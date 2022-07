Alex Valera: tenso debate en ESPN por declaraciones de Manuel Barreto sobre el goleador de Universitario

Debate en ESPN por caso Alex Valera y su posible salida de Universitario.

Alex Valera atraviesa un duro presente contractual con Universitario de Deportes, club con el que tiene contrato hasta diciembre del próximo año. Pues, como se sabe, el jugador podría salir de Perú para jugar en Arabia Saudita, algo que en tienda ‘crema’ no están dispuestos a aceptar. Pero lo que realmente generó polémica fueron las declaraciones de Manuel Barreto, gerente del club.

¿Qué fue lo que dijo? Primero indicó que no aceptaban la transferencia del jugador debido al proyecto que tienen para este 2022 (el Clausura y la clasificación internacional). Y luego dio a entender que, por falta de concentración y disposición, no apareció en lista ante Carlos Stein. Todo esto a poco del inicio del encuentro.

Esta situación entre el goleador y Universitario generó tenso debate en ESPN Perú, donde la mayoría señaló que Manuel Barreto no actuó de manera correcta sobre el caso y que expuso demasiado al seleccionado.

El gerente deportivo de Universitario habló del caso Alex Valera antes del partido con Carlos Stein. (Video: GOLPERU).

“Me parece bien que Manuel defienda los intereses de Universitario. Es su trabajo. Pero ¿tirarle a todo el mundo encima es la mejor manera?”, declaró Percy Olivares para dar inicio a la controversia. “¿Qué asegura que el próximo año hayan oportunidades y posibilidades? El momento es hoy. (Alex Valera) Se queda sin contrato a fin de año, por eso Universitario tiene que aprovechar que va a tener un buen ingreso y que tendrá un buen momento. Puede crecer su carrera, su vida personal, porque la parte económica sí es importante”, lanzó Julinho.

Tras ello, Peter Arévalo dio otra postura. “Entiendo la posición del jugador de fútbol. No es tan fácil decir que ‘el bus pasa una sola vez y hay que subirse’, ¿Y el tema contractual? Si hay una cláusula que favorece a Valera. Chau, Valera se va. Si no existe esa cláusula, yo como jugador de fútbol puedo decir que me puedo ir. Yo no veo una parte en la que Barreto le esté ‘tirando’ a la gente en contra”, afirmó el también narrador de fútbol.

Erick Osores, moderador del debate televisado, agregó que la polémica se destaca, además del mensaje e intención de Barreto, en el momento en que brindó la declaración: cinco minutos antes de dar inicio al partido frente a Carlos Stein y con una serie de modificaciones en el once titular a causa de la ausencia de su goleador.

Percy Olivares y Peter Arévalo dieron su postura sobre lo que viene ocurriendo con Alex Valera en Universitario. (Video: ESPN).

Por su parte, Alex Valera escribió en su cuenta personal de Twitter. “Acabando el partido, hago mi descargo sobre las declaraciones del gerente deportivo del club!”, a manera de respuesta en torno a lo dicho por Manuel Barreto. Hasta el momento, no ha habido pronunciamiento adicional u oficial de parte del delantero.

Foto:@VaneAlmenara

Carlos Compagnucci, directo técnico de Universitario de Deportes, también se unió a la coyuntura. En la conferencia de prensa después del triunfo ‘crema’ 2-0 en el Monumental, el argentino señaló que la salida de Alex Valera no sería precisa para los objetivos trazados hasta finalizar el 2022. “El único perjudicado en la situación de Valera va a ser el club, si el jugador se va perdemos un gran ‘nueve’, si se queda y no está con la cabeza en el juego tampoco nos suma, necesito cerrar el tema acá y que no se pierda el foco del equipo”, sostuvo el estratega.

Dentro de las próximas horas, se podrá conocer a detalle cuál será el futuro del delantero lambayecano. Ahora en día, su situación se mantiene en alerta y bajo condiciones estrictamente reservadas por parte de su club y su cuerpo representante.

