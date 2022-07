Selección Peruana: las mejores frases que dejó Juan Carlos Oblitas en su conferencia de prensa

Tras la salida de Ricardo Gareca, Juan Carlos Oblitas confirmó que no seguirá siendo el director deportivo de la FPF. Por ello, este viernes 22 de julio, el ‘Ciego’ brindó una conferencia de prensa llena de declaraciones muy interesantes que en esta nota podrás seguir de manera completa.

“Yo hasta ahora estoy algo shockeado por la partida de Ricardo Gareca. El técnico más exitoso de la historia de la selección del Perú. Se tuvo que ir de otra manera, Ricardo ya comentó a ustedes su sentir, lo que le produjo todo este tema. Desde mi punto de vista, esto ya se lo he dicho al presidente de la FPF y a la gente de la directiva, creo que se pudo manejar de otra manera y que Ricardo no se merecía ir de la manera que se fue. Sé, ha ido con la cabeza en alto, pero fallamos en las formas, y las formas son mucho más importante que otras cosas. Ricardo no está más con nosotros, pero eso solo es un decir, porque todos lo tenemos en el corazón y nadie puede borrar lo qué él ha hecho por el fútbol en los últimos años. Lo que significo su presencia acá, es una luz, un espejo para todos los que estamos acá, con su trabajo en Perú”.

“En relación con lo que ha pasado conmigo, quiero especificar algo claro. Yo no puedo renunciar a un cargo que no lo tengo. Yo terminé mi contrato al día siguiente del partido con Australia y ha pedido del mismo Agustín Lozano, me quedé para ayudar en la renovación de Ricardo. Por eso, mi presencia todo este tiempo en la Federación. Luego de que pasó lo de Ricardo hemos estado en conversaciones para ver mi posible renovación en el cargo que he ocupado. Las conversaciones se truncaron y estuve conversando con Jean Marcet, secretario general y quedamos que se enfríen las cosas y el lunes o martes retomemos la conversación. Cuando yo estaba de camino a mi casa, recibo la llamada de Roberto Silva y me dice que le habían ofrecido el puesto, no me causo extrañeza, por las formas que se estaba dando, y le dije que por mi parte tenía todo el apoyo. Conozco a Roberto, es un tipo decente, muy preparado y que cualquier cosa que necesite cuenta con mi apoyo. Lógicamente, cuando llegó a mi casa preparo el comunicado que saqué ayer. Las conversaciones se truncaron y preferí que terminé de esa manera para que la FPF tome las decisiones que considere mejores. No hagamos dramas de cosas que se dan”.

“Lo único que quiero es lo mejor para el fútbol peruano. Este Oblitas o no esté. Este Ricardo o no lo esté, que es más complicado todavía, porque lo significó Ricardo para nosotros es difícil de borrar, y la persona que venga sabe la vaya altísima que tiene, no solo por lo que significa Ricardo en el aspecto deportivo, sino por todo lo que se generó alrededor de él. Yo no renuncio a algo porque no tengo el puesto, así de simple. Ahora, la Federación tiene que buscar las mejores soluciones para el fútbol”.

“Yo ya estoy mayorcito, y ustedes saben que nunca hay que decir nunca, estamos, porque la dinámica de un ser humano es cambiante. Entonces, no quiero especular tampoco con eso. Lo primero que conversamos con Agustín Lozano antes del partido con Australia, es que yo lo iba a ayudar con la renovación de Ricardo, inminentemente la parte deportiva. Luego, cuando ya no se dio lo de Ricardo, ahí recién hemos estado conversando con el tema de mi contrato. El día previo a la conferencia de Ricardo, yo tuve una reunión con Agustín y Jean Marcel, fue el día antes y ahí quedamos que el miércoles nos ibamos a reunir. Yo pensé que estaban muy bien encaminadas las conversaciones, después de eso no he vuelto a hablar con Agustín. Solamente conversaba con Jean Marcel, para mí se truncó y se cortó la comunicación. Ayer, la explique lo sucedido, luego de lo que tuve con Jean Marcel y las conversaciones que tuve con Roberto Silva”

“Sé tocó mucho el nombre de que un posible reemplazante de Juan Carlos Oblitas en la dirección deportiva es Chemo del Solar y que ya se lo había ofrecido. Él me llamó a mí, antes, a Chemo le ofrecieron otro puesto en la Federación. “Nos pasamos un buen rato hablando por teléfono lo que significaba ese puesto y que yo le iba a respaldar en todo lo que esté a mi alcance. Al final, ‘Chemo’ me dijo que quería seguir dirigiendo. Tengo entendido que le dijo lo mismo a las personas que se le acercaron a la Federación”.

