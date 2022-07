Juan Carlos Oblitas habló del impedimento que tiene para postular a la presidencia de la Federación: “Son leguleyadas”

Juan Carlos Oblitas habló del impedimento que tiene para postular a la presidencia de la Federación

Juan Carlos Oblitas se refirió al impedimento legal para postular a la presidencia de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y contó que su momento lo calificó como una “leguleyada”.

Oblitas se presentó ante la prensa para dar explicaciones sobre su alejamiento del cargo de director deportivo de la FPF luego que fracasaron las negociaciones por la renovación de su contrato.

En ese contexto, fue consultado sobre los estatutos de la Federación que no le permiten cumplir con los requisitos para ser cabeza de una lista en el acto eleccionario de la Junta Directiva de la FPF.

“Yo soy una piedra en el zapato para mucha gente en el fútbol. Lo concreto, es un hecho fáctico que está allí, es que yo no puedo postular a la presidencia de la Federación ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hicieron? Yo recuerdo que conversé con el secretario general de la FPF el mismo día que se dio el cambio y yo lo único que atiné a decirle es que ‘con leguleyadas han hecho eso, pero se olvidan que sí lo han hecho con nombre propio, atrás de uno viene mucha gente joven, que puede postular, no ahora, después. Y están cortando ese camino’”, afirmó Oblitas en conferencia.

“Simplemente yo no puedo postular y ya dejé de pensar en eso. Así que, olvidemos eso, pero también les dije que como director deportivo yo podía aportar más, y es lo que he estado intentando hacer y quería seguir haciendo intentándolo. Si no puedes en un lado, puedes hacerlo desde el otro. No es para mí primordial pensar en la presidencia de la FPF. Si no puedes, lo metes en la mesa de noche en caso no se pueda resolver ese problema. Pero si puedes hacer los cambios en la posición en que uno está e intentar hacer de la mejor manera”, dijo Oblitas reafirmando su deseo por continuar en el cargo de director deportivo.

El extécnico de la selección peruana fue consultado sobre la posibilidad que su salida y la de Ricardo Gareca sería parte de un eventual plan de la Federación para iniciar los cambios, empezando por prescindir de ellos.

“¿La reestructuración y los cambios implicaban la salida de Ricardo y la mía? No. No tiene nada que ver con los cambios. Al contrario, nuestra presencia iba a ayudar y fortalecer ese cambio de las estructuras. Sería ilógico, fuera de toda lógica racional, pensar de esa manera. Así que no lo creo”, respondió Oblitas.

LA REESTRUCTURACIÓN DEL FÚTBOL PERUANO

Juan Carlos Oblitas aseguró, pese a su alejamiento de la FPF, que la Federación tiene como uno de sus objetivos la reestructuración del fútbol peruano, pero advirtió que quizás existen falencias.

“Hay una preocupación por parte de la Federación en ese sentido. Quizá les esté faltando armas para hacerlo. Esas armas se las pudimos dar nosotros porque tenemos la espalda para aguantar las cosas que se pueden venir cuando uno intenta un cambio y necesitas a alguien como un parachoques. Esos éramos Ricardo (Gareca), Néstor (Bonillo) y yo, por ejemplo. Podíamos ayudar en ese sentido y Dios quiera que se puedan dar. Si bien es cierto la selección es el motor, es más importante la reestructuración del fútbol peruano”.

LA BROMA DE OBLITAS EN PLENA CONFERENCIA

