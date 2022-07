Pedro Castillo se reunió con titular del Minjus luego que Bruno Pacheco se entregara a la justicia

Mientras se hacía público la entrega a la justicia del exsecretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, el presidente de la República, Pedro Castillo, coordinaba algunas reuniones en su despacho durante las últimas horas de este lunes 25 de julio del presente año.

Según el portal oficial de visitas a Palacio de Gobierno, ayer minutos después de las diez y media de la noche, el titular de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, llegó hasta el Centro de Lima para encontrarse con el jefe de Estado.

La reunión se habría prolongado por casi una hora, registrando la salida del funcionario a las 23.23 p. m. Esta cita entre Pedro Castillo y el ministro de Justicia se concretó luego de que el exfuncionario y prófugo Bruno Pacheco, se entregara a la justicia y estaría declarando ante la Fiscalía de la Nación.

Hasta el momento, no se conocen más detalles de la reunión entre el titular del Minjus y el mandatario, pero el registro oficial de visitas a Palacio de Gobierno pone en evidencia este ya cuestionado encuentro que se desarrolló minutos después de darse a conocer la captura del exfuncionario de confianza del presidente de la República.

En este contexto, diversos líderes políticos mencionaron que Fray Vásquez Castillo, sobrino del presidente, también estaría cercado, incluso en los últimos días, la Policía Nacional del Perú indicó que habría estado escondido en una vivienda en Asia junto a Bruno Pacheco.

El propietario de dicho inmueble sería Alejandro Sánchez, quien también es dueño de la vivienda en el pasaje Sarratea en Breña. Y a pesar que hasta el momento se asegura que el exsecretario de Palacio estuvo en clandestinidad en el distrito de Chorrillos, no se descarta que en las próximas horas revelaría cómo encontrar al familiar de Pedro Castillo.

PIDIÓ CERRAR EL CONGRESO

Como se recuerda, hace algunos días, el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, causó polémica al indicar que un periodo de cierre del Congreso, sería la solución para varios problemas que azotan al país.

El funcionario indicó, que la medida en mención se la plantearía en las próximas horas al presidente de la República, Pedro Castillo. Durante una entrevista en Exitosa Noticias, y para sorpresa de muchos televidentes, el funcionario advirtió que confía en que la Mesa Directiva genere líneas de consenso, porque de lo contrario, considera que se evaluaría la disolución temporal del Congreso.

“Siempre he pensado y lo he transmitido, no solo al presidente sino al Consejo de Ministros, que quebrantar el orden democrático, corroer las instituciones democráticas, no es saludable para el país. Queremos en todo lo posible evitar mayores problemas”, indicó Félix Chero.

También dijo que existen decisiones constitucionalmente viables y que habilitan lo que pretende plantear al Jefe de Estado, pero que deben ser la última opción. “Particularmente creo que cerrar el Congreso de la República o lanzar un misil de cuestión de confianza es generar mayor provocación y confrontación, pero que quede claro que es legítimo hacerlo y lo tenemos pensado”, puntualizó.

Confió que en la recomposición de la Mesa Directiva se tengan integrantes que puedan generar líneas de consenso que permitan dialogar, agendar un proyecto de Gobierno conjunto entre el Ejecutivo y Legislativo, de lo contrario se evaluará en su momento. No descartamos ninguna posibilidad”, acotó.

Por otro lado, el funcionario sostuvo que, en su calidad de ministro de Justicia, tiene como opción recomendar en caso no se logre un acuerdo, ante el presidente Pedro Castillo, que se disuelva el Congreso de la República.