“Al enterarme que conversaban con otras personas, lo que decido es mejor dejar el camino libre a la Federación. Yo he querido seguir trabajando, todavía me ven viejo, pero con fuerza. No se dio, a seguir en esto, viendo de lejos y estando muy de cerca con mi familia. Mañana es otro día hay que seguir, lo único que queremos nosotros, toda esa gente que trabaja conmigo, son personas que quieren el bien para el fútbol peruano”.

“La falta de reciprocidad es porque yo muestro la intención de seguir en la Federación, en la dirección deportiva y de un momento a otro el diálogo se corta, es falta de reciprocidad y se corta. Luego, si han conversado con Roberto Silva, posiblemente han conversado con otros. Entonces, es mejor dar el paso libre para que se desarrolle con independencia esas conversaciones”.

“Estaba en plena negociación con Ricardo y salía nombres y nombres, lo más gracioso que salía nombres que tenían el triple de lo que se decía que ganaba Ricardo con el cuerpo técnico, no entendía nada. Se especula mucho, pero tengan cuidado con el manoseo que se da”.“Yo recuerdo que les dije con respecto a la negociación de Ricardo. Yo particularmente no tengo un plan B, lo dijo en su momento Agustín Lozano. Yo estaba convencido de que se iba a llegar a un acuerdo con Ricardo. Ahora, que no está Ricardo, imagino que se está buscando al reemplazante. A Juan lo estimo mucho. Hay un grupo de jugadores que yo tuve dirigiendo y me sentí orgulloso de que hayan seguido esta carrera. Juan es el técnico más exitoso peruano que se está desarrollándose actualmente, pero tomar un nombre es complicado. Dejémoslo ahí, eso ya está en manos de la Federación y que sea lo mejor para el fútbol en general, que es lo que quiero yo”.

“En el caso específico de Ricardo, todos estamos de acuerdo que lo que fallaron fueron las formas. La manera como se llegó a negociar allá y posiblemente quizás también estaban algunos personajes conversando con técnicos o representantes de otros técnicos. Eso es pésimo, lógicamente pruebas no hay al respecto, pero se llega a la conclusión por muchas cosas que se fueron dando. En el caso mío, las conversaciones no se truncaron, se dio con Agustín, y cuando tenía que volver a reunirme con él (se refiere a Lozano), con el que seguí con las conversaciones, fue con el secretario general, lo que me lleva a mí a cortar esas conversaciones porque soy yo él que las corto. Yo quedé con Jean Marcet que el día martes nos volvemos a juntar para que se enfríe las cosas que se habían calentado. Yo soy el que cortó cuando escucho que me llama Roberto Silva, ¿por qué no cierro las puertas? Porque nunca he cerrado las puertas, en este momento las puertas están cerradas, mañana no sé que va a pasar, porque si mañana yo cambio de opinión van a decir Oblitas cambió de opinión. Sí, en este momento, yo tendría el poder político y económico de volver a conversar con Ricardo para poder traerlo, lo haría, no lo tengo y no se puede tampoco”.

“La FPF en este momento tiene un presidente y un directorio, a mucha gente le puede gustar y a otra gente no le puede gustar, pero ellos tienen el poder decisivo. Ellos son los que tienen que tomar las decisiones”.

“Creo que seríamos muy cínicos, si decimos queremos cambios, queremos reestructuración en el fútbol. Después, tienes la posibilidad de hacerlo y por cuestiones de celos o resentimientos se deje de hacer. Por eso siempre digo, mañana es otro día. Es así, mañana no sé que va a pasar. Ojalá que cambiemos para bien del fútbol peruano. Acá hay una responsabilidad de los clubes de fútbol de Primera División, porque los clubes de Segunda tienen mucho menos apoyo, pero es tiempo que los equipos de Liga 1 comience a mostrar sus voces, en algunos casos potentes de lo que se necesita para cambiar esto”.

Juan Carlos Oblitas habló sobre la llamada de Roberto Silva. (Video: RPP)

SEGUIR LEYENDO: