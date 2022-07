Carlos Galván respaldó a Alex Valera en su intención de salir de Universitario y habló del tema psicológico

Carlos Galván tuvo palabras sobre el caso Alex Valera en Universitario.

Universitario de Deportes no ha vivido un buen ambiente en los últimos días. A pesar de que le ganó a Carlos Stein por la fecha 3 del Torneo Clausura 2022, la noticia ha sido la posible salida de Alex Valera del club y que provocó las declaraciones de Manuel Barreto, director deportivo, prácticamente, descartando su venta por el lado futbolístico. En ese sentido, Carlos Galván habló de este tema y respaldó al jugador, aduciendo que es una oferta irrechazable y que a su edad le sería muy favorable.

“Yo pienso que deberían dejarlo ir. Tiene 26 años, son tres años de contrato en un club donde económicamente puede salvarse. Profesionalmente debutó tarde y llegó a Universitario tarde”, dijo el exfutbolista en una entrevista para el programa ‘Toca y Pasa’.

Del mismo modo, se puso en el lado de los hinchas ‘cremas’, quienes tienen la postura de la dirigencia de su entidad y son conscientes de su importancia en el once titular. “Entiendo al hincha de Universitario que va a decir que ‘el jugador tiene contrato y tiene que respetarlo’. Más con un jugador que está con una racha muy buena. Es el goleador del club, marca la diferencia arriba. La gente le tiene muchísima confianza en él, tanto hinchas como los directivos”, agregó.

Ahora, como esto es fútbol y las negociaciones suelen ser muy cambiantes, cabe la posibilidad de que desde la gerencia árabe tomen la decisión de retirar su oferta o que incluso desistan de su fichaje, algo de lo que el ‘Negro’ tuvo palabras.

“Si es que no le sale ese pase, espero no le afecte psicológicamente. Ya viene de un golpe psicológico muy grande por lo de la selección y tomar un aire afuera no le vendría nada mal sabiendo que es un contrato muy bueno para él. Esa es la realidad”, señaló.

El exfutbolista tuvo palabras sobre la situación del delantero peruano con los 'cremas'. | Video: TOCA Y PASA PERÚ

OFERTA DEL MEDIO ORIENTE

Y es que el Al-Fateh de Arabia Saudita le hizo una propuesta la semana pasada a la institución ‘merengue’ por el delantero de la selección peruana. En esa línea, trascendió que esta fue rechazada, por lo que enviaron una nueva oferta con una cifra mayor y que sería de, aproximadamente, un millón de dólares.

Evidentemente, los montos que se manejan en el Medio Oriente son ampliamente superiores para cualquier deportista y, sobre todo, de lo que se trabaja en esta parte del continente. Asimismo, está la opción de que pueda jugar con Christian Cueva, otro peruano en ese club y que habría tenido buenas referencias por el artillero.

Esto habría seducido al propio jugador y a su entorno, quienes no dudaron en aceptar emigrar. De hecho, la administración habría llegado a un acuerdo con sus pares asiáticos, aunque cuando consultaron al técnico Carlos Compagnucci por la operación, habría pedido hacer lo posible para retenerlo.

POSTURA DE MANUEL BARRETO

De ahí que figura el mensaje de parte de la ‘Muñeca’ Barreto, quien de la gerencia deportiva indicó que no es un buen momento para dejar salir al exDeportivo Llacuabamba. Esto debido a que el mercado de pases en el Perú está cerrado y no existe la chance de que puedan contratar a un reemplazo .

Justamente, ese fue uno de los motivos por los que no jugó ante el elenco ‘carlista’ el último fin de semana. Además de que no estaba con la mirada puesta en jugar, ya que tenía la mente en explorar otro rumbo. Incluso, el mismo Valera se pronunció en su cuenta de Twitter, alegando que hablaría sobre el tema tras el mencionado cotejo, aunque esto no sucedió.

Lo que es claro, es que su representante, Ricardo Morales, anunció al periodista Gustavo Peralta del diario Líbero, que dará una conferencia de prensa para explicar este asunto durante esta semana. Veremos cómo acaba.

El gerente deportivo de Universitario habló del caso Alex Valera antes del partido con Carlos Stein. (Video: GOLPERU).

