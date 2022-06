Adolfo Aguilar y su incómoda reacción cuando le preguntan sobre Alejandro Pino tras ser tildado de ‘snack’

Adolfo Aguilar se negó a hablar sobre Alejandro Pino. (Foto: Captura / Instagram)

Alejandro Pino mostró su molestia luego de que Adolfo Aguilar confirmara que salió con él un tiempo. El ‘Chocolatito’ confesó que se sintió decepcionado del actor, pues nunca le dio autorización para que hable de su vida privada. Además, lo tildó de un ‘snack’, término que se está volviendo popular para referirse a los romances que no tienen importancia.

“Siento decepción, siento que fue una falta de respeto hacia mi persona, hacia mi privacidad. Me siento muy traicionado, el tema de salir del clóset por presión mediática, nadie tiene que pasar por eso (...) No (tengo comunicación con Adolfo) y tampoco quiero hablar con él. Lo que es un snack, es un snack”, dijo el exintegrante de Esto es Guerra.

El también director no se pronunció al respecto y por eso, las cámaras de Amor y Fuego no dudaron en buscarlo para saber su opinión. “¿Qué nos puedes decir de las cosas que han salido a decir?”, se le escucha decir al reportero mientras grababa al conductor de ‘Yo Soy’.

Adolfo Aguilar se mostró sorprendido por la pregunta y lejos de contestarle a Alejandro Pino, prefirió guardar silencio y subir la luna de su automóvil para retirarse del lugar. “Nada”, dijo en medio de carcajadas. Sin embargo, volvieron a abordarlo para insistirle con el tema.

Ante ello, el presentador televisivo señaló que no tenía nada para decir evidenciando su incomodidad. “No voy a declarar, la verdad no te voy a declarar, sorry. No voy a declarar nada de verdad, pero qué pena que hayas corrido de verdad, que pena que estés cansado”, increpó.

Recordemos que, tanto Adolfo Aguilar y Alejandro Pino habían negado un vínculo amoroso en el pasado asegurando que solo eran amigos. Debido a la confesión del productor, el bailarín confirmó en sus redes sociales que es bisexual y se mostró orgulloso.

Adolfo Aguilar y su incómoda reacción cuando le preguntan sobre Alejandro ‘Chocolatito’ Pino. (VIDEO: Willax tv)

¿QUÉ DIJO ADOLFO AGUILAR SOBRE SU RELACIÓN CON ALEJANDRO PINO?

Aunque meses atrás Adolfo Aguilar había negado cualquier tipo de vinculo con Alejandro Pino, el conductor de Yo Soy finalmente reveló que sí tuvo una breve relación con el popular ‘Chocolatito’. Esta confesión la hizo en el canal de YouTube, Soy Jackie Ford.

“Salimos, no estuvimos. Salimos un tiempo, un buen tiempo en realidad. Es un tipo extraordinario, es un tipo lindo, talentoso. No lo voy a negar, creo que él tampoco lo niega. Estoy muy agradecido de haber salido con él“, expresó.

De otro lado, Adolfo Aguilar también explicó las razones por las que decidió separarse de Alejandro Pino pese a que se tenían mucha estima y confianza, la cual se vio reflejada en las fotos que ellos publicaron en sus respectivas redes sociales.

“Tuvimos nuestras diferencias y por eso dejamos de salir, pero lo quiero un montón. Es muy disciplinado, muy dedicado, muy chambeador. (...) Baila muy bonito y está riquísimo, para qué digo que no“, agregó.

El conductor de Yo Soy relató que estuvo saliendo de manera oficial con Alejandro Pino, pero lamentablemente la relación no funcionó.

