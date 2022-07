Juan Carlos Oblitas sobre Agustín Lozano: “No hay una relación amical”, dijo tras su salida de la FPF

Juan Carlos Oblitas se refirió a la relación que mantiene con Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), luego de alejarse del cargo de director deportivo de la institución.

Oblitas brindó una conferencia de prensa tras dar a conocer en la víspera que las negociaciones con la Federación no llegaron a buen puerto y que optaba por dar un paso al costado debido a que no encontró “reciprocidad por parte de la FPF”.

El otrora técnico de la selección peruana fue consultado por la relación con el presidente de la FPF durante su gestión en los últimos años y tras su salida del ente del fútbol. El ‘Ciego’ fue sincero y directo al señalar que no tenían una “cercanía absoluta”.

“Yo no voy hacer mezquino con Lozano. Ustedes se olvidan que yo firmé el segundo contrato con Agustín. Y si bien es cierto entre nosotros no hay una relación amical de cercanía absoluta, pero en todo momento he tenido una relación fluida cuando lo he necesitado y profesional cuando lo hemos necesitado. Y nos ha dado el apoyo para que la selección cumpla su cometido”, afirmó.

Juan Carlos se expresó con cautela y advirtió que no era su objetivo ir en contra de Agustín Lozano o la directiva de la FPF. “Lo quiero dejar muy en claro. Deben estar esperando que Oblitas vaya con todo, pero no. Que hemos cometido errores y muchos, seguramente. Hemos podido hacer las cosas mejor, seguramente. Espero que ahora que ahora que se vienen nuevos procesos, esos errores que hemos cometido en algunos momentos, no se vuelvan a repetir”, agregó.

Juan Carlos Oblitas da detalles de por qué truncó su renovación con la FPF | VIDEO: GOLPERU

DERRUMBÓ UN MITO

Oblitas respondió a la pregunta referida a que si el área deportiva que él dirigía era una “isla” que no tenía relación con la junta directiva o cargos políticos de la FPF. El exdirectivo respondió con una sonrisa y lo calificó esa idea como un “mito”.

“No puede ser una isla. Son los mitos que se crean. Lo que había es un grupo de trabajo muy profesional y que a veces uno tiene que ser muy cauto en los manejos en relación con otras personas. El manejo de las selecciones es muy particular y hay cosas que se tienen que definir para ayer y no en este momento. Yo siempre trato de reunirme con las mejores personas y trato que las mejores personas trabajen conmigo y que sean mejores que yo. Yo fui mejor jugando fútbol, mejor puntero izquierdo, era el mejor en esa época. Pero en esto (dirección deportiva) si necesito gente que conozca mejor el trabajo. Y de allí tengo una relación invalorable de profesionalismo. Y voy a nombrar a Antonio García Pye, que es el mejor gerente de selecciones que he conocido en mi historia, y me consta como lo llaman gerentes de selecciones de otros países a pedirle consejos. En base a eso se crea estas cosas, que son más en broma que otra cosa, eso de una isla”, afirmó.

GARECA Y ALIANZA LIMA

Oblitas abundó en su explicación y contó la reacción de Ricardo Gareca luego de la derrota de Alianza Lima 8-1 ante River Plate por la Copa Libertadores 2022.

“Recuerdo cuando Alianza perdió de forma abultada en Argentina (8-1 ve River Plate por Copa Libertadores) Ricardo (Gareca) fue al día siguiente a mi oficina y me dijo exactamente ‘tenemos que hacer algo para que Alianza Lima sienta nuestro respaldo, nosotros no podemos ser una isla. El fútbol peruano es uno solo, con sus victorias y sus derrotas, con sus éxitos y sus fracasos’. Entonces, como broma puede ser, pero en lo otro no. Simplemente hay momentos en que el trabajo tiene que ser muy cerrado y se tienen que tomar decisiones sin consultar mucho porque si no tenemos problemas con los técnicos y no con los jugadores”, finalizó.

Juan Carlos Oblitas negó renuncia de los jugadores de la selección peruana | VIDEO: Movistar Deportes

