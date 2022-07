Migraciones atiende 24 horas y abre nuevos locales para tramitar pasaportes por alto flujo de Fiestas Patrias

A partir del 1 de octubre las citas diarias se elevarán de 1,000 a 2,500 atenciones a nivel nacional.

Este jueves se pudo ver largas colas en la sede central de Migraciones, en Breña, lo que generó malestar a cientos de ciudadanos que acudían a solicitar y tramitar sus pasaportes biométricos. El superintendente de esta unidad, Jorge Fernández Campos, lamentó los inconvenientes y aseguró que esta situación se corregirá en las próximas horas.

En ese sentido, el funcionario explicó que las personas que sacaron sus citas programadas o una adicional se han sumado al contingente de ciudadanos que viajarán del 25 al 31 de julio. “Quisimos evitar los problemas de Fiestas Patrias, por lo que Migraciones liberó 21 mil atenciones para estos ciudadanos, a fin de que no estén solicitando este documento a última hora y puedan perder su vuelo”, acotó.

Asimismo, Fernández Campos indicó que hasta el 30 de setiembre se tiene programada la atención a los usuarios que efectuaron el pago de la tasa para obtener el pasaporte durante los años 2018, 2019, 2020 y 2021 y que a partir del 1 de octubre las citas diarias se elevarán de 1,000 a 2,500 atenciones a nivel nacional.

Y para aligerar la cantidad de solicitantes de pasaportes, el funcionario recordó que desde el pasado miércoles 20 hasta el próximo 27 de julio la atención en la sede central de Migraciones, en Breña, se realiza de lunes a viernes las 24 horas del día y los sábados y domingos de 8 a.m. a 2 p.m. con el fin de atender a quienes viajarán del 25 al 31 de julio por Fiestas Patrias.

DESPLIEGAN MÁS OFICINAS PARA TRAMITAR PASAPORTES

Las personas con viajes internacionales programados dentro de las 48 horas pueden acudir también a los Centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC) de Lima y Callao, así como a agencias descentralizadas, para obtener su pasaporte de forma rápida y sin largas colas, informó el superintendente de Migraciones.

“Si tienen un viaje programado dentro de las 48 horas, pueden acercarse a los MAC de Bellavista, El Agustino, Atocongo, Jockey Plaza y a los municipios de La Molina y de Ventanilla. Quiero insistir en que la atención en esos locales es exclusivamente para quienes han sacado cita en dichos lugares o para quienes viajan en el plazo señalado”, precisó Fernández Campos.

MIGRACIONES EN AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHÁVEZ

De igual forma, en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez el panorama era similar al observarse gran afluencia de usuarios que pugnaban por obtener este indispensable documento de viaje.

Ante ello, Rocío Espinoza, gerente de Comunicaciones y Reputación de Lima Airport Partners (LAP), señaló que por la alta temporada de viajes durante Fiestas Patrias se ha hecho una mejor coordinación con Migraciones del aeropuerto para que haya una óptima atención a los pasajeros y se eviten nuevas aglomeraciones.

“Entiendo que ahora ya se está solucionando estos problemas de aglomeración, ahora hay un flujo menor de pasajeros tramitando pasaportes en la Oficina de Migraciones del aeropuerto”, comentó la ejecutiva.

Los destinos internacionales favoritos para los peruanos son Los Ángeles, París y Madrid.

Ante el alto flujo de pasajeros por Fiestas Patrias, Espinoza indicó que si algún pasajero tiene que hacer algún trámite de pasaporte en la Oficina de Migraciones del aeropuerto Jorge Chávez, lo puede gestionar hasta con 24 horas de anticipación a la salida de su vuelo.

“Los pasajeros a veces esperan hacer sus trámites de pasaporte a último momento y a veces puede ser complicado hacer esa gestión en el aeropuerto, por lo cual deben tomar sus precauciones y evitar cualquier contratiempo. Entiendo también que pueden hacer este trámite 48 horas antes de la salida de su vuelo en las Oficinas Descentralizadas de Migraciones o Módulos de Atención al Ciudadano (MAC)”, dijo la ejecutiva de LAP.

