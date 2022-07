Yahaira Plasencia descarta haber utilizado vestido de 11 euros en Premios Juventud: “Lo mandé a hacer”

Yahaira Plasencia responde a críticas sobre su look en los Premios Juventud. (Foto: Instagram)

Yahaira Plasencia se encuentra atravesando uno de los mejores momento de su carrera como cantante, pues fue invitada al escenario de los Premios Juventud, donde cantó su más reciente tema, ‘La cantante’. Además, la salsera también participó, junto a otros artistas, en un show que rendía homenaje al Gran Combo de Puerto Rico.

Su paso por este evento llamó la atención de la prensa peruana, así como la de sus fans y detractores, quienes criticaron duramente la vestimenta que ella usó durante su paso por la alfombra roja de este evento.

Asimismo, el programa Magaly Tv: La firme reveló que el atuendo que Yahaira Plasencia utilizó es un traje que uno puede encontrar a través de Internet, revelando el precio que la cantante habría pagado para tenerlo. En total habrían sido 11 euros lo que la salsera invirtió para desfilar en la alfombra roja.

Debido al revuelo que generó esta información, el programa En Boca de Todos se puso en contacto con la interprete de ‘Y le dije no’ para saber más detalles de su participación en los Premios Juventud, además del look que llevó en la gala.

“¿Lo compraste tú o te lo armó una diseñadora?”, fue la pregunta que le realizó Tula Rodríguez a la salsera, quien respondió que ella misma lo mandó a confeccionar. “ Yo me lo mandé a hacer, lo vi acá en la página de una revista y me lo mandé a hacer ”, precisó.

Sobre las críticas que recibió por la vestimenta que utilizó en la alfombra roja del evento, Yahaira Plasencia le restó importancia, indicando que varios estilistas ‘top’ le dijeron que les gustó mucho el look que tenía puesto.

“ Las opiniones son bien recibidas, a mí me encantó el look de la alfombra, incluso ‘stylist’ de allá, de Estados Unidos, que trabajan con artistas top, me dijeron que les encantó ”, comentó.

En ese sentido, la salsera aprovechó las cámaras de En Boca de Todos para revelar por qué decidió ponerme un atuendo bastante llamativo, precisando que en toda la región del caribe se suele utilizar este tipo de looks.

“ De hecho la alfombra de los Premios Juventud, es una alfombra de show, a las personas les gusta el show, mientras más te vistas llamando la atención es mejor , estamos en el caribe y en el caribe se usa así, colores llamativos, zapatos grandes, lentes, guantes y gorros”, sentenció.

La salsera dejó en claro que el look que utilizó en la alfombra roja de los Premios Juventud fue pensado por ella misma.

YAHAIRA PLASENCIA CELEBRA SU PARTICIPACIÓN EN LOS PREMIOS JUVENTUD

La salsera Yahaira Plasencia hace oídos sordos a las personas que la critican y asegura que ella se encuentra enfocada en su carrera musical. La cantante precisó que es la primera peruana en pisar un gran escenario como lo son los Premios Juventud.

“Las críticas del Perú todavía van a seguir, ya estoy acostumbrada, es parte de, tampoco me hace sentir mal. Yo creo que las personas que yo quiero que me digan las cosas como son realmente es mi equipo de trabajo, los que saben de la industria. A la gente que no le gusto como canto, bailo, se respeta, no eres moneda de oro para gustarle a todo el mundo. Estoy contenta, feliz, me siento bien y plena porque hice un show grande y bonito. Soy la primera mujer peruana que pisa escenarios grandes ”, dijo

