Melissa Klug se espanta ante la posibilidad de que Samahara Lobatón y Youna se casen: “Son mocosos”

Melissa Klug no pudo ocultar su temor ante la posibilidad de que su hija Samahara Lobatón y su pareja Youna se casen. Para la empresaria, aunque los jóvenes tengan una hija, aún les falta madurar mucho para que tomen una importante decisión como casarse.

La influencer fue invitada este lunes 25 de julio a América Hoy, donde habló sobre la importancia de matrimonio. En esta conversación, se le mostró una frase que dijo Youna sobre este tema.

“El matrimonio es un sacramento, si bien existe el divorcio, creo que debemos estar seguros que queremos a esa persona para el resto de nuestras vidas, ‘hasta que la muerte los separe’ y no tomarlo como un juego”, señaló Youna, indicó América Hoy.

Ante ello, Melissa Klug no dudó en decir que está de acuerdo por primera vez con el padre de su nieta.

“Déjame felicitarlo porque es la primera vez en su vida que ha dicho algo correcto, es la verdad, un matrimonio es para toda la vida” , dijo.

Consultada por si le gustaría que Samahara Lobatón y Youna se casen, la joven señaló que no está de acuerdo, pues aún les falta madurar mucho.

“No me gustaría que le pida la mano, mi hija todavía va cumplir 20 años, tienen la misma edad, son unos mocosos. Tienen que vivir, el hecho de que tengan una hija está bien, son una familia, pero yo creo que para el matrimonio tienen que estar un poquito más centrados, más maduros”, señaló.

Según se sabía, Samahara y Youna convivían, por lo que ya podría considerarse un matrimonio. Sin embargo, Melissa sorprendió con una aclaración.

“Conviven, no convive, conviven, no conviven”, fueron las palabras de Klug, dando a entender que la relación no va viento en popa.

En otro momento, la expareja de Jefferson Farfán fue consultada por la fecha de su matrimonio con Jesús Barco. Notoriamente incomoda, indicó que el futbolista y ella ya han hablado del tema, pero no dará detalles por ahora. Asimismo, cuestionó tanta presión de parte de los demás, pues recién ha cumplido un año desde que se comprometió, y no siente apuro para que se concrete la boda.

Sin embargo, sí expresó abiertamente su fastidio cuando la psicóloga Lizbeth Cueva le recomendó no tener otro hijo y que se dedique más a ella. “Como tú me dices, es la decisión que uno toma. Es mi cuerpo, es mi decisión”, señaló Melissa Klug.

