Apavit exige que se solucione y agilice de manera inmediata el trámite de emisión de pasaportes en Migraciones

Largas colas se registraron este sábado en Oficina de Migraciones de Breña.

Debido a que continúa el caos y desorden en la sede central de Migraciones, en Breña, el presidente de la Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo (Apavit), Ricardo Acosta, consideró que para adquirir o renovar un pasaporte se ha vuelto una pesadilla para los peruanos, lo cual desalienta a la reactivación del turismo.

Es por ello que, el presidente de este gremio empresarial invoca al Ministro del Interior, Willy Huerta Olivas, responsable por la Superintendencia Nacional de Migraciones del Perú a dar inmediata solución a la entrega de pasaportes.

En esa línea, Acosta sostuvo que el sector turismo, uno de los pilares de la economía del país y el más afectado debido a la pandemia, así como a otros factores es el que más tiempo tomará para su reactivación, debido a la falta de apoyo y a los constantes golpes recibidos.

“Sobre todo en las temporadas más altas como es en este caso, en que podemos apreciar a miles de personas abarrotadas en el local de Migraciones a la espera de poder obtener un pasaporte, personas que llevan más de 24 horas postradas es las afueras del local, sufriendo las bajas temperaturas a espera de ser atendidas, lo cual también es una afectación al turista”, precisó el ejecutivo.

Asimismo, el presidente de la Apavit informó que en la actualidad la actividad turística se encuentra en temporada alta debido a las vacaciones escolares, feriados por Fiestas Patria, mes en que las personas inician vacaciones con viajes programados durante todo el mes de julio.

En consecuencia, Acosta indicó que el viajero se da con la ingrata sorpresa de las grandes dificultades para obtener un pasaporte, viendo así frustrado el viaje, sea por la tardía entrega del documento de viaje o por haber caído hospitalizado debido a la larga espera del trámite de dicho documento oficial para viajes.

SE GENERA PÉRDIDAS

“Esto se traduce en graves consecuencias económicas debido a la pérdida de dinero invertido en todo lo que significó los gastos del viaje, o sea, boletos aéreos, hospedaje, alquiler de autos, tours programados y seguros de salud, entre otros”, explicó el ejecutivo.

El titular de Apavit exigió, en nombre de miles de agencias encargadas de la elaboración de diversos tipos de viajes para millones de personas, se tomen drásticas medidas del caso a fin de acabar con el maltrato y sufrimiento de los peruanos, solucionando, facilitando y agilizando de una vez por todas el trámite de emisión de los pasaportes.

PERSISTEN LARGAS COLAS EN MIGRACIONES

Cabe precisar que este sábado por la madrugada, nuevamente decenas de personas expresaron sus molestias a las afueras de la sede de Migraciones, en Breña, luego de indicar que no fueron atendidos pese a tener cita por el día de hoy. Los usuarios dijeron que esperaron desde las 5:00 de la mañana y que la entidad culminó su atención antes de las 2 de la tarde.

“Han cerrado las puertas antes de las 2:00 pm y alrededor de 300 personas citadas para hoy por la misma Oficina de Migraciones se han quedado sin atención. Varios de ellos están desde la madrugada esperando y no las quieren atender, dicen que atienden hasta ese horario, pero han mandado mil citas, no se han dado abasto”, señaló un furibundo ciudadano.

Otra de las personas que pretendía tramitar su pasaporte dijo que deberían ampliar el horario porque la gente adulta quiere viajar. “Tenemos cita desde las 10:00 a.m. y he venido tres horas antes para entrar temprano, pero nos hicieron hacer cola con adicionales. Entonces hemos estado a tres cuadras de la puerta, nos sellaron las hojas y casi cuando estamos por entrar nos dijeron que ya no íbamos a ingresar.

Varios de los presentes, de distintas edades, indicaron que no han podido ni desayunar por hacer cola. “Estoy acá desde temprano, han dado citas de más y hay gente que incluso se ha tenido que ir...Des de las 11 de la mañana empezaron a botarnos. Esto es un servicio público y por nuestros derechos tenemos que estar aquí, dicen que anoche hubo problemas en el sistema”, denunció una madre de familia.

Usuarios también reportaron que Migraciones les indicó que regresen el lunes, sin embargo, no desean hacerlo porque para ese día también hay otro grupo que ha sido citado. “Queremos que nos atiendan hoy, porque estoy se va a acumular. Éramos como 1,000 personas, pero varios ya se fueron al no ser atendidos”, señalaron.