RECOMENDACIONES DE VIAJE POR FIESTAS PATRIAS

Antes de llegar a su hora de vuelo, la representante de LAP señaló que es importante que todos los pasajeros que van a estar viajando en estas fiestas patrias, primero deben revisar bien todos sus implementos y objetos que llevan en los equipajes de mano, ya que a veces hay problemas cuando tienen que pasar los controles de seguridad.

“Es importante que revisen en nuestra web lo que está permitido pasar por los controles de seguridad. Se tiene que evitar llevar objetos puso cortantes para que no tengan problemas al ingresar”, comentó Espinoza.

La ejecutiva sostuvo que es importante llegar con tiempo a su vuelo para evitar cualquier imprevisto. “Sabemos que en estas fechas hay muchísimos pasajeros que viajan a disfrutar de unas vacaciones, así que es mejor prevenir y venir al aeropuerto con la anticipación debida, dos horas para vuelos nacionales y tres horas para vuelos internacionales”.

Asimismo, Espinoza recomendó que al llegar al aeropuerto es importante que se sepan que el ingreso es solo para pasajeros, no se permite el ingreso de familiares o amigos. “Hoy debido a las restricciones por la pandemia no es como antes cuando a veces un pasajero venía acompañado de cinco o seis personas de sus familiares. Hoy se está evitando las aglomeraciones en el embarque y en la playa de estacionamiento del aeropuerto”.

En los vuelos nacionales se está solicitando principalmente el carné de vacunación con sus dosis completas

REQUISITOS PARA LOS VIAJES

En los vuelos nacionales se está solicitando principalmente el carné de vacunación con sus dosis completas; mientras que en los vuelos internacionales si es importante que todos los pasajeros verifiquen en la página web los requisitos que están solicitando en el país de destino. Todos los requisitos son validados por el país de destino porque cada uno tiene sus propios protocolos.

“Tenemos una web www.vuelafacil.pe, donde los pasajeros pueden entrar y revisar cuáles son los protocolos, qué documentos tienen que traer para su viaje. Se he hecho una web sencilla para que ahí puedan tener toda la información necesaria”, comentó Espinoza.

A nivel general, la ejecutiva de LAP indicó que se sigue exigiendo el uso de las mascarillas, también se amplió el aforo dentro del aeropuerto, lo que significa que hay más asientos libres para los pasajeros en las salas de embarque.

También exhortó a los pasajeros que mantengan sus mascarillas siempre puestas, así como también mantengan el distanciamiento porque seguimos en un contexto de pandemia.

A los pasajeros que no tienen mucha frecuencia en viaje, la ejecutiva dijo que no es necesario que embalen sus maletas porque a algunos les ofrecen este servicio de embalaje como si fuera obligatorio. “Este servicio no es obligatorio y es necesario darlo a conocer para que los pasajeros no caigan en estos temas de informalidad”.

CIFRAS

En el 2019, el aeropuerto internacional Jorge Chávez registró un flujo de 23 millones de pasajeros, mientras que en el 2020 luego de la pandemia y el cierre del aeropuerto se registró solo un flujo de 7 millones de pasajeros, un retroceso que impactó a las aerolíneas.

En el 2021 se alcanzó un flujo de 10 millones de pasajeros y este año se espera alcanzar un flujo entre 16 a 17 millones de pasajeros . “Estamos mejorando, pero todavía no llegamos a niveles prepandemia”, dijo la representante de LAP.

“Todavía se espera para el 2024, la recuperación de flujo de pasajeros a similar al 2019, pero esto va a depender de cómo siga el avance de la pandemia, porque en algunos aeropuertos de Asia creció la ola y se cerraron nuevamente”, comentó Espinoza.

DESTINOS

Con respecto a las fiestas patrias, la ejecutiva señaló que estas fechas son siempre las temporadas más altas del año, ya que hay mucha más ocupación de los vuelos, en algunos casos se incrementa la ocupación de una aeronave entre el 70% al 90%.

Asimismo, la representante de LAP dijo que los destinos más recurrentes de los viajeros por fiestas patrias que salen desde el aeropuerto Jorge Chávez son Cusco, Tarapoto, Iquitos y Chiclayo.

