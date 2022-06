‘Chorri’ Palacios fue captado con una mujer que no es su esposa en una discoteca de Chiclayo

(Foto: Expreso)

Magaly Medina regresó una vez más con sus tan sonados ampays. Está vez le tocó a una ex gloria de fútbol peruano, Roberto ‘El Chorri’ Palacios. El ex jugador de Sport Cristal fue captado besando a una señorita que no sería su esposa. El hecho ocurrió en una discoteca de Chiclayo, llamada Naiah Lounge, en la madrugada del lunes 6 de junio.

En las imágenes que difundió Magaly Tv La Firme, se puede ver al expelotero ‘’Chorrillano’ Palacios bailando con una joven, muy cerca y con bastante confianza. Al parecer, respondería al nombre de nombre Ruth Medina, quien para esa ocasión lució un vestido ceñido y botas altas. Minutos después, se puede ver a la pareja dándose besos mientras disfrutaban de la fiesta.

“El ‘Chorri’ Palacios no que era el más tranquilo y se le conoce que está casado y tienes hijos”, comentó Magaly Medina mientras emite las imágenes del ampay.

A quien también se puede apreciar en estas imágenes, es al otro exjugador de fútbol profesional, Miguel ‘Conejo’ Rebosio. A él también se le puede ver cómo se divierte bailando con una mujer de vestido rojo.

La conductora Magaly Medina señaló que los jugadores fueron el domingo 5 de junio a la ‘Ciudad Heroica’, porque son embajadores de la Federación Peruana de Fútbol y en la mañana estuvieron en un campeonato de menores.

Para luego en la noche divertiste en la discoteca Naiah Lounge en la zona norte del Perú, y como se ve en las imágenes estuvieron hasta altas horas de la madrugada del lunes pasándola bien con mujeres.

‘CHORRI’ PALACIOS SEGUIRÍA CASADO

La periodista de espectáculos detalló que el centrocampista, Roberto Palacios seguiría casado con Karla Quintana, ya que en sus redes sociales el futbolista posteó fotos con su esposa e hijos en un paseo familiar en Ica.

Roberto 'El Chorri' Palacios con su esposa Karla Quintana en paseo de Ica. Foto: Captura

“No sé si le gustara ver estas imágenes a su esposa, que son bastante bochornosas… a ella no le debe hacer ninguna gracia, esta imagen chapando con otra mujer”, dijo la conductora de espectáculos, en su programa del lunes 6 de junio.

Finalmente, la presentadora de televisión comentó que los jugadores de fútbol nunca cambian y siguen protagonizando este tipo de situaciones.

“Y es casado, vaya que lindo, respetuoso, estos jugadores de fútbol ¿Cuándo no? Siempre haciendo de la suyas y eso que son de la generación anterior a esta”, puntualizó Medina.

Magaly Medina ampaya a 'El Chorri' Palacios, besando a una chica que no es su esposa. Video: ATV/Magaly Tv: La Firme

MAGALY MEDINA NIEGA HABER LLAMADO A WALDIR SAÉNZ

En la primera semana de junio, Waldir Sáenz comentó que la misma conductora Magaly Medina fue quién le pidió que vaya a su set y la respuesta del exjugador de Alianza Lima fue que no iría jamás.

“Quería que vaya a su programa y le dije ¡No hay forma! Yo no podría ir al programa donde alguien me falta el respeto”, enfatizó el periodista.

Al respecto, la periodista de espectáculos contestó fuerte y claro a esas afirmaciones y señaló que jamás había levantado un teléfono para llamarlo y le pidió que se ubicara un poco al contar sus historias.

“Nunca, jamás en la vida hemos hablado, no he hablado con él, no he agarrado un teléfono para llamarlo , claro que quería que venga al programa, era el personaje más ampayado por nosotros y lo queríamos tener frente a frente porque siempre salía a negar cada una de las imágenes y siempre decía que eso era armado”, afirmó.

Sobre esto, la conductora de Magaly TV La Firme contestó que ella no pide la entrevista a sus invitados, sino sus productores y llama solo a invitados de renombre como Jaime Bayly o Beto Ortiz pero nunca a futbolistas.

“ Oye, alucinado, bien igualado este Waldir Sáenz, ¿Le dije? ¿Cuándo, a ver?, que me diga un entrevistado que yo he llamado, algunos sí, digamos Jaime Bayly, Beto Ortiz, pero yo nunca hablo con los jugadores de fútbol, nunca hablo con los entrevistados, para eso están mis señores productores, ellos hablan con todos”, afirmó.

Magaly Medina le dice alucinado y desubicado a Waldir Saénz porque él comentó que rechazó ir al programa de la urraca. Video: ATV/ Magaly Tv La Firme.

