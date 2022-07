Melissa Paredes reaparece y revela que denuncia de Rodrigo Cuba en su contra fue archivada por la Fiscalía

Melissa Paredes muestra que denuncias de Rodrigo Cuba en su contra fueron archivadas. (Foto: Composición)

La exconductora de América Hoy, Melissa Paredes, reapareció en sus redes sociales para informar que la denuncia que interpuso Rodrigo Cuba en su contra por el delito de chantaje fue archivada. Como se recuerda, el 11 de julio, la modelo informó que la investigación en su contra no iba a proceder.

En sus historias de Instagram, compartió una parte del documento en la que se indica que la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Santiago de Surco y Barranco declara que no procede formalizar y continuar con la investigación preparatoria en el extremo de la denuncia contra Melissa Paredes Rodríguez por el presunto delito contra el patrimonio, chantaje.

Ante ello, la pareja de Anthony Aranda escribió un contundente mensaje con el que declara su inocencia. “Una vez más se demuestra mi inocencia en toda esta difamación. La Fiscalía superior archiva definitivamente la denuncia en mi contra por chantaje”.

Melissa Paredes se pronuncia en Instagram por denuncias en su contra. (Foto: Instagram)

Por otro lado, aclaró que la querella que también se interpuso en su contra no procedía. Por ello, se mostró tranquila con las decisiones y no dudó en agradecer a su seguidores que la alientan en este proceso. “Asimismo, también el proceso de querella en mi contra por el delito de difamación resuelven rechazar de plano la querella donde me pedía 200mil soles y 2 años de cárcel para mi persona. Seguiremos paso a paso y con mucha fe. Gracias por todos sus mensajes de aliento”, agregó la influencer.

Melissa Paredes se pronuncia en Instagram por denuncias en su contra. (Foto: Instagram)

INFORMÓ QUE LA FISCALÍA RECHAZÓ LA DENUNCIA

Melissa Paredes se encuentra alejada de las redes sociales. La actriz ha preferido mantener el silencio y no pronunciarse en el mundo digital luego de verse envuelta en un lío legal con su exesposo Rodrigo Cuba. Desde que las acusaciones públicas y la denuncia en su contra se hicieron públicas, ha preferido mantener un perfil bajo.

Como se recuerda, el futbolista Rodrigo Cuba denunció a su exesposa después de haberlo llamado, cerca de la 1 de la madrugada, para acusarlo de haber cometido actos indebidos en contra de su hija. Además, según se dio a conocer, ella le pedía que se encontraran antes de decidir denunciarlo en la comisaría.

Aunque, luego de este audio la modelo no concluyó con sus amenazas, el deportista sí decidió denunciarla por chantaje. Pese a ello, la Fiscalía rechazó esta investigación y así lo hizo saber la exchica reality en sus redes sociales el 11 de julio.

“Buen día, quiero comunicarles que el día de hoy (lunes 11 de julio) la Fiscalía, que venía investigando la denuncia en mi contra por el presunto delito de chantaje, declaró que NO procede formalizar ni continuar la investigación preparatoria en mi contra. Como ya lo había mencionado anteriormente, nunca fue mi intención obtener un beneficio económico a cambio de no realizar una denuncia, ni ningún beneficio en sí, solo reaccione como madre preocupada buscando respuestas”, escribió la exconductora de televisión.

Además, se tomó un espacio para agradecer a familiares y amigos por acompañarla en estos momentos difíciles que está viviendo. “Quiero agradecer a Dios primero. A mis familiares, amigos y seguidores en redes sociales por el soporte que me vienen brindando en estos momentos difíciles de mi vida, y en especial a mi abogado Wilmer Arica que me ha dado el soporte y la confianza en todo este proceso. Gracias a su profesionalismo y el cuidado que tiene para este tema tan delicado”, sentenció.

Melissa Paredes emite comunicado sobre la decisión de la Fiscalía. (Foto: Instagram)

