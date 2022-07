José Chavarri habló de Alex Valera y la oferta del Medio Oriente: “Nadie puede garantizarle que vuelva a pasar”

José Chavarri habló de Alex Valera y la oferta del Al-Fateh de Arabia Saudita.

El ambiente de Universitario de Deportes no sería el mejor en los últimos días. Y es que la oferta que llegó desde el Al-Fateh de Arabia Saudita por Alex Valera ha generado una problemática en la interna, en donde incluso podría haber una lucha entre la dirigencia ‘crema’ y el entorno del jugador. En ese sentido, José Chavarri habló de esta situación y, si bien no optó por una postura entre ambas partes, entendió que opte por irse.

Previo a ello, dejó entrever que el futuro es incierto, tomando en cuenta que la entidad ‘merengue’ le habría pedido esperar a fin de año para dejarlo salir. “Yo considero que no se sabe lo que puede ocurrir de acá hasta diciembre . Eso es así. Entonces, pedirle que espere…No se puede”, dijo en el programa ‘Al Ángulo de Movistar Deportes.

En eso, se realizó la siguiente pregunta: “¿Qué pasa si entra en una confrontación? Jugador y club, pierden los dos, pero ¿Quién perdería más? Él ahora agarra y no le deja un centavo a la ‘U’”, siguió.

Pedro García, periodista y panelista del espacio televisivo citó a Alexander Succar podría ser un buen reemplazante, algo que Chavarri refutó y dejó en claro su parecer. “Hoy comparar a Succar con Valera no tiene sentido y la ‘U’ lo necesita hoy. En el mundo del fútbol, como en la vida, hay incertidumbre, y con eso no estoy diciendo que el jugador salga y el club se quede desprotegido. Pero si ocurre una confrontación entre ambos, ninguno va a ganar”, señaló.

Alexander Succar reemplazó a Alex Valera ante Carlos Stein. | Foto: Universitario

Pero eso no fue todo, ya que expuso el crecimiento del futbolista de 26 años, quien no hizo divisiones menores en algún equipo y, más bien, se forjó en el fútbol playa. Todo eso para comentar que rechazar una oferta como la del Medio Oriente sería complicado para cualquier persona.

“Llacuabamba, antes fútbol playa, la ‘U’ apuesta por él, de repente selección, etc., y ahora él. Ni siquiera le pongamos apellido. Un jugador como él, recibe una oferta de más de un millón de dólares cuando hace tres años o cuatro jugaba fútbol playa. ¿Te imaginas lo que puede pasar por su mente y de repente ve que eso se desvanece? No digo que no se pueda, pero ¿cómo va a meterse de nuevo en el equipo, volver a jugar y olvidar eso? Es muy difícil”, declaró.

Como se mencionó líneas arriba, el ambiente en el elenco de Ate no sería el mejor, ya que incluso se habló de que en los últimos días ha entrenado aparte. Por ende, el asunto no es sencillo para ninguna de las partes.

“Más allá de una posible lesión, que nadie desea para él. Si tienes un jugador desganado, pierden todos porque se van a terminar enfrentando y podrían discutir el contrato hasta congelarlo. Pierde la ‘U’, pierde él y la selección. Esto puede resultar muy bueno para todos, porque puede irse en algún momento y romperla allá, o también perderse”, mencionó.

Ahí fue cuando, ante la incertidumbre de lo que suceda, también está el cuestionamiento que podría hacer Valera si Universitario decide declinar la propuesta. “ El tema es que nadie le puede ofrecer certeza. Nadie le puede decir ‘tranquilo, que sí va a ocurrir’ . Y el te va a repreguntar ‘¿quién me garantiza a mí que ocurra?’ Ahí no le puedes decir nada”, manifestó.

Para finalizar, José puso de ejemplos, sin nombrarlos, de futbolistas que tuvieron un paso importante por el extranjero, específicamente en Europa, y que ahora militan en la Liga 1. “El fútbol es tan incierto y sin dar nombres, mira la liga peruana de hoy y ¿cuántos de los jugadores que están ahora y los que ingresan en segundos tiempos han estado en Europa jóvenes? Y están aquí. Así de incierto puede ser el fútbol. Ojo con eso”, concluyó.

El comentarista deportivo tuvo palabras sobre la situación del delantero en la entidad 'crema'. Video: Movistar Deportes Perú

