirmó la fecha del su regreso a la pantalla chica. La conductora de TV estrenará su nuevo programa, La Gran Estrella, este sábado 6 de agosto, a partir de las 9 de la noche. Como se recuerda, la rubia vuelve a América TV con un nuevo formato, donde el público será el protagonista.

Talentosos jóvenes lucharán cada semana por ganarse el ansiado premio. La producción está a cargo del mexicano Roberto Miquel y contará con Sergio George como uno de los flamantes jurados.

A través de un video, Gisela Valcárcel anunció que regresará con su nuevo programa este sábado 6 de agosto. Aún no dan detalles si será en vivo o grabado. Como se recuerda, las anteriores ediciones de El Artista del Año y Reyes del Show se grababan todos los viernes.

Gisela Valcárcel regresa este sábado 6 de agosto. (Video: América TV)

Cabe indicar que sería la primera vez, después de mucho tiempo, que Gisela Valcárcel enfoca su programa al público en general, donde los protagonistas ya no son las figuras del espectáculos. Ante ello, la blonda animadora indicó por qué lo decidió así.

“La propuesta que traemos este año me emociona, me lleva a estar reunida de mucha gente y de mucho talento. Este programa inicia el día que termina El Artista del Año. Ese día Ruby Palomino levanta la copa y supe que no podía seguir haciendo lo mismo, me costara lo que me costara. Había que abrir la puerta para que entre nuevo talento”, expresó.

“Y voy a ser parte de mucha gente que creía lo mismo, que hay que abrir más oportunidades; y que además debemos defender nuestra música, la cual estoy segura saldrá al mundo”, agregó Gisela Valcárcel.

Gisela Valcárcel indicó que un verdadero artista no solo requiere de talento, sino también constancia y tenacidad, algo que ha visto en los últimos castings. “Eso no se puede comprar. Nosotros hemos encontrado personas que tú dices ‘wao’. Yo creo que en esta vida todo cuesta y hay que empezar a definir cuáles son los sueños que uno tiene para ir detrás de ellos”, señaló en Estás en Todas.

Gisela Valcárcel vuelve a la pantalla chica con "La gran estrella". (Foto: Instagram/@giselavalcarcelperu)

¿QUÉ DIJO YAHAIRA PLASENCIA SOBRE EL INGRESO DE SERGIO GEORGE?

Yahaira Plasencia fue bastante cuidadosa al hablar del tema y prefirió no confirmar el ingreso de su gran amigo y mánager Sergio George en el programa de Gisela Valcárcel. Sin embargo, se animó a remarcar a Infobae que de ser así, el productor musical será un componente perfecto para que los participantes puedan desarrollar su talento y explotar sus habilidades.

“No sé si Sergio estará, pero si es así todos los éxitos del mundo. Sergio es una persona muy inteligente, un visionario del arte, de la música, de lo que vende y vendía. Creo que a todos los participantes, a mi y a todos los coaches nos va a venir muy bien que Sergio George esté presente y sea parte de este nuevo formato”, indicó Yahaira Plasencia, quien participó el 2021 en El Artista del Año.

“Muchos éxitos para Gisela, su formato siempre ha sido muy familiar y divertido”, acotó la salsera.

Yahaira Plasencia habla de la participación de Sergio George en La Gran Estrella. (Foto: Composición)

