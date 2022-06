Los razones de Raúl Romero para conducir La Voz Senior 2022 y no a Esto es Habacilar

Raúl Romero está de vuelta en la pantalla chica. (Foto: Instagram/@raulromerooficial)

La última vez que Raúl Romero se presentó en la televisión peruana fue como juez del programa Tu Cara Me Suena, por allá en el 2013. Desde entonces, el recordado ‘Cara de Haba’ se mantuvo alejado de la pantalla chica. Sin embargo, la ilusión de sus seguidores se despertó cuando se anunció el esperado retorno de Habacilar, programa que cautivó a los peruanos en los años 2000.

Aunque se esperaba que Romero regresara a conducir el icónico formato, solo Roger del Águila volvió al frente. El ‘Chivito’ se sumó a Johanna San Miguel y a varios chicos reality de Esto es Guerra, lo que no terminó por convencer a los televidentes. Eventualmente, a tan solo dos meses de su estreno, el programa fue cancelado en medio de críticas.

Aunque el exvocalista de Nosequien y los Nosecuantos no quiso revelar porque no llegó aceptar su participación en Esto es Habacailar, es importante recordar que él había mencionado, a finales de 2021, que no regresaba a la televisión porque estaba enfocado en su carrera musical como solista.

Además, se especuló que no le habría agradado la propuesta de fusionar Habacilar con Esto es Guerra, ya que aseguró años atrás que no veía el reality de competencia porque “no le gustaban, ni entretenían”. También dijo que el formato programa concurso ya no funcionaba como años atrás.

PUEDES LEER: ¿Por qué Raúl Romero decidió retirarse de la banda Nosequien y los Nosecuantos?

RAÚL ROMERO VUELVE

Ahora que Esto es Habacilar ha quedado en el pasado, el presentador de televisión ha sorprendido a sus seguidores al ser anunciado como el nuevo entrenador de La Voz Senior 2022, programa concurso de canto para personas de la tercera edad. ¿Por qué decidió volver después de tantos años alejado?

A través de sus historias, el cantante señaló que volvía este año porque el programa de Latina es un formato que está relacionado con la música y con el talento peruano. Además, porque estará acompañado de grandes colegas.

“Me parece un formato estupendo, divertido, relacionado con el canto, con las personas, con los seres humanos. Me encantó la idea, creo que será un buen reencuentro con la tele. Voy a estar con grandes compañeros de trabajo, con una gran productora”, comentó.

Raúl Romero habla sobre su ingreso a las filas de Latina Televisión, en el programa La Voz Senior 2022 | VIDEO: Instagram/@raulromerooficial

RAÚL ROMERO EN YO SOY

Este último miércoles 8 de junio, el artista nacional se presentó en el set de Yo Soy: 10 años para festejar su esperado regreso a la pantalla chica. Su presencia en los estudios fue ovacionada por Adolfo Aguilar y los miembros del jurado, Ricardo Morán, Maricarmen Marín y Jorge Henderson.

Durante su ingreso a los estudios, el conductor de televisión no dudó en cantar el éxito noventero “Magdalena” de su exagrupación musical Nosequien y Los nosecuantos. Tras ello, agradeció al público por tan lindo recibimiento, pues se convirtió en tendencia desde que se anunció su retorno a la TV peruana.

“Para mí es un momento especial volver a la tele después de 10 años, ha significado plantearme las cosas seriamente. Tenía miedo de volver a un formato que recayera todo en mí, gracias a Dios La Voz es un formato tan instituto. Se permite un ritmo de televisión que hay diálogo, pensamiento, reflexión. Es un espacio lindísimo, miren la respuesta de la gente”, comentó luego.

Raúl Romero celebró su ingreso a La Voz Senior 2022. (Foto: Captura Latina TV)

SEGUIR LEYENDO: