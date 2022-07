Jorge Guerra responde si es el nuevo Joel de Al Fondo Hay Sitio: “Quiero creer que sí y que no, la historia se repite”

Jorge Guerra responde si se considera el nuevo Joel. (Foto: Instagram)

Jorge Guerra no tiene más que palabras de agradecimiento del público por la acogida que ha tenido la serie Al Fondo Hay Sitio, y sobre todo su personaje. El actor confiesa que jamás imaginó que ‘Jaimito’ joven iba a tener tantas participaciones en la producción, mucho menos que tendría una triste historia de amor, al mismo estilo que su hermano Joel Gonzales.

Como se recuerda, Jaimito creció y está enamorado de Alessia Montalván, una joven adinerada que estaba ilusionada con él cuando creyó que era un exitoso empresario. Sin embargo, al enterarse que proviene de una condición humilde lo rechazó y hasta humilló. Joel intentó en todo momento que se aleje de ella, pues ve que su historia se está repitiendo.

“¿Si soy el nuevo Joel? (risas) Quiero creer que sí y que no. Sé que la historia se está repitiendo, pero definitivamente quisiera que el personaje sea singular. Lo que tienen en común son las relaciones con las chicas adineradas, pero de cierto modo tiene similitudes. Para Jaimito, Joel es su mentor, su mejor amigo, la persona a la que admira más que a cualquier otra. Definitivamente, son muy parecidos, podría llamarse el nuevo Joel, pero es bien difícil saberlo ahora” , indicó Jorge Guerra a Infobae.

Acostumbrado a su trabajo teatral, el joven actor enfrenta por primera vez la interacción con el público televisivo. Dice que es algo nuevo, pues ha recibido comentarios de todo tipo, en pro y en contra. Ante ello señala que los acepta siempre y cuando sean dirigidos con mucho respeto.

“Yo siempre me quedo con los comentarios que me sirvan y me ayuden a crecer como actor, para que el personaje siga progresando. Me encanta cuando la gente me habla de forma respetuosa, porque no se trata solo de recibir halagos sino también de críticas constructivas con respeto y con cariño, y ya he tenido eso. Yo estoy feliz y estoy para entregarles mi amor y mi trabajo a todas las personas que lo quieran recibir”, resaltó Jorge, quien indicó que agradece las palabras halagadoras de Gustavo Bueno y Erick Elera. Ambos actores resaltaron el desempeño del nuevo integrante de la serie.

En otro momento indicó que jamás creyó que su personaje sea uno de los más esperados de Al Fondo Hay Sitio, y mucho menos que tenga la cantidad de escenas que hoy en día está teniendo.

“Para serte sincero, no creí que sea uno de los más esperados. No tenía una idea muy clara de hacia dónde iba a ir mi personaje, ni tampoco la importancia que tenía. Progresivamente vi que había más escenas, vi que tenía mas participación en la serie, porque al principio pensaba que no iba a salir mucho. Leyendo los capítulos ya me di cuenta que lo querían llevar por esta dirección y me sentí más que feliz. Para mi grabar es increíble, y mientras más escenas tenga, yo estoy más contento”, acotó a Infobae.

Jaimito (Jorge Guerra) sufrió una decepción amorosa en el primer episodio de la novena temporada de Al Fondo Hay Sitio. (Foto: Captura de América TV)

LA HISTORIA DE JOEL Y FERNANDA

Después de llegar desde Ayacucho a La Lomas junto a su familia, Joel se queda prendado de la belleza de su vecina, Fernanda de la Casas, una joven adinerada y prejuiciosa. Tan pronto la vio le dejó saber lo mucho que le gustaba. No había día en que él no usará las escaleras para subirse al cuarto de Fernanda para aunque sea saludarla. Incluso le componía canciones y le expresaba su amor cuántas veces podía.

Por su parte, la hija de Isabella Picasso y nieta de Francesca humilló muchas veces al joven enamoradizo, sin embargo, poco a poco, sus ocurrencias lograron conquistarla.

Joel y Fernanda, de Al Fondo Hay Sitio, se hacen enamorados. (Video: América TV)

No obstante pasó mucho tiempo (temporadas) para que ellos concreten su amor, desde matrimonios fallidos, desamores hasta obstáculos de parte de ambas familias, en especial de los Maldini.

Cuando creímos que su historia feliz finalmente se concretó con dos hijos de la pareja (final de la octava temporada), en el regreso de la serie (2022) nos enteramos qué fue lo que realmente pasó con los esposos. Si bien es cierto, aún no se saben las razones, resulta que Fernanda y Joel nunca tuvieron gemelos,todo fue parte de un suelo del niño cara de pez.

Ella se encuentra en España alejada de su familia y Joel sufre todos los días al recordarla. Todo indica que fue ella quien lo dejó, lo que no se sabe es sí ella se cansó, o él cometió un error. Es esta la historia que Joel no quiere que su hermano Jaimito repita.

Joel y Fernanda| Al fondo hay sitio.

KARIME SCANDER ACLARA QUE NO ES LA NUEVA FERNANDA

La actriz chiclayana Karime Scander que encarna a Alessia Montalván en ‘Al Fondo Hay Sitio’ contó para el programa “Estás en todas” que su historia con ‘Jaimito’ (Jorge Guerra) no será igual a la que vivieron Joel Gonzales (Erick Elera) y Fernanda De Las Casas (Nataniel Sánchez) en las temporadas anteriores.

“No sé si réplica, pero van a ver sus cosas propias, las que ya van a ver en los siguientes capítulos, pero más o menos juega con esto del rechazo-amor. No diré mucho porque ya lo van a ver”, dijo la actriz.

También recordó cómo fue grabar la desgarradora escena en la que le rompe el corazón a ‘Jaimito’ (Jorge Guerra) en la casa de la doña Francesca Maldini.

“Que tal escena, me tuve que mandar con todo, mi director me dijo: ¡Destrúyelo!, tuve que traer a Alessia a mi cuerpo para que se apodere de mí y mandarme con todo, sin pena”, confesó Scander.

Con respecto a las escenas que compartió con Erick Elera que hace de Joel Gonzales, comentó que se siente muy feliz de trabajar con él porque le mucha confianza.

“Joel trata mal a Alessia porque lo hace para evitarle el sufrimiento a su hermano, igual sucede, pero Joel tiene un trauma con las pitucas, a él no le da pena destruir a una pituca”, expresó entre risas.

Karime Scander habla su papel como Alessia en Al Fondo Hay Sitio. Foto: composición.

SEGUIR LEYENDO: