Expresidente de EsSalud, Alegre Fonseca, denunció que habrían falsificado su firma en carta de renuncia

Presentaron una carta de renuncia con su nombre y firma, pero él asegura que jamás puso su rúbrica en dicho documento. El expresidente de EsSalud, Alegre Fonseca utilizó las cámaras del programa dominical Punto Final para hacer pública una denuncia que dejaría al descubierto una serie de irregularidades en documentos oficiales que deben ser supervisados por el Ministerio de Trabajo.

Esta noche, Alegre Fonseca, manifestó que no encuentra explicaciones, de cómo existe un papel con una supuesta firma que no le pertenece y que fue presentada por el Gobierno para retirarlo de su cargo de manera inmediata. Pero eso no es todo, el exfuncionario atribuye a estas supuestas irregularidades, al retiro de su cargo, sin motivos ni explicación alguna.

“Yo en ningún momento he presentado una carta de renuncia. Esa carta no parece como tal. (Su salida) se publicó en el diario El Peruano, en todos los noticieros se conoció mi cambio, entonces yo asumí que así son los cargos”, reveló el expresidente de EsSalud en un reportaje de Punto Final.

Durante la investigación, el programa dominical de Latina, mostró en pantalla la supuesta carta de renuncia que Alegre Fonseca habría presentado, sin embargo, desde la redacción, ya se notan algunas irregularidades. Por ejemplo, en el título solo lleva la palabra “carta” y está dirigida al Ministerio de Trabajo.

Otro detalle que es percatado por el periodista a cargo de la nota, es que no se muestra un sello de recibido o de recepción de dicho documento, tampoco tiene fecha ni hora de cargo, y en la parte inferior de la hoja, se nota una firma muy parecida a la de Alegre Fonseca, pero no es la original, según el exfuncionario.

Como se recuerda, Fonseca fue parte de Essalud como máxima autoridad durante el Consejo de Ministros Descentralizado realizado en Celendín a inicios del presente mes, exactamente el pasado 7 de julio. Sorpresivamente, luego de casi una semana de dicho evento, se hizo público su salida del cargo de manera abrupta, generando una serie de dudas y cuestionamientos.

Essalud atribuye desabastecimiento de medicamentos oncológicos a escasez en el mercado. Foto: Andina

DENUNCIA IRREGULARIDADES

Por otro lado, Alegre Fonseca también reveló que su retiro del cargo, no tenía sustento alguno, y que, para él, su despido no cumplió con las normas que estipula EsSalud. Del mismo modo, reafirmó necesita de manera urgente, explicaciones de parte del Ministerio de Trabajo, porque le parece peligroso que falsifiquen su firma.

“Desconozco el motivo de mi cese o supuesta renuncia. El ministro de Trabajo tendría que responder, de repente lo han sorprendido al presidente de la República, yo no lo sé”, explicó durante el reportaje.

Por este motivo, el exfuncionario de Essalud anunció que envió una carta notarial al titular del Ministerio de Trabajo para solicitar se le brinde una copia de la carta de renuncia original que supuestamente presentó, porque no reconoce su firma.

Como se recuerda, luego del cese de Fonseca, el doctor Gino José Carlos Dávila Herrera asumió la presidencia ejecutiva del Seguro Social de Salud (EsSalud). Durante su juramentación y anuncio a su cargo público, reafirmó su compromiso de brindar un buen trato a los más de 11 millones de asegurados de todo el país de manera más ágil y eficiente.

Es preciso recordar que José Dávila, no es nuevo en esta función, ya había ocupado la presidencia ejecutiva de Essalud desde el 12 de enero al 14 de marzo del presente año. Esta es la segunda vez de su nombramiento. Dentro de su experiencia, presenta cargos como gerente central de Operaciones y gerente de Operaciones Territoriales en EsSalud.

SIGUE LEYENDO